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19 минут назад

Как распознать COVID-19 и что делать?

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#коронавирус
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Как распознать COVID-19 и что делать?

Управление здравоохранения Липецкой области подготовило памятку с ответами на самые популярные вопросы о новой коронавирусной инфекции.

Управление здравоохранения Липецкой области подготовило памятку с ответами на самые популярные вопросы о новой коронавирусной инфекции.

Для коронавирусной инфекции характерны:

- температура более 37,5 °С, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты, заложенность в груди, заложенность носа или умеренные выделения из носа, нарушение или потеря обоняния, потеря вкуса, конъюнктивит, выраженная слабость, мышечные боли, головные боли, рвота, диарея, кожная сыпь.

При каких симптомах к пациенту на дом обязан прийти врач из поликлиники?

Врача на дом можно вызвать, если температура превышает 38 °С при наличии признаков ОРВИ - кашля, заложенности носа, затрудненности дыхания, одышке, боли в груди, слабости, головной боли, потери обоняния. Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим: возраст старше 65 лет, наличие тяжелой сопутствующей патологии, хронических болезней легких, сахарного диабета, онкологических заболеваний, болезнях системы кровообращения, при которых повышается риск тяжелых осложнений COVID-19. Обязательно сообщите об этих фактах, вызывая врача.

В течении какого времени должен прийти участковый терапевт из поликлиники?

Медработник, вызванный на дом, должен прийти в течение 24-х часов.

Когда звонить в «скорую»?

Диспетчерам службы скорой медицинской помощи (СМП) можно звонить при ухудшении состояния здоровья, появлении тяжелых симптомов: температуре выше 38,5 °С, болях в груди, чувстве нехватки воздуха и т. д. При поступлении вызова на пульт СМП оператор проводит опрос позвонившего. Кроме жалоб важно сразу назвать свой возраст, сопутствующие болезни и сообщить, были ли контакты с зараженными коронавирусом. По итогам опроса принимается решение отправить к пациенту бригаду «скорой помощи» или передать вызов в поликлинику по месту жительства для прихода врача на дом (в течение 24 часов). Такой вариант возможен, если после консультации врача по телефону выяснится, что состояние пациента не вызывает серьезных опасений и не требуется ни экстренная помощь.

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Как определяется степень тяжести COVID-19?

Легкое течение:
- температура < 38 °C, кашель, слабость, боли в горле;
- частота дыхания ≤ 22;
- сатурация ≥ 95%.

Среднетяжелое течение:
- температура > 38 °C;
- частота дыхания > 22/мин;
- одышка при физических нагрузках;
- изменения при КТ/рентгенографии: объем поражения минимальный или средний (КТ 1-2);
- уровень С-реактивного белка в крови >10 мг/л.

Тяжелое течение
- частота дыхания > 30/мин;
- сатурация ≤93%;
- нестабильная гемодинамика: систолическое (верхнее) артериальное давление менее 90 мм рт.ст. или диастолическое (нижнее) давление менее 60 мм рт.ст.);
- объем поражения легких значительный или субтотальный (КТ 3-4);
- снижение уровня сознания, ажитация.

Когда нужно проводить компьютерную томографии легких?

Необходимость такого обследования определяет врач. При этом должны учитываться возраст пациента, наличие сопутствующих хронических болезней, жалобы, объективное состояние и клиническая картина развития пневмонии (по итогам «прослушивания» легких, измерения сатурации, частоты дыхания и т.д.). КТ показано только при наличии у больного клинических признаков ОРВИ, частоты дыхания более 22 раз в минуту и сатурации менее 95%. Не рекомендуется делать КТ в ранние сроки до 3-5 дня заболевания.

При каких симптомах больного должны госпитализировать?

Согласно рекомендациям Минздрава, если больному поставлен диагноз COVID-19 и он лечится дома, ему полагается госпитализация при сохранении температуры ≥ 38,5 °C в течение трех дней. Также должны быть госпитализированы пациенты в состоянии средней тяжести, у которых есть любые два из следующих показателей:
- сатурация < 95%;
- температура ≥ 38 °C;
- частота дыхания > 22;
- признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ 2-4).

Кроме того, при госпитализации необходимо учитывать, относятся ли пациенты к группе риска, а именно:
- старше 65 лет;
- с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензией; хронической сердечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; гиперкоагуляцией; ДВС-синдромом; острым коронарным синдромом; сахарным диабетом; болезнью двигательного нейрона; циррозом печени; длительным приемом ГК и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника; ревматоидным артритом; пациенты, получающие гемодиализ или перитонеальный диализ; иммунодефицитными состояниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии; получающие химиотерапию);
- пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В каком порядке госпитализируют больных с коронавирусом и можно ли выбрать больницу?

Госпитализация происходит по направлению участкового врача или врача «скорой» согласно маршрутизации, утвержденной приказом управления здравоохранения Липецкой области. Человека с подозрением на коронавирус или подтвержденной covid-инфекцией должны везти в больницу специальным медицинским транспортом.

Куда обращаться по вопросам оказания медпомощи?

Звонки по вопросам оказания медпомощи принимает Единая диспетчерская служба (8-800-450-48-48). По этому телефону можно записаться на прием к врачу или на прививку, а также вызвать врача на дом в любое время суток или день недели. В управлении здравоохранения Липецкой области для граждан также действуют телефоны «горячей линии»
- круглосуточно - 8 (4742) 23-80-80,
- в рабочие дни (с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00) – 8 (962) 350-05-53 (90-05-53), 8 (4742) 23-80-82.
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#коронавирус
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