Общество
22 минуты назад
Липчане смогут ходить в кафе не только по QR-коду
Гости общепита в праве предъявить справку о медицинском отводе к вакцинации или о недавно перенесенном COVID-19.
Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Они касаются работы предприятий общественного питания и носят рекомендательный характер.
Как известно, в регионе сегодня в тестовом режиме на ближайшие две недели запустили систему допуска в кафе гостей с QR-кодом о вакцинации. В обновленном постановлении указано, что помимо этого сертификата, липчане могут предъявлять справки о перенесенном в последние полгода COVID-19 или об медотводе от вакцинации. Такие документы должны быть в оригинале, заверены печатью учреждения здравоохранения.
Рекомендации распространяются не на весь общепит. Так, предприятия, работающие на самовывоз и/или доставку, не должны ничего спрашивать у своих покупателей. Вместе с этим те кафе и рестораны, которые работают в классическом формате, должны обеспечить своих сотрудников смартфонами или планшетами с камерами, которые могут считывать QR-коды и проверять их действительность онлайн.
Как известно, в регионе сегодня в тестовом режиме на ближайшие две недели запустили систему допуска в кафе гостей с QR-кодом о вакцинации. В обновленном постановлении указано, что помимо этого сертификата, липчане могут предъявлять справки о перенесенном в последние полгода COVID-19 или об медотводе от вакцинации. Такие документы должны быть в оригинале, заверены печатью учреждения здравоохранения.
Рекомендации распространяются не на весь общепит. Так, предприятия, работающие на самовывоз и/или доставку, не должны ничего спрашивать у своих покупателей. Вместе с этим те кафе и рестораны, которые работают в классическом формате, должны обеспечить своих сотрудников смартфонами или планшетами с камерами, которые могут считывать QR-коды и проверять их действительность онлайн.