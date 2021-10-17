Коронавирус
вчера, 11:29
От коронавируса за сутки в Липецкой области умерли 13 человек
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309 человек заболели коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 309 новых случаев коронавирусной инфекции, 230 человек выздоровели, 13 человек умерли.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 57 327 случаев COVID-19, выздоровели 50 280 человек, умерли 1 843 человека.
В России за сутки выявлены 33 208 случаев COVID-19, выздоровели 21 883 человека, умерли — 1002 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 958 384 случая COVID-19, выздоровели 6 981 907 человек, умерли — 222 315 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 57 327 случаев COVID-19, выздоровели 50 280 человек, умерли 1 843 человека.
В России за сутки выявлены 33 208 случаев COVID-19, выздоровели 21 883 человека, умерли — 1002 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 958 384 случая COVID-19, выздоровели 6 981 907 человек, умерли — 222 315 человек.
61 3691
Комментарии (61)
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Гость
Гость
очередной успех лучшей в мире медицины
что сказать то хотели?
Даша
Хвост
Жежеже
Бутер
Дав
ни разу маску не надел, потому не заболел