Бывает так, что так и не бывает...

Итоги недели

На этой неделе Росстат опубликовал очередную демографической статистики. С нее и начнем.. С 2018 по 2020 год численность населения региона уменьшилась на 1,9%. На 1 января 2021 года в области проживает 1 миллион 128,2 тысячи человек. Мигранты не спасли ситуацию - они компенсировали за эти три года всего 1,1 тысячи от естественной убыли.А все потому, что(в январе-феврале в регионе ти родились 1348 малышей - на 11% меньше, чем год назад) и чаще умирают. По данным статистики, уза первые два месяца этого года умерли 3832 человека (в январе-феврале 2020 - 2760 человек). То есть число умерших увеличилось на 39%.Не удивительно, что при таких темпах депопуляции уже в следующем году(1 января в областном центре насчитывалось 503 216 жителей, в Ельце - 101 306). На условиях анонимности один из вип-чиновников мэрии сообщил GOROD48, что если в Липецке вылетит из числа полумиллионников, то автоматически перестанет участвовать в ряде федеральных программ и национальных проектов. Следовательно, муниципальный бюджет будет получать меньше субсидий, дотаций и субвенций из федеральной казны. Поэтому все надежды чиновников, чьи зарплаты, кстати, также зависят от показателя численности городского населения, связаны с осенней переписью населения. Ведь главное, как говорил товарищ Сталин, не как голосуют, а как считают.Если говорить о других городах, то все они - Грязи, Лебедянь, Усмань, Данков, Чаплыгин и Задонск - также находятся в демографической яме. В то же время в 21 регионе РФ численность населения за последние три года выросла.Читатель GOROD48 с никомзаметил: «Численность населения - первый показатель благополучия. Ни в Липецке, ни в Ельце его уже нет. Люди покидают эти города и уезжают кто куда».- Теряем статус города? Теряем страну! - резюмировалА нектозадался справедливым вопросом: «А зачем и для кого возводятся человейники, анонсированы какие-то застройки в центре? Кто лепит это уродство из 17-25 этажей?»Однако не все, оказывается, так плохо. Минстрой России опубликовал «Индекс качества городской среды городов Российской Федерации за 2020 год» (благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан) и пришел к выводу, чтоОднако глава Липецка считает, что можно сделать еще лучше. Для этого всем отвечающим за благоустройство чиновникам нужно всего лишь оторвать пятые точки от кресел и выйти на улицу. Сама мэр в минувший понедельник показала тому пример.в Октябрьском районе:- Выехала с проверкой в Октябрьской округ. Результат - тот же бардак, что и полгода назад. Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими - тоже. Не понимаю, почему для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, в объезд нужно обязательно выезжать мэру или моему первому заместителю? Такое отношение к городу недопустимо.А в среду так же, с пристрастием, глава Липецка проинспектировала Лебедянский выезд, находящийся на территории Правобережного района города. Надлежащий порядок мэр наша только у магазина, торгующего автомобилями «Автоваза», в остальных местах, где она побывала, порядка не было. Так, вдоль забора здания «Почты России» глава Липецка нашла кучи мусора, у цепочки торгующих товарами для автомобилистов - старые шины, сучья и ветки, перепревшие траву и листву. На территории у «Добростроя» была обнаружена груда окурков под одним из павильонов. Не понравился Евгении Уваркиной и старый забор из шлакоблоков у трансформаторной подстанции - его, по мнению мэра, можно или закрыть профлистом или же нанести на него какое-то тематическое граффити (кстати,, но что и где они будут рисовать - пока секрет).Мэр считает, что с бизнесом нужно перестать разговаривать через переписку и что лучше наладить личное общение. Уваркина поставила задачу управлениям округов закрепить хозяйствующие субъекты за каждым сотрудником персонально, и тогда появится результат. Она считает, что в своем большинстве предприниматели - люди вменяемые. Им просто нужно что-то подсказать или чем-то помочь.В конце рейдана Универсальном проезде. Ржавые вывески, истлевшие от времени баннеры, проросший деревьями забор из сетки-рабицы у площадки напротив…- Тебе два дня! Заходи и занимайся! Вместе со своими сотрудниками, с управлением потребительского рынка, с управлением благоустройства. И не в кабинете, а здесь, на месте, с собственниками и арендаторами! И во вторник мне отчет. И именами, с тем, о чем говорили о чем договорились! - дала задание руководителю округа Вячеславу Погорелову глава города.Уже в мае должен начать работу новый департамент в составе городской администрации - развития территорий. В него войдут штаты всех четырех управлений округами. Видеть в новой структуре бездельников Евгения Уваркина не намерена. Будет ли в нем работать начальник управления Октябрьским округом Алексей Погорелов, неизвестно -, но на этой неделе бумагу мэр еще не подписала.