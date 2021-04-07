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сегодня, 14:49

Скончался бывший вице-мэр Липецка Евгений Губанов

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#вице-мэр #Губанов #
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Скончался бывший вице-мэр Липецка Евгений Губанов

Евгений Анатольевич последние годы тяжело болел

Как стало известно GOROD48, сегодня, после продолжительной тяжелой болезни умер бывший первый заместитель главы Липецка Евгений Губанов. Ему было 60 лет. Информацию подтвердили в администрации Липецка.

Евгений Губанов был назначен заместителем главы администрации города – председателем департамента градостроительства и архитектуры в конце 2016 года.

В администрации Липецка он работал с августа 2012 года по март 2015-го, затем был назначен начальником управления строительства и архитектуры администрации Липецкой области.    

В должности вице-мэра Евгений Губанов курировал вопросы градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ушел в отставку Евгений Губанов в октябре 2017-го.

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#вице-мэр #Губанов #
4

Комментарии (13)

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Владимир

1 минуту назад
Царствие небесное Евгению...хороший, скромный был человек...
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Гость

3 минуты назад
Да, это был специалист. Сейчас уже это не модно
ответить

Земляк из Москвы

9 минут назад
Царствие небесное. Замечательный был человек и специалист.
ответить

Пнф

18 минут назад
Куда? Ещё 5 лет до пенсии.
ответить

Особенно когда дело

40 минут назад
Гость, касается прихватизации земельных ресурсов))) эта отрасль полный финиш)
ответить

Доктор Пилюлькин

43 минуты назад
Год в мэрии = -20 лет из жизни
ответить

Гость

46 минут назад
У нас все князи из грязи . И каждый суслик - агроном. И каждая уборщица считает, что она умнее любого начальника. Зависть, зависть... Тяжкий грех!
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Вера

48 минут назад
Вечная память...соболезнование семье
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Вот жизнь

сегодня, 15:11
С крючковой в драку дрались. Кто влиятельнее он или она. Один во гробе, вторая в тюрьме. Эти князи из грязи)))
ответить

Житель

сегодня, 15:02
плохо работал
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