«Я ребенок»: у Центрального рынка умер Артурчик

Неделю назад он начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

Днем 13 октября в Липецке у Центрального рынка умер человек, которого знал, пожалуй, каждый горожанин - Артурчик.По словам охранников рынка, около недели назад Артурчик начал жаловаться на плохое самочувствие. Сегодня он сидел у входа в рынок, затем взял свою белую сумку, сделал несколько шагов и потерял сознание. Прибывшие к рынку врачи «скорой» констатировали его смерть.

- В полицию сообщение о смерти мужчины поступило от врачей. Они рассказали, что рядом с парковкой Центрального рынка умер мужчина. На место выехали оперативники. Пока личность мужчины не установлена — при нем не было документов. Все обстоятельства его смерти будут выяснять правоохранительные органы. Для установления причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.