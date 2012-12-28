На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

18 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл.3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27, 27г, 29 по Боевому проезду, №№ 7, 10, 12, 15, 17, 17а, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 по улице Неделина, №№ 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 24, 26б, 30 по улице Мичурина, № 37 по улице Котовского, №№ 149, 151, 153 по улице Московской.Воду подвезут по адресам: Боевой проезд, 27, улица Мичурина, 16, улица Московская, 153. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 апреля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета электроэнергии перебои с электричеством (не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения) будут на улицах Нектарной, Кирова, Чкалова, Баумана, Пожарского, Балмочных, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, площади Заводской, в садоводчествах «Дачный», «Ударник», «Мечта», «Коммунальник», «Тепличное», «Надежда».С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах Карбышева, Гвардейской, Бехтерева, 78 квадрат, Индустриальной, Сырской, Буденного, Кротевича, Гранитной, Вавилова, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Ангарской, Юношеской, Алмазной, Пензенской, Таежной, Асфальтной, Байкальской, Владивостокской, Владимирской, Краснодарской, Майской, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Тепличной, Уступной, Южной, по проезду Шишкина, в садоводчествах «Горняк», «Горняк-1», «Спутник», «Центролит».