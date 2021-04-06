29 минут назад
Лужу в котловане на площади Победы облюбовали утки
Птицы обосновались в котловане с водой, который образовался на месте бывшего кинотеатра «Спутник».
В Сети появилось весеннее видео. В неожиданном месте, на площади Победы, крякают утки. Видно их, правда, не всем. Птицы находятся за забором, которым огражден котлован.Раньше здесь стоял кинотеатр «Спутник». Его построили в середине прошлого века. Кинотеатр с небольшими перерывами проработал до 2013 года. Потом его решили реконструировать в торговый центр, но как-то неожиданно снесли. Потом многие горожане высказывались за то, чтобы площади Победы разбили сквер. В реальности же площадка с котлованом уже несколько лет огорожена.
— Данный объект находится в частной собственности, им владеет ООО «Поликолор». Сейчас он обратился в региональное управление строительства и архитектуры с заявлением о внесении изменений в проект планировки и межевания данной территории. Согласно проекту, здесь планируют построить двухэтажное торгово-административное здание. Кроме того, предусмотрят благоустройство прилегающей территории и установку малых архитектурных форм. При этом документ еще находится в разработке и предполагает проведение дополнительных общественных обсуждений, — сообщили в пресс-службе мэрии.
А утки? Утки, наверное, улетят, когда начнется стройка.
митяй
С Победой!
липчанин