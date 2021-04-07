Липчане не склонны тратиться на общее благо

В этом году за счет софинансирования горожан отремонтируют всего 17 дворов Липецка.

В Липецке много таких мест, как это. На снимке - площадка между домами №32 и №40 по улице Катукова.Наверное, с момента застройки 24 микрорайона на этом месте, где, возможно, предполагался газон, жители окрестных домов ставят свои автомобили. Весной после таяния снега и осенью в дожди для спасения от грязи автовладельцы забрасывают площадку битым кирпичом, шифером, тротуарной плиткой. В итоге вот уже десятки лет эта территория, находящаяся, между прочим, на так называемой красной линии, выглядит так, будто никакого города вокруг нет вовсе. Понятно, что вся эта грязь за колесами машин размазывается по автомобильной дороге.Можно ли навести в Липецке чистоту и порядок? Можно ли заасфальтировать или, по крайней мере, отсыпать шлаком такие места, которые уже давно стали стихийными дворовыми парковками? Ведь цена вопроса - 40-50 тысяч рублей, а не те миллионы, которые осваиваются, и часто бездарно, на некие мега-проекты по благоустройству, от которых горожанам ни холодно, ни жалко.- Можно. Но только при условии софинансирования горожанами затрат мэрии на благоустройство. И при условии организации ТОСа, - ответил на вопрос GOROD48 первый заместитель главы Липецка Константин Востриков.По мнению первого вице-мэра, только личная вовлеченность людей и хоть какие-то вложенные ими деньги делают их ответственными за успешную реализацию любого проекта. На бюрократическом языке это называется инициативным бюджетированием. Согласно закону, муниципалитет теперь выделяет казенные средства лишь при условии 6-процентного софинансирования затрат горожанами.- Возьмем, например, благоустройство территории по улице Бабушкина, 86 в 2020 году. На условиях софинансирования с жильцами дома были выполнены работы на миллион рублей по установке ограждения, крытой беседки со столом и лавочками, установке детского игрового и спортивного оборудования, тренажеров. Другой пример - благоустройство территории у дома по улице Курчатова, 183, когда на дворовую детскую площадку было уложено резиновое покрытие, установлены детское игрового и спортивное оборудование, лавочки, урны. Эти работы также обошлись в миллион рублей, - говорит Константин Востриков.Но вовсе не обязательно такие проекты - это установка в складчину детских городков или спортивных площадок. Константин Востриков говорит, что мэрия поддержит любое предложение от ТОСа: ремонт проезда у дома, обустройство парковочных карманов, озеленение территорий, монтаж сетей наружного освещения.Вот только липчане не очень-то горят желанием потратить хотя бы рубль для общего блага. Так, если в 2019 году за счет софинансирования в Липецке обустроено 45 территории, а в 2020-м - 24, то в этом году строители зайдут лишь в 17 дворов. То есть тенденция очевидна. Если в 2020 году мэрия потратила на их реализацию 26,7 млн рублей, то в планах на этот год запланированы траты в 23,3 миллиона. Не потому ли, что разовые затраты липчан потом оборачиваются постоянными тратами на содержание появившегося имущества?Возьмем, например, создание парковочной зоны у дома. Вначале инициатор ее появления нужно убедить соседей вложиться в этот проект. По ходу нужно уговорить других оплачивать ее уборку по графе «содержание и текущий ремонт общего имущества МКД», значит, нужно быть готовым раскошелится на увеличение суммы в платежке. А потом нужно будет охранять парковку от тех, кто не тратился на асфальт. Значит, ее нужно как-то оградить, поставить шлагбаум. А его обязательно сломают, и придется тратиться на ремонт…- Ну да. За собственностью нужно смотреть. А у жителей Липецка в целом очень низкая социальная ответственность. И это не мой вывод. В школе управления «Сколково» совместно с ВЭБ.РФ есть программа подготовки управленческих кадров для ста крупнейших городов России. Так вот, в «Сколково» пришли к выводу о том, что у липчан низкая социальная ответственность из-за того, что в нашем городе мало ТСЖ, горожане не активны на общих собраниях собственников жилых помещений, когда речь идет об управлении домами, также липчане не желают увеличивать тарифы на текущий ремонт и содержание жилья, - говорит Константин Востриков.По словам первого заместителя Евгении Уваркиной, одна из причин создания в мэрии департамента развития территорий, кстати, как раз том, чтобы тиражировать собственные практики (чиновники называют этот процесс скриптом) благоустройства дворов многоквартирных домов и территорий микрорайонов или адаптировать к местным реалиям уже существующие.