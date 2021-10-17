От коронавируса за сутки в Липецкой области умерли 13 человек

309 человек заболели коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 309 новых случаев коронавирусной инфекции, 230 человек выздоровели, 13 человек умерли.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 57 327 случаев COVID-19, выздоровели 50 280 человек, умерли 1 843 человека.



В России за сутки выявлены 33 208 случаев COVID-19, выздоровели 21 883 человека, умерли — 1002 человека.



С начала эпидемии в стране выявили 7 958 384 случая COVID-19, выздоровели 6 981 907 человек, умерли — 222 315 человек.