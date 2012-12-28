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Общество
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сегодня, 11:00
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У автостанции «Сокол» заработают остановки для садоводов
Садоводческие маршруты заработают уже в субботу.
Садоводческие маршруты заработают уже 20 апреля. Проезд по ним бесплатный. Работать маршруты будут пять дней в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Расписание их движения размещено по ссылке.
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