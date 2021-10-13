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«Я ребенок»: у Центрального рынка умер Артурчик

76 16310
#Артурчик
22
«Я ребенок»: у Центрального рынка умер Артурчик

Неделю назад он начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

Днем 13 октября в Липецке у Центрального рынка умер человек, которого знал, пожалуй, каждый горожанин - Артурчик.

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По словам охранников рынка, около недели назад Артурчик начал жаловаться на плохое самочувствие. Сегодня он сидел у входа в рынок, затем взял свою белую сумку, сделал несколько шагов и потерял сознание. Прибывшие к рынку врачи «скорой» констатировали его смерть.

- В полицию сообщение о смерти мужчины поступило от врачей. Они рассказали, что рядом  с парковкой  Центрального рынка умер мужчина. На место выехали оперативники. Пока личность мужчины не установлена — при нем не было документов. Все обстоятельства его смерти будут выяснять правоохранительные органы. Для установления причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



76 16310
#Артурчик
22

Комментарии (76)

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Леха

5 минут назад
Мне 41 год, а когда мне было лет 6 ему уже на тот момент было лет 15,так что 50 ему было сто пудов. Он в то время жил на Гагарина 115/1 и в магазин всегда бегом боком передвигался. Летом в пальто, зимой в свитере. Блин, аж воспоминания * . Грех моей душе, но мы на старом автовокзале, который в районе ж/д был отнимали у него пакетик с мелочью и бегали в Стрелу за мороженкой и пироженкой
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Семён

8 минут назад
Безобидный был, весь город его знал, все его помнят. Впервые наверное я его маленьким увидел на старом автовокзале, он с мамой ходил, в руках пакет держал с наклейками от спичек.
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777

11 минут назад
Вот кто должен быть на гербе Липецка. Нищий и не очень умный. Только добрый, что для липчан нехарактерно.
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Мазар

12 минут назад
Царство Небесное тебе Артурчик.
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Алес

13 минут назад
земля пухом блаженному Артурчику
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Вася

14 минут назад
Хороший человек. Царство ему небесное. У него авторитет среди населения был больше чем у любой власти.
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Работник

15 минут назад
Таня, он пенсию на силикатном получал. Ему 45. Он с 76.
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Фокс

15 минут назад
Когда-то на базарах-ярмарках были балаганы-вертепы-карусели, а у нас на рынках был Артур, заставляющий лишний раз улыбнуться, город стал более пустым, его будут помнить
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Animal Planet.

18 минут назад
Очень жалко человека. Как то не по себе от такой новости. Город 48 вы причину потом напишите,но скорее всего это пневмония.
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redford

19 минут назад
Царствие небесное! Божий человечек был! Личность, которому, действительно, надо поставить памятник у центрального рынка.
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