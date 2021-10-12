Общество

41 минуту назад

Известная актриса Анастасия Задорожная строит вольеры в приюте для животных в Ельце

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#животные #зоозащитники
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Известная актриса Анастасия Задорожная строит вольеры в приюте для животных в Ельце

Звезда обеспокоена и судьбой щенков, которых сегодня подбросили к администрации Липецкой области. 

В начале октября управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что в ходе плановой выездной проверки приюта для животных в Ельце были выявлены нарушения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» и порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Липецкой области. Сегодня в этом приюте побывала известная актриса и зоозащитник Анастасия Задорожная. 

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Анастасия Задорожная известна по сериалам «Простые истины», «Холостяки», она сыграла главную героиню в молодёжном сериале «Клуб». В 2009 году Задорожная исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе», она также снималась в продолжении этой романтической комедии и многих других фильмах.  

Сегодня актриса побывала в Ельце и не на гастролях - она приехала, чтобы помочь приюту для животных. Вместе с мужем Анастасия Задорожная заглянула на рынок, где они купили строительные материалы для вольеров, которые они начали строить в елецком приюте для животных. Муж актрисы сам сделал все необходимые замеры. Анастасия Задорожная надеется помочь приюту войти в зиму в более-менее нормальном положении.

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Приют для животных в Ельце находится в здании бывшего тюремного коровника, которое передано зоозащитникам в безвозмездную аренду. Хозяйка приюта Надежда Александровна рассказала Анастасии Задорожной, что управление ветеринарии выдало ей предписание на 39 пунктов: там есть и строительство забора, обязательная вакцинация от бешенства самой женщины, необходимость провести в приют воду, отопление и канализацию и ряд других практически невыполнимых для зоозащитницы требований. Деньги проверяющие посоветовали искать с помощью волонтёров. 

- Уверена, что всё, что я показала, многих не удивит, - отметила Анастасия Задорожная. - Крыша есть - уже нормально. Но нет. Не нормально. Из-за отсутствия ограждения хозяйке приюта поступают бесконечные жалобы от соседних посёлков за растерзанных гусей и так далее. Просто потому, что у неё собаки. И это только капля в море. Нельзя настолько игнорировать и не помогать. Это касается всех - и администрации Липецкой области, и простых жителей, которые бесконечно подкидывают животных. 

Анастасия Задорожная в своём Инстаграм показала приют в Ельце без прикрас: «Контент местами нелицеприятный», - заметила сама актриса. 

- В Ельце живут мои родственники, - рассказала GOROD48 Анастасия Задорожная. - Я уже несколько лет пристраиваю бездомных животных (елецких в том числе) в семьи. Лечу и делаю все документы. В Елецком районе жуткая ситуация. Она  никак не регулируется, никому нет дела до собак и несчастного приюта, которому мало того что не помогают, так ещё и предъявляют претензии. Мы лично с супругом побывали в приюте и в откровенном шоке от всего,  что там услышали и увидели в очередной раз. Кстати, а что с коробкой у администрации (GOROD48: сегодня туда подбросили четверых щенков)? Их уже выбросили куда-нибудь? Это норма?

Фото -  instagram.com/stasya_ru


  


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#животные #зоозащитники
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