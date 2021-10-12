Общество

22 минуты назад

Липчане смогут ходить в кафе не только по QR-коду

547
#коронавирус #ограничения #кафе
Липчане смогут ходить в кафе не только по QR-коду

Гости общепита в праве предъявить справку о медицинском отводе к вакцинации или о недавно перенесенном COVID-19.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Они касаются работы предприятий общественного питания и носят рекомендательный характер.

Как известно, в регионе сегодня в тестовом режиме на ближайшие две недели запустили систему допуска в кафе гостей с QR-кодом о вакцинации. В обновленном постановлении указано, что помимо этого сертификата, липчане могут предъявлять справки о перенесенном в последние полгода COVID-19 или об медотводе от вакцинации. Такие документы должны быть в оригинале, заверены печатью учреждения здравоохранения.

Рекомендации распространяются не на весь общепит. Так, предприятия, работающие на самовывоз и/или доставку, не должны ничего спрашивать у своих покупателей. Вместе с этим те кафе и рестораны, которые работают в классическом формате, должны обеспечить своих сотрудников смартфонами или планшетами с камерами, которые могут считывать QR-коды и проверять их действительность онлайн.
547
#коронавирус #ограничения #кафе

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

К 2023 году в Липецке планируют построить новую поликлинику
#поликлиника #строительство
1
К 2023 году в Липецке планируют построить новую поликлинику

10 минут назад

Общество
Липецкий дом на колёсах участвует в конкурсе народных арт-объектов
#дом #трактор
Липецкий дом на колёсах участвует в конкурсе народных арт-объектов

13 минут назад

Общество
Боксерская груша вызвала переполох в доме на проспекте 60 лет СССР
#подозрительный предмет
Боксерская груша вызвала переполох в доме на проспекте 60 лет СССР

29 минут назад

Общество
В Липецке управляющую компанию оштрафовали за мусор в подвалах и бардак в подъездах
#ЖКХ
4
В Липецке управляющую компанию оштрафовали за мусор в подвалах и бардак в подъездах

37 минут назад

Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

51 минуту назад

Общество
Собак дыркуют, а они потом дуркуют
#бродячие животные
13
Собак дыркуют, а они потом дуркуют

сегодня, 16:26

Общество