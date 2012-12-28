В правительстве Липецкой области обсуждается проведение парада в День Победы

Главное, праздничные мероприятия должны быть безопасны для липчан.

Шесть регионов страны отменили массовые мероприятия в День Победы, «чтобы не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах», сообщил Telegram-канал Mash.В Липецкой области проведение парадов, шествия Бессмертного полка, праздничных концертов еще обсуждается. Решение пока не принято.«Это один из главных праздников нашей страны и мы его обязательно отметим. При этом при поведении любых массовых мероприятий должна быть, в первую очередь, обеспечена безопасность людей. С учетом текущих событий решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки и рекомендаций силовых структур», — рассказал GOROD48 начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков.В прошлом году от массовых мероприятий в День Победы отказались 23 российских города. В их числе города приграничья, Крыма и даже Тюмень. Массовая отмена праздничных шествий происходила и в 2020 году — из-за пандемии коронавируса.