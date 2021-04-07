Скончался бывший вице-мэр Липецка Евгений Губанов

Евгений Анатольевич последние годы тяжело болел

Как стало известно GOROD48, сегодня, после продолжительной тяжелой болезни умер бывший первый заместитель главы Липецка Евгений Губанов. Ему было 60 лет. Информацию подтвердили в администрации Липецка.



Евгений Губанов был назначен заместителем главы администрации города – председателем департамента градостроительства и архитектуры в конце 2016 года.



В администрации Липецка он работал с августа 2012 года по март 2015-го, затем был назначен начальником управления строительства и архитектуры администрации Липецкой области.



В должности вице-мэра Евгений Губанов курировал вопросы градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ушел в отставку Евгений Губанов в октябре 2017-го.



