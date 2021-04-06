27 минут назад
На «бандитском рынке» появится ярмарка
В мэрии отказались от идеи использования площадки на улице Неделина под разворотное кольцо и место отстоя автобусов пригородных маршрутов на радость продавцам овощей, фруктов, арбузов и дынь.
- Создание на месте стихийного рынка разворотного кольца и парковки позволят нам решить сразу несколько проблем: предотвратить захламление городской территории, оградить покупателя от товара сомнительного качества и разгрузить один из самых напряженных участков улично-дорожной сети - площадь Победы, - говорили тогда муниципальные чиновники.
После реконструкции эта территория тут же стала местом показательных рейдов, во время которых продавцы, огрызаясь, требовали вернуть им право устанавливать грузовики и палатки на привычном им месте. Победила, конечно, Маммона. Рейды контролеров разве что согнали автолавки с проезжей части дороги, а полицейские искоренили привычку парковать автомобили на узком проезде по улице Неделина. Все остальное осталось как прежде. Областные и городские структуры проиграли войну за улицу, которая снова стала тем же «бандитским рынком».
Кстати, планы мэрии на это место изменились. Теперь ни о каком разворотном кольце и месте отстоя пригородных автобусов в дептрансе мэрии не говорят. Как оказалось, автобусы не могли разворачиваться на этой площадке без угрозы другому автотранспорту. Поэтому пригородный пассажирский транспорт по-прежнему останавливается в парковочных карманах на улице Терешковой напротив Центрального рынка и здания Липецкгражданпроекта. И пока это всех устраивает.
Что же до «бандитского рынка», то раз нельзя его искоренить, на этом месте наряду с автостоянкой мэрия решила организовать ярмарку. Чиновники обещают, что только в таком случае стихийная торговля наконец-то уступит место цивилизованной - с договорными отношениями между организатором ярмарки и коммерсантами, с возможностью контроля качества товара, с санитарными книжками у продавцов.
Эххх, вы !!!! Снова прогнулись !
Просто мимо проходил