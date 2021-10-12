Общество

сегодня, 16:26

Собак дыркуют, а они потом дуркуют

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#бродячие животные
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Собак дыркуют, а они потом дуркуют

С начала года собаки искусали 879 липчан, из которых 545 – дети. Большинство агрессивных животных были беспризорными. Многие их них прошли через приюты, где были «дыркованы» ветеринарами.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по соцвопросам, здравоохранению и экологии разгорелась бурная дискуссия о судьбе бродячих собак.

Заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова сообщила, что в этом году мэрия получила из областного бюджета на реализацию государственных полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с безнадзорными животными 14,7 млн рублей. Эти средства почти освоены ИП Двуреченская Т.И., организацией, работающей по муниципальному контракту. В Студеных Хуторах у подрядчика есть приют «Счастливый берег», рассчитанный на содержание до 700 животных. Контрактом предусмотрен отлов бродячих собак, транспортировка в приют, осмотр ветеринаром, вакцинация от бешенства, стерилизация, возвращение в прежнюю среду обитания, то есть на улицы Липецка, тех животных, которые не признаны агрессивными (таких усыпляют, а трупы утилизируют).

Людмила Кулакова рассказала, что в этом году подрядчик выловил на улицах города 1127 собак, вернув обратно на сто животных меньше. Так как выделенные на эту деятельность деньги почти закончились, мэрия запросила в администрации области еще 5,8 млн рублей на этот год.

Депутат Ольга Прокопенко высказала озабоченность тем, что у нее как у директор школы нет обратной связи с ИП Двуреченская Т.И. после обращений к этой организации с просьбой убрать безнадзорных собак с территории общеобразовательной организации. Ей не известно, пойманы ли эти животные.

- А чипированная собака может укусить? - поинтересовалась Ольга Прокопенко у Людмилы Кулаковой.

На этот и другие вопросы взялся отвечать директор областного государственного бюджетного учреждения «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Завьялов.

- У нас собак не чипируют, а дыркуют, - сказал он, не вдаваясь в значение этого впервые услышанного депутатами термина. И добавил: «Собаки становятся более агрессивными после чипирования».

Владимир Завьялов привел угрожающую статистику. С начала года в медицинские учреждения с укусами обратились 879 липчан.

- Тенденция плохая. Более 400 собак из тех, кто напал на людей - безнадзорные животные. И их количество на улицах Липецка не снижается. С июля в Липецке официально подтверждены три случая бешенства, два из них - безнадзорные животные, - сказал директор городской станции по борьбе с болезнями животных.

Владимир Завьялов обиделся на то, что его организацию не приглашают к работе по стерилизации и вакцинации от бешенства, хотя ветеринары станции в этом году вакцинировали от этой смертельно опасной болезни более 32 тысяч домашних животных:

- Нас почему-то к этой работе не приглашают. Мы не знаем клинический статус животных, прошедших через приюты, количество выпущенных на волю. Мы часто видим собак с внешними признаками стерилизации, за которыми ходят табунами щенята.

Председатель комиссии Дмитрий Погорелов также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он сообщил, что с начала года через травмпункт при областной детской больнице прошли 545 покусанных собаками детей, 311 животных при этом были безнадзорными.

Что же делать, чтобы на улицах было меньше бродячих собак?

- Вся проблема в нас с вами. Надо с детства прививать детям любовь к животным. Нужна была для ребенка живая игрушка - купили, поигрались - выбросили. В городе нередко заводят по три собаки или 50 кошек. Отсюда и появляются бездомные животные. А приют сколько поймал, столько почти и вернул на улицы. Вторая проблема - вакцинация от бешенства. Действие вакцины - год. И на следующий год этих собак опять надо ловить и опять надо платить за это деньги. А приют должен искать хозяев для животных. Но по цифрам не видно, что приют этим делом занимается. Число безнадзорных животных не уменьшается.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил еще о трех источниках появления бродячих собак в Липецке: строительные площадки на новых микрорайонах, гаражные кооперативы и летом - сады.

- Мы живем по федеральному законодательству. И все делаем строго в соответствии с законодательством по обращению с безнадзорными животными. Да, проблемы есть. Но эти проблемы обще федеральные. Поэтому нужно корректировать федеральное законодательство. Призываю вас к этой работе, - обратился к депутатам чиновник.
13 1146
#бродячие животные
3

Комментарии (13)

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Гостья

4 минуты назад
гость, ПОТОМУ-ТО в этом доме живёт одна бабуля и у неё счета нет этим кортам и кошкам. И она скорей всего не заметила пропажу. А дверь не кому чужим не открывает, чтоб ей сообщить или спросить. Пришлось звонить туда. Да и кот сидел на торце дома что его не видно было, 2 суток даже не куда не перемещаться от кондиционера стоявшего на крыше, от него скорей всего тепло было?
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Грустно

9 минут назад
Буквально месяц назад узнавали в ветклинике на Лесной можно ли усыпить собаку, т.к. старая и агрессивная, сказали привозите, анализы возьмем посмотрим, но если здорова то нельзя усыпить по новым законам. Мы говорим собака АГРЕССИВНА, кормим через вольер, не подпускает к себе. Нам сказали что помочь не чем не могут, только если в приют обратиться. Позвонили в приют «Счастливый берег», ответ там был дан такой: " Пристроить собаку весом 25-30 кг в приют стоит 10 000 руб и мест нет". Не понятно как быть в такой ситуации.
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Мимоходом

18 минут назад
Какие однако дорогие собаки то. 14,7 миллиона кончились.
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гость

18 минут назад
Гостья, а почему домашнего кота (домашний,если выпал из окна) забрал Счастливый берег?
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Вот так

26 минут назад
Надо деньги зашибать.
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Неплохой бизнес

27 минут назад
Отлавливаешь потенциальную заготовку для кебаба, держишь её какое-то время в вольере и только потом втихаря сплавляешь владельцу сети придорожных шашлычных. За то, что какое-то время держал, государство тебе миллионы отстёгивает.
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Гостья

27 минут назад
Гав, Так же ситуация. У кого-то выпал кот с балкона или окна соседнего дома. Двое суток сидел, снять без спецсредств не возможно было. Позвонили, приехали но кот от стресса зале венкамеру и провалился туда. Высота её метра три, вылести без средств ему не возможно. Так эти ребята потратили часа 3-4 но кота вытащили и увезли в приют СЧАСТЛИВЫЙ БЕРЕГ. Респект и уважение к таким работникам.
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Кот обжора

35 минут назад
Нужны штрафы и учёт тех кто берет животных и выбрасывает,налоги что угодно,чтобы сумасшедшие кошатницы не тащили в квартиру по 10 кошек а потом эти кошки проедают их пенсию полностью эти люди не дают отчёт своим поступкам.Не понимают что не в состоянии прокормить целый питомник в квартире на одну пенсию,а это источник паразитов,тараканов и сами кошатники себе отказывают в питании.
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..

38 минут назад
И рассмотрите вопрос чтобы бойцовые собаки неадекватов не позволяли себе вольно бегать без намордника.
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Этот сидел бы и молчал и свою работу выполнял

39 минут назад
Дергунов пусть за ливнёвками смотрит и чистит а то одни отчёты а выполнения работ не каких. Все предождевые шахты забиты даже не вооружением глазом видно.
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