Коронавирус
44 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили 282 случая COVID-19, 11 человек умерли
3 593
Для сравнения: 11 октября 2020 года медики выявили 57 новых случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 282 новых случая коронавирусной инфекции, 11 человек умерли, 99 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 835 случаев COVID-19, выздоровели 48 720 человек, умерли 1 777 человек.
В России за сутки выявлены 29 409 случаев COVID-19, выздоровели 15 460 человек, умерли — 957 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 804 774 случая COVID-19, выздоровели 6 873 579 человек, умерли — 217 372 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 835 случаев COVID-19, выздоровели 48 720 человек, умерли 1 777 человек.
В России за сутки выявлены 29 409 случаев COVID-19, выздоровели 15 460 человек, умерли — 957 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 804 774 случая COVID-19, выздоровели 6 873 579 человек, умерли — 217 372 человека.
3 593
Житель
игры статистики
777