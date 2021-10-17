Коронавирус

вчера, 11:29

От коронавируса за сутки в Липецкой области умерли 13 человек

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#коронавирус
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От коронавируса за сутки в Липецкой области умерли 13 человек

309 человек заболели коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 309 новых случаев коронавирусной инфекции, 230 человек выздоровели, 13 человек умерли.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 57 327 случаев COVID-19, выздоровели 50 280 человек, умерли 1 843 человека.

В России за сутки выявлены 33 208 случаев COVID-19, выздоровели 21 883 человека, умерли — 1002 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 7 958 384 случая COVID-19, выздоровели 6 981 907 человек, умерли — 222 315 человек.
61 3691
#коронавирус
2

Комментарии (61)

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Гость

вчера, 23:29
Кстати, а руки уже можно не мыть тем, кто ужалился? Два года учили во всех СМИ, что надо руки мыть, а то мы, убогенькие, раньше облизывали.
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Гость

вчера, 23:21
А сколько от рака, силикоза, туберкулеза легких? Где статистика??
ответить

очередной успех лучшей в мире медицины

вчера, 23:19
залечили?
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что сказать то хотели?

вчера, 22:46
Бутер, .. бабушки и дедушки каждый день на сады ездят в бабковозах как селедки в бочках). это вам надо свои мозги поправить , прежде чем нести свою пургу "про школы".
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Даша

вчера, 21:33
., их пригласить и в классах пусть посидеть по пять уроков.А то сами то наверное себя берегут.
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Хвост

вчера, 21:28
Разрешите спросить, пенёк ты.Много инсульта после этой как раз болезни,инфаркта и тому подобного,осложнения такие тяжёлые.
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Жежеже

вчера, 21:25
Гость, так позвоните им и спросите,они не читают тут ваши жалобы же
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Бутер

вчера, 21:19
что сказать то хотели?, у вас мозги есть? Со школ приносят бабушкам и девушкам как раз пенсионерам пока родители на работе.Вы постоянно твердите во всех темах про свой тц.Может ваши и шляется по тц .Но даже там такого тесного и длительного контакта нет с вирусами как в детских коллективах.
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Дав

вчера, 20:48
Хорошо идём,стабильно
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ни разу маску не надел, потому не заболел

вчера, 19:38
Ч, .. от английского "лок " - замок, "даун" - вниз, снижение, уменьшение. вначале терим употреблялся в тюрьмах , как максимальное ограничение, когда заключенные должны были сидеть в камерах в полной изоляции.
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