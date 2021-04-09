От  COVID-19 в Липецкой области чаще других умирают люди в возрасте от 61 до 70 лет

В возрасте до 21 года официально в регионе не зафиксировано ни одного умершего от новой коронавирусной инфекции.

В Липецкой области большинство жертв COVID-19 относятся к возрастной группе 61-70 лет. По данным на восьмое апреля, к этой возрастной группе относятся 216 умерших. Среди липчан в возрасте от 51 до 60 лет 126 умерших. Среди тех кому от 71 до 80 — 115, сообщили GOROD48 в областном управлении здравоохранения.Среди детей и подростков официально случаи смерти от новой коронавирусной инфекции не зафиксированы.В областном управлении здравоохранения особо подчеркнули, что все летальные исходы от COVID-19 регистрируются в инфекционных госпиталях, случаев смерти от новой коронавирусной инфекции на дому отсутствуют, что говорит о надлежащей преемственности между амбулаторно-поликлиническим звеном и стационарами.Стоит отметить, что липецкий облздрав по запросу GOROD48 представил данные по умершим сайта стопкоронавирус.рф. Они отличаются от тех, что ежедневно публикует областной оперштаб по противодействию развитию эпидемии. Восьмого апреля разница по умершим составляет три человека.— Данные различаются из-за технических проблем. Мы пытаемся исправить ситуацию, но пока данные не сходятся, — пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела облздрава Светлана Коротеева.