Своеобразный стиль наведения в Липецке порядка вовсю уже обсуждают в соцсетях и федеральных СМИ. Кому-то решительный мэр нравится, кому-то нет. Так, на этой неделе. Член ЛДПР Денис Власов обратился в Генпрокуратуру России с просьбой дать правовую оценку действиям Евгении Уваркиной. В мэрии обращение либерал-демократа назвали политическим пиаром (на этой неделе, кстати,- ее покинули сразу 25 членов, среди которых депутат Елецкого горсовета Чижиков и два последних депутата от этой партии в областном Совете Евграфов и Кочеров).На этой неделе. Ему было 60 лет. Евгений Губанов был назначен заместителем главы администрации города-председателем департамента градостроительства и архитектуры в конце 2016 года и ушел в отставку в октябре 2017-го. В должности вице-мэра чиновник курировал вопросы градостроительства и ЖКХ. То есть работал в двух сферах, которые у нас традиционно в загоне.Возьмем, например, так называемый бандитский рынок на улице Неделина, теснившийся между Центральным рынком и рынком «Спутник». Оккупировавшие эту муниципальную территорию коммерсанты не подчинялись никаким правилам, живя по законам «теневой экономики». Кто только и чем тут не торговал под самыми разномастными «крышами»! В 2018 году тут отремонтировали по федеральному проекту дорогу. На ней стало на треть больше парковочных карманов, появились пешеходные дорожки. В мэрии заявили, что это место станет разворотным кольцом и парковкой автобусов пригородных маршрутов. И вот GOROD48 выяснил, что планы чиновников изменились - оказалось, что автобусы не могут развернуться на этой площадке без угрозы другому автотранспорту! Что, нельзя было раньше прийти сюда с рулеткой? И вот новая вводная:Непонятно: то ли чиновникам не повезло с липчанами, то ли горожанам - с мэрией? Казалось бы, в кои-то веки власть озаботилась созданием велодорожек в Липецке, где их отродясь не было (один из экс-вице-мэров в 2014 году предлагал проложить их прямо по автомобильным дорогам, ссылаясь на то, что это не запрещено Правилами дорожного движения). Осенью прошлого года в мэрии даже создали рабочую группу по реализации проекта веломаршрута, который бы связал проспект Мира, набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны. Но оказалось, что- Велосипед - новый для нас вид транспорта. И в Липецке пока не сложилось культуры пользования велодорожками, - сетуют в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Липецка.На благоустройство Липецка потрачены уже миллиарды, но кто-то не считает, очевидно, достаточно красивыми стеклянные остановочные павильоны, новые лавочки, урны (см.). Есть и справедливая критика. Так, горожане справедливо сетуют на кричащий недостаток парковочных мест, на нелепую градостроительную политику, громоздящую один на другой «человейники» без должных удобств для их жильцов. И тут же, найдя оправдание, паркуют свои авто на детских площадках, блокируют пешеходные переходы, мусорные баки, входы в подъезды...Можно ли навести в Липецке порядок? Можно ли заасфальтировать или, по крайней мере, отсыпать шлаком такие места, которые уже давно стали стихийными парковками? Можно, говорят в мэрии. Но чиновники считают, что только личная вовлеченность горожан и хоть какие-то вложенные ими деньги делают их ответственными за успех любого проекта. Поэтому теперь липчан призывают доплачивать за асфальтирование дворов, ведь муниципалитет выделяет казенные средства на это лишь при условии 6-процентного софинансирования затрат горожанами. Вот только. Поэтому в этом году в Липецке будет обустроено лишь 17 дворов.Разовые затраты липчан потом оборачиваются постоянными тратами на содержание появившегося имущества. Возможно, липчане оттого и не желают играть с чиновниками в благотворительность? Возьмем, например, создание парковочной зоны у дома. Вначале инициатор ее появления нужно убедить соседей вложиться в этот проект. По ходу нужно уговорить других оплачивать ее уборку по графе «содержание и текущий ремонт общего имущества», значит, нужно быть готовым раскошелится на увеличение суммы в платежке. А потом нужно будет охранять парковку от тех, кто не тратился на асфальт. Значит, ее нужно как-то оградить, поставить шлагбаум. А его обязательно сломают, и придется тратиться на ремонт…Вчера. Фирма «Инфинити Групп» уже демонтировала старые бордюры (ох уже эти пресловутые бордюры!), потом строителям предстоит установить новые, срезать верхний слой асфальта и уложить новый, привести в порядок дождеприемные колодцы и канализационные люки. Завершить работы должны к осени. На это выделено 15 млн рублей.