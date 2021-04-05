Липецкая область потеряла за три года почти 23 тысячи человек

Миграция населения за это же время смогла компенсировать всего 1,1 тысячи человек.





За последние три года (2018-2020 годы) численность населения выросла в 21 российском регионе, выяснили эксперты РИА Новости. Однако Липецкая область в их число не вошла. В демографическом рейтинге наш регион оказался на 52 месте.



Так, численность населения в Липецкой области с 2018 по 2020 год уменьшилась на 1,9% или 22,9 тысячи человек. На 1 января 2021 года в области проживали 1 миллион 128,2 тысячи человек. Мигранты не спасли ситуацию – они компенсировали за эти три года всего 1,1 тысячи от естественной убыли.



Самый большой прирост населения по данным исследования по итогам трех лет был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, минимальный – в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях. В трёх субъектах Федерации численность населения практически не изменилась, в 44 пошла на убыль. За трехлетие на ухудшение демографической ситуации больше остальных повлиял эпидемический 2020 год. Эпидемия коронавируса, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.



В целом население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.

