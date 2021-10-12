Общество

сегодня, 14:19

Сквер на улице Белана благоустроят к лету 2022 года

6 618
#благоустройство #тендер
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Сквер на улице Белана благоустроят к лету 2022 года

В ходе торгов начальная сумма услуг упала незначительно.

Городское управление строительства провело электронный аукцион на завершение благоустройства сквера на улице Белана. Компания-победитель будет доделывать то, что не успел и не смог покинувший объект подрядчик. На финальной стадии торгов за контракт боролись две компании. Победила организация «Стройсервис». Предложение победителя, 28 382 017 рублей, незначительно отличается от стартовой суммы - 28 524 641 рубль. Заказчик и новый подрядчик сейчас должны заниматься оформлением контракта.

Новый подрядчик должен зайти на объект сразу после подписания договора. На выполнение всех работ у компании есть срок до 15 июня 2022 года. На объекте предстоит закончить укладку плитки в пешеходных зонах, заасфальтировать велодорожки, устроить прорезиненное покрытие на спортивной площадке, озеленить сквер, смонтировать оборудование для уличной гимнастики и установить малые архитектурные формы – лавочки и урны.

Пешеходную зону между четырьмя самыми густонаселенными микрорайонами Липецка по улице Белана должны были обустроить к Дню города. Таким было обязательство областной и городской властей. Однако печально известный подрядчик, ООО «Строймастер», со своими обязательствами не справился. В итоге мэрия расторгла с этой организацией муниципальные контракты на объект на 30 млн рублей.
6 618
#благоустройство #тендер
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Комментарии (6)

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Гость

15 минут назад
Зажиму деньги раздербанят и опять перенесут на весну.
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Живой

19 минут назад
А потом "квадра" перекопает весь сквер, т. к. под ним теплотрасса. Всё лето яма не огорожена напротив 11 дома.
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Олег

47 минут назад
Жаль не за 30 лет.
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А не один ли хрен??

сегодня, 14:53
Строймастер на Стройсервис???
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Буревестник

сегодня, 14:45
Не верю , к 2024 году возможно.
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Фокс

сегодня, 14:44
Чья подпись на контракте с ООО «Строймастер», лопату ему(ей) в руки и вперёд!
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