- Всего 15 млн ₽? Смехота! Где размах, где величие? - потроллил мэрию читательИрония тут более чем уместна. Вот-вот на капремонт будет закрыта улица 50 лет НЛМК. В мэрии прекрасно понимают, что поток автотранспорта, идущего через проспект Победы и площадь Победы увеличится, но именно в год большой строки на Манеже решили поменять тут асфальт! Кстати,по причине больших претензий к качеству работ. Подрядчик, ООО ТК «Руслан-1», обещает устранить строительный брак летом. Примечательно, что в прошлом году столичную стройорганизацию представлял бывший начальник УГС Липецка Алексей Огневой. И сдал обошедшийся бюджету в 1,1 миллиарда рублей объект родному городу с браком!В мэрии, между тем, не знают, что будет со стройплощадкой на месте снесенного кинотеатра «Спутник». Кинотеатр несколько лет назад решили реконструировать в торговый центр, но неожиданно снесли (этот момент в мэрии проспали). Горожане и депутаты горсовета высказывались за то, чтобы на этом месте разбили сквер, но их не услышали. Собственник земельного участка желает построить на месте «Спутника» двухэтажное торгово-административное здание, которое за убогий проект городской депутат Вера Урываева назвала конюшней. А покаА сколько образовалось в Липецке этой зимой раскопок на месте ремонтных работ «Квадры» и ЛГЭКа? Ответа на этот вопрос не знают даже в муниципальном управлении главного смотрителя. Между тем ситуация с восстановленным энергетиками благоустройством после ремонтных работ весной только усугубилась: промерзший грунт оттаял и на наспех заделанных тротуарах и дорогах появились провалы. В мэрии пообещали, что. Регион оказался на 65 строчке рейтинга динамики оборота розничной торговли.По данным авторов исследования, траты липчан в магазинах с начала года упали по сравнению с январе-февралем 2020 года. Оборот розничной торговли на душу населения в Липецкой области сократился до 39 100 рублей. Может, нас утешит лишь то, что хуже чем у нас покупательский спрос у наших соседей, в Курской и Воронежская областях.А вот и еще новость от Росстата:. Только в марте стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в регионе возросла на 2,1%.На этой неделе «порадовали» производители майонезов и соусов, заявив, что цены на эти товары вот-вот вырастут в среднем на 10%. Причиной роста цен стало подорожавшее с начала года на 59% подсолнечное масло и на 20-40% - пальмовый жир и его фракции. Дополнительные издержки производители майонеза несут на росте цен на упаковку, ГСМ и логистику.- По итогам года инфляция будет 2%. Ура, товарищи! - съязвил читательЗа эту неделю в регионе новая коронавирусная инфекция официально выявлена у 404 липчан. 25 липчан от этой инфекции скончались. Статистики подсчитали, что. По данным на 8 апреля, к этой возрастной группе относятся 216 умерших. Среди липчан в возрасте от 51 до 60 лет - 126 умерших. Среди тех кому от 71 до 80 - 115 умерших. В облздраве подчеркивают, что все летальные исходы от COVID-19 регистрируются в инфекционных госпиталях. Случаев смерти от новой коронавирусной инфекции на дому нет.Высокая смертность среди пожилых стала темой разговора на возобновившем свои заседания на этой неделе регионального оперштаба по противодействию распространению ковида. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимира Бондарева, необходимо увеличить темпы вакцинации пенсионеров. Он предложил управлению ПФР обзавестись для этого мобильными бригадами. В свою очередь и губернатор попросил своего заместителя Александра Ильина оказать всю необходимую помощь медикам для вакцинации пожилого населения и инвалидов по месту их жительства (см.).Между тем. Никто из ученых не знает, как отреагирует на прививку организм. Отец «Спутника V», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, даже допустил формирование пожизненного иммунитета у привитых этой вакциной.. Эпидпроцесс пойдет на спад, когда, по его мнению, антитела к COVID-19 появятся у 600 тысяч липчан. Сейчас же такая внутренняя защита имеется, по его подсчетам, у 200 тысяч жителей области. Но это - спорная цифра. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова на днях заявила, что антитела к новой инфекции появились уже у 40% россиян. Применительно к Липецкой области это означает, что естественный иммунитет (без искусственно привитого через вакцинацию) уже имеют не менее 440 тысяч человек. Возможно, поэтому налицо постепенно снижение темпов заболеваемости короной.Владимир Бондарев призвал не снимать существующие ограничительные меры по 159-му постановлению администрации области. Поводов для успокоения, по его словам, нет. В середине недели в инфекционных госпиталях были заняты 1086 коек из 1480 существующих. Треть пациентов - тяжелые. На аппаратах кислородной поддержки и ИВЛ находились 56 больных.Тем временем липчане протестуют против решения правительства отменить вылеты в Турцию из 13 городов России, в том числе из аэропорта нашего города.. Но может так случиться, что в апреле Россия и вовсе отменит чартерные рейсы в эту страну из-за роста там числа больных COVID-19. По крайней мере, такая возможность уже обсуждается в федеральном оперштабе.