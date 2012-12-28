Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Игорь Артамонов сообщил об обезвреживании в Воловском районе метеозонда
Происшествия
Уничтоженный в Липецкой области зонд нес килограмм взрывчатки
Происшествия
Второй раз за сутки в регионе введен желтый уровень опасности
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Общество
25-летний мотоциклист столкнулся с фургоном на улице Кривенкова
Происшествия
В Липецкой области объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
Три автомобиля горели ночью в «Университетском»
Происшествия
За парковку на газонах уже выписаны 65 штрафов: комплекс «Дозор» объезжает дворы ежедневно
Общество
Автомобиль в «Университетском» подожгли
Происшествия
Читать все
Усыпить нельзя выпустить: «Счастливый берег» превратился в несчастный
Общество
В Липецке подвалы 1 555 многоэтажек могут быть использованы под укрытия
Общество
66-летний дом на улице Гагарина признан аварийным, но угрозы его обрушения нет
Общество
Укравший лавочку от подъезда хотел установить ее у родительских могил
Происшествия
12-летнего мальчика сбили на улице Баумана
Происшествия
Наряд ДПС доставил в больницу рожавшую женщину
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке стало больше на двух кандидатов в мастера спорта по панкратиону
Спорт
В Липецкой области дожди, туман и снова летнее тепло
Погода в Липецке
Более 3500 сотрудников НЛМК приняли участие в корпоративной Неделе здоровья
НЛМК Live
Читать все
Общество
595
сегодня, 17:44
2

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

18 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5а, 5а/1, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл.3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27, 27г, 29 по Боевому проезду, №№ 7, 10, 12, 15, 17, 17а, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 по улице Неделина, №№ 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 24, 26б, 30 по улице Мичурина, № 37 по улице Котовского, №№ 149, 151, 153 по улице Московской. 

Воду подвезут по адресам:  Боевой проезд, 27, улица Мичурина, 16, улица Московская, 153. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
18 апреля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета электроэнергии перебои с электричеством (не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения) будут на улицах Нектарной, Кирова, Чкалова, Баумана, Пожарского, Балмочных, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, площади Заводской, в садоводчествах «Дачный», «Ударник», «Мечта», «Коммунальник», «Тепличное», «Надежда». 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах Карбышева, Гвардейской, Бехтерева, 78 квадрат, Индустриальной, Сырской, Буденного, Кротевича, Гранитной, Вавилова, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Ангарской, Юношеской, Алмазной, Пензенской, Таежной, Асфальтной, Байкальской, Владивостокской, Владимирской, Краснодарской, Майской, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Тепличной, Уступной, Южной, по проезду Шишкина, в садоводчествах «Горняк», «Горняк-1», «Спутник», «Центролит». 

отключения
0
0
1
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
18 минут назад
Ремонтные работы где?элво отключают,но на всей улице и даже соседних не видно энергетиков вообще.такое ощущение,что делается это все специально,только вот для чего?!
Ответить
...
20 минут назад
Нелюди и точка.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru