Общество
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сегодня, 13:25
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В правительстве Липецкой области обсуждается проведение парада в День Победы
Главное, праздничные мероприятия должны быть безопасны для липчан.
В Липецкой области проведение парадов, шествия Бессмертного полка, праздничных концертов еще обсуждается. Решение пока не принято.
«Это один из главных праздников нашей страны и мы его обязательно отметим. При этом при поведении любых массовых мероприятий должна быть, в первую очередь, обеспечена безопасность людей. С учетом текущих событий решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки и рекомендаций силовых структур», — рассказал GOROD48 начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков.
В прошлом году от массовых мероприятий в День Победы отказались 23 российских города. В их числе города приграничья, Крыма и даже Тюмень. Массовая отмена праздничных шествий происходила и в 2020 году — из-за пандемии коронавируса.
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