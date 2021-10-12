Липчан призывают самопереписаться в ходе Всероссийской переписи населения

Заполнить анкету можно на сайте Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.

В эту пятницу, 15 октября, начинается Всероссийская перепись населения, отложенная на эту осень с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Болезнь с того времени никуда не делась. Более того, сейчас в России в целом и в Липецкой области в частности эпидситуация с COVID-19 стала в несколько раз хуже, чем осенью 2020 года, но правительство все же от проведения переписи не отказалось.



- Перепись пройдет со всеми мерами предосторожности. У всех переписчиков будут средства индивидуальной защиты при поквартирном и подомовом обходе: маска, перчатки, антисептики, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкстата.



85% участвующих в переписи волонтеров либо вакцинированы от коронавируса, либо имеют антитела после перенесенного заболевания. Всего Липецкстат намерен задействовать в переписи 2 074 волонтера.



В Липецкстате отметили, что те, кто не хотел бы приглашать в дом незнакомого человека, пусть даже и с удостоверением переписчика, могут пройти перепись онлайн. Для этого необходимо войти на сайт Госуслуг и заполнить соответствующую анкету. Прошедший перепись получает QR-код, который нужно сохранить и предъявить переписчику, когда тот придет на дом.



- Участие в переписи – дело добровольное. Государство не собирает при опросе личные данные респондентов, переписчики не будут просить граждан предъявлять удостоверяющие личность документы, не будут интересоваться размерами доходов. Перепись — это гражданский долг. Ее результаты нужны органам власти для планирования будущих расходов бюджета, для выстраивания стратегии развития экономики страны, для разработки программ поддержки определенных слоев населения: молодежи, многодетных семей, пенсионеров, - сообщили в Липецкстате.



Пройти перепись онлайн можно будет с 15 октября по 8 ноября.