Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Общество
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18 минут назад
Липецкая вечЁрка: снова воздушная тревога, поджог автомобилей и судьба собак
Сегодня, 17 апреля, с раннего утра объявили воздушную тревогу, ночью подожгли автомобили в микрорайоне «Университетский», и в соцсетях пугают неопределенностью судьбы приюта «Счастливый берег».
О причинах сегодняшней воздушной тревоги ничего не известно, только стандартная информация «вблизи границ региона замечены БПЛА», а вчерашнюю вызвал переоборудованный метеозонд, чьи обломки уничтожили в Воловском районе. Как сообщил Telegram-канал Mash, «переоборудованный беспилотный аэростат нёс килограмм тротила и упал в лесу у деревни Новая Слободка».
По данным Mash, вчера ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них отработала ПВО в Липецкой области. Ещё минимум один аппарат уничтожили в Курской области. На некоторых шарах были закреплены 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла метеозонд за дрон.
Обсуждение этих новостей оказалось на редкость будничным.
«На сутки уже вводят жёлтый режим, пора и от работы освобождать людей, чего нервы-то трепать?» — заметил Ну раз.
«А чего при желтом уровне нервничать, он безопасен, вот когда красный будет, тогда ещё можно как-то поднапрячься», — ответил ему Не понимаю.
«Да Вам лишь бы не работать!» — вступил в дискуссию Знаю все.
Между тем в Липецке решили актуализировать данные о подвалах, которые могут быть использованы в качестве укрытий. В городе 2 910 многоквартирных домов, из них с подвалами — 1 801. В силу конструктивных особенностей в 246 домах технические помещения не могут быть использованы под укрытия. В результате пригодными к укрытию признаны 1 555 подвалов.
Спецкомиссия обошла большую часть подвалов и пришла к выводу, что 857 из них пригодны для принятия людей. 531 — признан ограниченно готовым: эти подвалы подтоплены, захламлены, в них отсутствует освещение. Состояние восьми подвалов было настолько ужасным, что комиссия решила сразу отправить материалы на УК в надзорные ведомства.
Сегодня ночью в микрорайоне «Университетский» подожгли автомобили. Злоумышленники попали на записи камер наблюдения
У дома на Бехтеева, 9 полностью сгорел «ВАЗ-2112», огнем повреждены «Шевроле Авео» и «Рено Дастер».
Судьба приюта «Счастливый берег» остается неопределенной уже второй месяц — его фактическую владелицу, Ирину Кретову, арестовали еще в начале марта. А теперь в соцсетях регулярно появляются устрашающие посты о том, что собак могут то ли усыпить, то ли выпустить, при этом власти хранят молчание, приют же частный и они не имеют к нему отношения.
Некоторый свет на будущее «Счастливого берега» пролила зоозащитница Екатерина Бильбао. По ее словам, конкретного решения о приюте пока нет, ведутся переговоры.
— Мы бьемся во все двери. Хотим сохранить приют, чтобы собаки остались там или на другой территории. Выпускать их нельзя — это опасно, усыплять — противозаконно, — сказала Екатерина Бильбао.
«Собачья» тема, ожидаемо, втянула в дискуссию комментаторов GOROD48.
«Выпустить всех собак на волю, пусть бегуют по городу, хватит уже издеваться над животиной», — написало мнение народа.
«Собаки должны жить и оставаться в приюте, а не бегать по улицам, а руководство города и области должны помочь приюту», — считает Лиза.
«Попытка вымогательства денег у власти, никто никого не усыпит — на это тоже нужны средства. Просто выбросят, потом их благополучно отловят, за что город и так платит деньги», — уверен пофиг.
«Сколько можно мусолить эту тему — нужен муниципальный приют, как в других городах и частные», — вступил в дискуссию Ого.
«Корейцам предложите, самовывозом — всех заберут», — отметился Не благодарите.
Лето вновь заглянуло в Липецк: температура воздуха сегодня поднялась до +23,2 градуса — это на градус больше предыдущего максимального значения для 17 апреля с начала метеонаблюдений в городе. По данным синоптиков, прежний абсолютный максимум, который составлял +22,2 градуса, удерживался с 1920 года.
Завтра в городе будет от +24 до +26 градусов. Так, что возможно будет побит рекорд 1995 года, когда воздух прогрелся до +25. В пятницу погода начнет возвращаться к значениям климатической нормы, станет прохладнее.
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