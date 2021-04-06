Общество

29 минут назад

Лужу в котловане на площади Победы облюбовали утки

3 541
#лужа #площадь Победы #утки #"Спутник"

Птицы обосновались в котловане с водой, который образовался на месте бывшего кинотеатра «Спутник».

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В Сети появилось весеннее видео. В неожиданном месте, на площади Победы, крякают утки. Видно их, правда, не всем. Птицы находятся за забором, которым огражден котлован.

Раньше здесь стоял кинотеатр «Спутник». Его построили в середине прошлого века. Кинотеатр с небольшими перерывами проработал до 2013 года. Потом его решили реконструировать в торговый центр, но как-то неожиданно снесли. Потом многие горожане высказывались за то, чтобы площади Победы разбили сквер. В реальности же площадка с котлованом уже несколько лет огорожена.

— Данный объект находится в частной собственности, им владеет ООО «Поликолор». Сейчас он обратился в региональное управление строительства и архитектуры с заявлением о внесении изменений в проект планировки и межевания данной территории. Согласно проекту, здесь планируют построить двухэтажное торгово-административное здание. Кроме того, предусмотрят благоустройство прилегающей территории и установку малых архитектурных форм. При этом документ еще находится в разработке и предполагает проведение дополнительных общественных обсуждений, — сообщили в пресс-службе мэрии.

А утки? Утки, наверное, улетят, когда начнется стройка.
3 541
#лужа #площадь Победы #утки #"Спутник"

Комментарии (3)

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митяй

4 минуты назад
пускай владелец карпа там запустит.Мы будем платить и рыбу ловить прям как в деревне
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С Победой!

12 минут назад
Во дворе дома 3а на площади Победы есть огромная грязная лужа. Она там уже лет 20. Каждую весну в неё тоже прилетают утки. В этот раз планируем снять это событие и выложить в Ютуб. Ни администрация, ни прокуратура, ни управляющая компания мер не принимают. Пишут, что лужи нет. Похоже, что это правильно. Не лужа это, а пруд с утками, хоть и прямо на проезжей части.
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липчанин

19 минут назад
Ещё бывший 1-ый зам.председателя липецкого горсовета-Жигаров Ф.А., категорически выступал(и жители его поддерживали) против строительства ещё одного рассадника развлекухи.Сколько торговых точек надо застолбить на пл.ПОБЕДЫ(их уже более десятка), чтобы переименовать в пл.Торговую? Может уже хватит и на этом месте построить надземный переход через пр.Победы и б.Неделина-самое место. Закон позволяет изъять эту"собственность"для нужд города- нужно волевое решение власти.Только где она, эта власть???
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