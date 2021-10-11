Коронавирус

44 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявили 282 случая COVID-19, 11 человек умерли

3 593
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 282 случая COVID-19, 11 человек умерли

Для сравнения: 11 октября 2020 года медики выявили 57 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 282 новых случая коронавирусной инфекции, 11 человек умерли, 99 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 835 случаев COVID-19, выздоровели 48 720 человек, умерли 1 777 человек.

В России за сутки выявлены 29 409 случаев COVID-19, выздоровели 15 460 человек, умерли — 957 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 804 774 случая COVID-19, выздоровели 6 873 579 человек, умерли — 217 372 человека.
3 593
#коронавирус

Комментарии (3)

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Житель

6 минут назад
А почему господин губернатор и госпожа мэр молчат? Общественность интересует какие меры в Липецкой области принимаются для борьбы с Covid 19.Вчера был концерт в ОЦКНТ, более 500 человек присутствовали в зале))))
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игры статистики

15 минут назад
когда больной туберкулеом сердечник умирает, то пишут, что умер от сердечного сосудистых заболеваний. когда умирает сердечник с ковидом, то пишут что умер от ковида. ковидом только прикрывают статисику смертности от других заболеваний, которая резко возрамла в угоду "мерам борьбы с ковидом", отмены плановых операций и снижения качества лечения других , действительно опасных и тяжелых заболеваний. уже пять стран, включая, Данию ,признали ковид не опасным заболеванием , в котором больше пиара и популизма, чем самого ковида.
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777

18 минут назад
Умерли, потому что кислорода нет в больницах
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