Липецк может потерять статус города-полумиллионника, а Елец - стотысячника

Но все может поправить перепись населения.

На сайте Липецкстата появилась информация о количестве населения в городах и районах области по состоянию на начало этого года. Из нее следует, что в прошлом году в Липецке стало на 5357 жителей меньше, чем в начале 2020 года. Число жителей Ельца уменьшилось на 1007 человек. Если такая тенденция сохранится в этом году, то в 2022-м Липецк потеряет статус города-полумиллионника (1 января в областном центре насчитывалось 503 216 жителей), а Елец - стотысячника (в нем на начало года осталось 101 306 человек).Если такое случится, как это отразится на муниципалитетах? Один из вип-чиновников администрации Липецка на условиях анонимности на этот вопрос ответили так: город автоматически перестанет участвовать в ряде федеральных программ и национальных проектов:- Правительство четко ранжирует поддержку рублем территорий в зависимости от численности населения. Город-полумиллионник, такой, как Липецк, не получает тех федеральных «плюшек», которые положены городам-миллионникам, таким, как Воронеж. А Елец, если в нем станет меньше ста тысяч человек, останется за бортом финансирования ряда федеральных программ и национальных проектов, которые доступны городам-стотысячникам.Поэтому все надежды чиновников, чьи зарплаты, кстати, также зависят от показателя численности городского населения, связаны с осенней переписью населения. Так, по результатам состоявшейся в 2010 году последней переписи населения в Липецке насчитали более 510 тысяч человек. Следующая перепись состоится осенью этого года. Можно предположить, что население Липецка придется увеличивать за счет включения в границы муниципалитета пригородных территорий. Например, села Сырского, по факту давно втянутого в границы города.А вот официальная точка зрения, высказанная председателем управления экономического развития мэрии Липецка Юлией Полоскиной:- Действительно, Липецк находится в пограничном демографическом состоянии. Мы обсчитывали, во что нам обойдется возможная потеря существующего статуса города с полумиллионным населением и не нашли никаких ограничений на участие муниципалитета в федеральных программах зависимости от численности населения. Та кто беспокоиться не о чем.Если говорить о других городах региона, то в все они также находятся в демографической яме. Так, численность населения Грязей в прошлом году уменьшилось на 267 человек, и по состоянию на 1 января 2021 года число жителей города-железнодорожника составило 46 415 человек. В прошлом году число жителей Лебедяни уменьшилось на 162 человека (в начале этого года на родине Замятина жили 19 031 человек), Усмани - на 229 (в городе, в котором родился нобелевский лауреат по физике Николай Басов, сейчас живут 19 396 жителей), Данкова - на 153 (в давшем России известного славянофила Алексея Хомякова городе проживало на начало этого года 18 558 человек), Чаплыгина - на 102 (в начале года в нем жило 11 674 человека), Задонска - на 80 человек (в «Православном Иерусалиме» осталось 9 447 жителей).