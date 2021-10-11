Как распознать COVID-19 и что делать?

Управление здравоохранения Липецкой области подготовило памятку с ответами на самые популярные вопросы о новой коронавирусной инфекции.

Управление здравоохранения Липецкой области подготовило памятку с ответами на самые популярные вопросы о новой коронавирусной инфекции.- температура более 37,5 °С, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты, заложенность в груди, заложенность носа или умеренные выделения из носа, нарушение или потеря обоняния, потеря вкуса, конъюнктивит, выраженная слабость, мышечные боли, головные боли, рвота, диарея, кожная сыпь.Врача на дом можно вызвать, если температура превышает 38 °С при наличии признаков ОРВИ - кашля, заложенности носа, затрудненности дыхания, одышке, боли в груди, слабости, головной боли, потери обоняния. Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим: возраст старше 65 лет, наличие тяжелой сопутствующей патологии, хронических болезней легких, сахарного диабета, онкологических заболеваний, болезнях системы кровообращения, при которых повышается риск тяжелых осложнений COVID-19. Обязательно сообщите об этих фактах, вызывая врача.Медработник, вызванный на дом, должен прийти в течение 24-х часов.Диспетчерам службы скорой медицинской помощи (СМП) можно звонить при ухудшении состояния здоровья, появлении тяжелых симптомов: температуре выше 38,5 °С, болях в груди, чувстве нехватки воздуха и т. д. При поступлении вызова на пульт СМП оператор проводит опрос позвонившего. Кроме жалоб важно сразу назвать свой возраст, сопутствующие болезни и сообщить, были ли контакты с зараженными коронавирусом. По итогам опроса принимается решение отправить к пациенту бригаду «скорой помощи» или передать вызов в поликлинику по месту жительства для прихода врача на дом (в течение 24 часов). Такой вариант возможен, если после консультации врача по телефону выяснится, что состояние пациента не вызывает серьезных опасений и не требуется ни экстренная помощь.Легкое течение:- температура < 38 °C, кашель, слабость, боли в горле;- частота дыхания ≤ 22;- сатурация ≥ 95%.Среднетяжелое течение:- температура > 38 °C;- частота дыхания > 22/мин;- одышка при физических нагрузках;- изменения при КТ/рентгенографии: объем поражения минимальный или средний (КТ 1-2);- уровень С-реактивного белка в крови >10 мг/л.Тяжелое течение- частота дыхания > 30/мин;- сатурация ≤93%;- нестабильная гемодинамика: систолическое (верхнее) артериальное давление менее 90 мм рт.ст. или диастолическое (нижнее) давление менее 60 мм рт.ст.);- объем поражения легких значительный или субтотальный (КТ 3-4);- снижение уровня сознания, ажитация.Необходимость такого обследования определяет врач. При этом должны учитываться возраст пациента, наличие сопутствующих хронических болезней, жалобы, объективное состояние и клиническая картина развития пневмонии (по итогам «прослушивания» легких, измерения сатурации, частоты дыхания и т.д.). КТ показано только при наличии у больного клинических признаков ОРВИ, частоты дыхания более 22 раз в минуту и сатурации менее 95%. Не рекомендуется делать КТ в ранние сроки до 3-5 дня заболевания.Согласно рекомендациям Минздрава, если больному поставлен диагноз COVID-19 и он лечится дома, ему полагается госпитализация при сохранении температуры ≥ 38,5 °C в течение трех дней. Также должны быть госпитализированы пациенты в состоянии средней тяжести, у которых есть любые два из следующих показателей:- сатурация < 95%;- температура ≥ 38 °C;- частота дыхания > 22;- признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ 2-4).Кроме того, при госпитализации необходимо учитывать, относятся ли пациенты к группе риска, а именно:- старше 65 лет;- с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензией; хронической сердечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; гиперкоагуляцией; ДВС-синдромом; острым коронарным синдромом; сахарным диабетом; болезнью двигательного нейрона; циррозом печени; длительным приемом ГК и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника; ревматоидным артритом; пациенты, получающие гемодиализ или перитонеальный диализ; иммунодефицитными состояниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии; получающие химиотерапию);- пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Госпитализация происходит по направлению участкового врача или врача «скорой» согласно маршрутизации, утвержденной приказом управления здравоохранения Липецкой области. Человека с подозрением на коронавирус или подтвержденной covid-инфекцией должны везти в больницу специальным медицинским транспортом.Звонки по вопросам оказания медпомощи принимает Единая диспетчерская служба (8-800-450-48-48). По этому телефону можно записаться на прием к врачу или на прививку, а также вызвать врача на дом в любое время суток или день недели. В управлении здравоохранения Липецкой области для граждан также действуют телефоны «горячей линии»- круглосуточно - 8 (4742) 23-80-80,- в рабочие дни (с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00) – 8 (962) 350-05-53 (90-05-53), 8 (4742) 23-80-82.