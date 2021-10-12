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Липчан призывают самопереписаться в ходе Всероссийской переписи населения

8 592
#перепись населения

Заполнить анкету можно на сайте Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.

В эту пятницу, 15 октября, начинается Всероссийская перепись населения, отложенная на эту осень с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Болезнь с того времени никуда не делась. Более того, сейчас в России в целом и в Липецкой области в частности эпидситуация с COVID-19 стала в несколько раз хуже, чем осенью 2020 года, но правительство все же от проведения переписи не отказалось.

- Перепись пройдет со всеми мерами предосторожности. У всех переписчиков будут средства индивидуальной защиты при поквартирном и подомовом обходе: маска, перчатки, антисептики, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкстата.

85% участвующих в переписи волонтеров либо вакцинированы от коронавируса, либо имеют антитела после перенесенного заболевания. Всего Липецкстат намерен задействовать в переписи 2 074 волонтера.

В Липецкстате отметили, что те, кто не хотел бы приглашать в дом незнакомого человека, пусть даже и с удостоверением переписчика, могут пройти перепись онлайн. Для этого необходимо войти на сайт Госуслуг и заполнить соответствующую анкету. Прошедший перепись получает QR-код, который нужно сохранить и предъявить переписчику, когда тот придет на дом.

- Участие в переписи – дело добровольное. Государство не собирает при опросе личные данные респондентов, переписчики не будут просить граждан предъявлять удостоверяющие личность документы, не будут интересоваться размерами доходов. Перепись — это гражданский долг. Ее результаты нужны органам власти для планирования будущих расходов бюджета, для выстраивания стратегии развития экономики страны, для разработки программ поддержки определенных слоев населения: молодежи, многодетных семей, пенсионеров, - сообщили в Липецкстате.

Пройти перепись онлайн можно будет с 15 октября по 8 ноября.
8 592
#перепись населения

Комментарии (8)

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Артурчик

7 минут назад
После мощного экономического рывка смертность возросла. Неверное рванули не в ту сторону.
ответить

Достали!!

13 минут назад
Отвалите со своими глупостями
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Наталья

28 минут назад
Очередная чушь
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Артурчик

29 минут назад
Бюджетники послушные, они самоперепишуться.
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Г.

29 минут назад
Уже даже считать не надо страна вымирает и не только от ковида, а также от пьянства, нищеты, пожаров в котырых гибнут дети, пьяного вождения.
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Объяснение этому.

36 минут назад
Подсчитывает прошли рубеж на выжеваемость или ещё маловато.
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Прохор Сергеев

39 минут назад
Для кого-то самоперепись а для кого-то самоизбрание, самоназначение и самовозвеличивание.
ответить

Правда

44 минуты назад
Да пошли Вы на хутор бабочек ловить.
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