Общество

10 минут назад

К 2023 году в Липецке планируют построить новую поликлинику

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#поликлиника #строительство
К 2023 году в Липецке планируют построить новую поликлинику

Город получил бюджетный кредит на этот проект.

Липецку одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,3 млрд рублей, сообщили GOROD48 в городской администрации. На эти деньги до 2023 года планируют построить новый корпус лицея № 3, детские сады на 350 и 240 мест в новых микрорайонах, а также поликлинику. Пока планируется, что она будет построена в «Елецком».

Напомним, поликлиника в микрорайоне «Елецкий» была запланирована к строительству ещё на начале создания микрорайона. Проект освоения территории под жилое строительство и социальную инфраструктуру курировала «Липецкая ипотечная корпорация». Сейчас организация уже признана банкротом, а когда у корпорации возникли серьёзные финансовые проблемы ряд проектов по социальной инфраструктуре был заморожен. На необходимость строительства в густонаселенном микрорайоне обращали внимание местные жители, которые даже выпустили петицию, и сообщество архитекторов.

До конца 2021-го специалисты городского департамента градостроительства и архитектуры планируют приступить к разработке проектно-сметной документации. По данным GOROD48, поликлиника будет обслуживать как взрослых, так и детей. Она должна быть рассчитана на 800 посещений в день. На стадии проектирования станет понятно, какой именно участок займет учреждение здравоохранения. Как известно, земли под поликлинику выделены как в «Елецком», так и в «Университетском». Курировать работы будет областное управление здравоохранения.
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#поликлиника #строительство

Комментарии (1)

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Эх

3 минуты назад
А работать то кто там будет????????
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