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сегодня, 13:25
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В правительстве Липецкой области обсуждается проведение парада в День Победы

Главное, праздничные мероприятия должны быть безопасны для липчан.

Шесть регионов страны отменили массовые мероприятия в День Победы, «чтобы не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах», сообщил Telegram-канал Mash.

В Липецкой области проведение парадов, шествия Бессмертного полка, праздничных концертов еще обсуждается. Решение пока не принято.

«Это один из главных праздников нашей страны и мы его обязательно отметим. При этом при поведении любых массовых мероприятий должна быть, в первую очередь, обеспечена безопасность людей. С учетом текущих событий решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки и рекомендаций силовых структур», — рассказал GOROD48 начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков.

В прошлом году от массовых мероприятий в День Победы отказались 23 российских города. В их числе города приграничья, Крыма и даже Тюмень. Массовая отмена праздничных шествий происходила и в 2020 году — из-за пандемии коронавируса.
парад
9 Мая
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Элиот
сегодня, 13:54
А смысл. Парад проводить не кому, не кем и не для кого. Не знаю как кто, а я поеду сажать картошку. Следующая зима обещает быть долгой.
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Депутат
сегодня, 13:47
А чего там обсуждать нашему "правительству"? В Москве будет полк, будет у нас, и наоборот
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