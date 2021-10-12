Собак дыркуют, а они потом дуркуют

С начала года собаки искусали 879 липчан, из которых 545 – дети. Большинство агрессивных животных были беспризорными. Многие их них прошли через приюты, где были «дыркованы» ветеринарами.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по соцвопросам, здравоохранению и экологии разгорелась бурная дискуссия о судьбе бродячих собак.



Заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова сообщила, что в этом году мэрия получила из областного бюджета на реализацию государственных полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными 14,7 млн рублей. Эти средства почти освоены ИП Двуреченская Т.И., организацией, работающей по муниципальному контракту. В Студеных Хуторах у подрядчика есть приют «Счастливый берег», рассчитанный на содержание до 700 животных. Контрактом предусмотрен отлов бродячих собак, транспортировка в приют, осмотр ветеринаром, вакцинация от бешенства, стерилизация, возвращение в прежнюю среду обитания, то есть на улицы Липецка, тех животных, которые не признаны агрессивными (таких усыпляют, а трупы утилизируют).



Людмила Кулакова рассказала, что в этом году подрядчик выловил на улицах города 1127 собак, вернув обратно на сто животных меньше. Так как выделенные на эту деятельность деньги почти закончились, мэрия запросила в администрации области еще 5,8 млн рублей на этот год.



Депутат Ольга Прокопенко высказала озабоченность тем, что у нее как у директор школы нет обратной связи с ИП Двуреченская Т.И. после обращений к этой организации с просьбой убрать безнадзорных собак с территории общеобразовательной организации. Ей не известно, пойманы ли эти животные.



- А чипированная собака может укусить? - поинтересовалась Ольга Прокопенко у Людмилы Кулаковой.



На этот и другие вопросы взялся отвечать директор областного государственного бюджетного учреждения «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Завьялов.



- У нас собак не чипируют, а дыркуют, - сказал он, не вдаваясь в значение этого впервые услышанного депутатами термина. И добавил: «Собаки становятся более агрессивными после чипирования».



Владимир Завьялов привел угрожающую статистику. С начала года в медицинские учреждения с укусами обратились 879 липчан.



- Тенденция плохая. Более 400 собак из тех, кто напал на людей - безнадзорные животные. И их количество на улицах Липецка не снижается. С июля в Липецке официально подтверждены три случая бешенства, два из них - безнадзорные животные, - сказал директор городской станции по борьбе с болезнями животных.



Владимир Завьялов обиделся на то, что его организацию не приглашают к работе по стерилизации и вакцинации от бешенства, хотя ветеринары станции в этом году вакцинировали от этой смертельно опасной болезни более 32 тысяч домашних животных:



- Нас почему-то к этой работе не приглашают. Мы не знаем клинический статус животных, прошедших через приюты, количество выпущенных на волю. Мы часто видим собак с внешними признаками стерилизации, за которыми ходят табунами щенята.



Председатель комиссии Дмитрий Погорелов также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он сообщил, что с начала года через травмпункт при областной детской больнице прошли 545 покусанных собаками детей, 311 животных при этом были безнадзорными.



Что же делать, чтобы на улицах было меньше бродячих собак?



- Вся проблема в нас с вами. Надо с детства прививать детям любовь к животным. Нужна была для ребенка живая игрушка - купили, поигрались - выбросили. В городе нередко заводят по три собаки или 50 кошек. Отсюда и появляются бездомные животные. А приют сколько поймал, столько почти и вернул на улицы. Вторая проблема - вакцинация от бешенства. Действие вакцины - год. И на следующий год этих собак опять надо ловить и опять надо платить за это деньги. А приют должен искать хозяев для животных. Но по цифрам не видно, что приют этим делом занимается. Число безнадзорных животных не уменьшается.



Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил еще о трех источниках появления бродячих собак в Липецке: строительные площадки на новых микрорайонах, гаражные кооперативы и летом - сады.



- Мы живем по федеральному законодательству. И все делаем строго в соответствии с законодательством по обращению с безнадзорными животными. Да, проблемы есть. Но эти проблемы обще федеральные. Поэтому нужно корректировать федеральное законодательство. Призываю вас к этой работе, - обратился к депутатам чиновник.