Общество

27 минут назад

На «бандитском рынке» появится ярмарка

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#незаконная торговля
На «бандитском рынке» появится ярмарка

В мэрии отказались от идеи использования площадки на улице Неделина под разворотное кольцо и место отстоя автобусов пригородных маршрутов на радость продавцам овощей, фруктов, арбузов и дынь.

Несколько лет назад площадку между Центральным рынком и рынком «Спутник» липчане называли бандитским рынком. Оккупировавшие эту муниципальную территорию коммерсанты, не подчинялись никаким правилам, живя по законам «теневой экономики». Кто только и чем тут не торговал под самыми разномастными «крышами»! В 2018 году глава Липецка Сергей Иванов решил навести на площадке порядок. Дорога по этой части улицы Неделина была отремонтирована по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». На ней стало на треть больше парковочных карманов, чем было раньше, появились четко обозначенные пешеходные дорожки. В мэрии заявили, что «бандитский рынок» станет разворотным кольцом и парковкой автобусов пригородных маршрутов.

- Создание на месте стихийного рынка разворотного кольца и парковки позволят нам решить сразу несколько проблем: предотвратить захламление городской территории, оградить покупателя от товара сомнительного качества и разгрузить один из самых напряженных участков улично-дорожной сети - площадь Победы, - говорили тогда муниципальные чиновники.

После реконструкции эта территория тут же стала местом показательных рейдов, во время которых продавцы, огрызаясь, требовали вернуть им право устанавливать грузовики и палатки на привычном им месте. Победила, конечно, Маммона. Рейды контролеров разве что согнали автолавки с проезжей части дороги, а полицейские искоренили привычку парковать автомобили на узком проезде по улице Неделина. Все остальное осталось как прежде. Областные и городские структуры проиграли войну за улицу, которая снова стала тем же «бандитским рынком».

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Кстати, планы мэрии на это место изменились. Теперь ни о каком разворотном кольце и месте отстоя пригородных автобусов в дептрансе мэрии не говорят. Как оказалось, автобусы не могли разворачиваться на этой площадке без угрозы другому автотранспорту. Поэтому пригородный пассажирский транспорт по-прежнему останавливается в парковочных карманах на улице Терешковой напротив Центрального рынка и здания Липецкгражданпроекта. И пока это всех устраивает.

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Что же до «бандитского рынка», то раз нельзя его искоренить, на этом месте наряду с автостоянкой мэрия решила организовать ярмарку. Чиновники обещают, что только в таком случае стихийная торговля наконец-то уступит место цивилизованной - с договорными отношениями между организатором ярмарки и коммерсантами, с возможностью контроля качества товара, с санитарными книжками у продавцов.
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#незаконная торговля

Комментарии (2)

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Эххх, вы !!!! Снова прогнулись !

16 минут назад
я же говорил ,что городом правит не мэр , а неизвестные нам бандиты -кукловоды !!!! Как они решат -так и будет ! Если не хотят они чтобы город был чистым и привлекательным ,то он так и будет зарастать в мусоре и пыли и мы ничего не изменим пока к власти не придет новый товарищ Сталин!
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Просто мимо проходил

18 минут назад
Это не по просьбам гостей с юга» на «бандитском рынке» появится ярмарка, а по воле липовых чиновников!
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