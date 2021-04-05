Общество

сегодня, 13:45

Липецкая область потеряла за три года почти 23 тысячи человек

21 920
#демография
2
Липецкая область потеряла за три года почти 23 тысячи человек

Миграция населения за это же время смогла компенсировать всего 1,1 тысячи человек.  

За последние три года (2018-2020 годы) численность населения выросла в 21 российском регионе, выяснили эксперты РИА Новости. Однако Липецкая область в их число не вошла. В демографическом рейтинге наш регион оказался на 52 месте. 

Так, численность населения в Липецкой области с 2018 по 2020 год уменьшилась на 1,9% или 22,9 тысячи человек. На 1 января 2021 года в области проживали 1 миллион 128,2 тысячи человек. Мигранты не спасли ситуацию – они компенсировали за эти три года всего 1,1 тысячи от естественной убыли.  

Самый большой прирост населения по данным исследования по итогам трех лет был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, минимальный – в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях. В трёх субъектах Федерации численность населения практически не изменилась, в 44 пошла на убыль. За трехлетие на ухудшение демографической ситуации больше остальных повлиял эпидемический 2020 год. Эпидемия коронавируса, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений. 

В целом население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы. 
21 920
#демография
2

Комментарии (21)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Программа "Золотой миллиард "

6 минут назад
Продолжаем жрать пальмовое масло и "Рак" не заставит долго ждать.
ответить

28

9 минут назад
Кандидат, только за ЕдРо! Без Путина нам кирдык!
ответить

Липчанин

13 минут назад
Как высказываласт одна пенсионерка-Слава Богу, что мы...., ну а продолжение знают все
ответить

Кандидат

14 минут назад
Сентябрь скоро, предложи за кого. Понятно, что не за едро
ответить

Лев Тигров

14 минут назад
Прикиньте, какие мои родители с юмором
ответить

Алезон

27 минут назад
Какая миграция.... Геноцид коренных жителей.
ответить

Цены как в Москве

28 минут назад
москвичи все оккупировали теплицы свинофермы земли скупают у продажных чинуш Так лучше жить там где их нет
ответить

666

36 минут назад
Люцифер доволен своей работой! Все они теперь в котле у него варятся! :)))
ответить

Курятник

38 минут назад
Вот он - главный итог деятельности "эффективных" варягов из "команды мечты". Варягов не интересует уровень и продолжительность жизни аборигенов. Они приехали ради личного обогащения за наш счёт.
ответить

Илья Борисыч

39 минут назад
Выглянул в окно Андрей И полетел как воробей...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанам облегчат выбор земельного участка под застройку
#земля #Росреестр
2
Липчанам облегчат выбор земельного участка под застройку

сегодня, 13:07

Общество
Департамент транспорта переезжает, его телефоны временно не работают
#Департамент транспорта
5
Департамент транспорта переезжает, его телефоны временно не работают

сегодня, 11:35

Общество
Бывшего главврача Краснинской ЦРБ оштрафовали за невыплаты зарплат медперсоналу
#Краснинская больница
14
Бывшего главврача Краснинской ЦРБ оштрафовали за невыплаты зарплат медперсоналу

сегодня, 11:34

Общество
За сутки подъем воды в реках Липецкой области не зафиксирован
#паводок
2
За сутки подъем воды в реках Липецкой области не зафиксирован

сегодня, 11:06

Общество
Воля жильцов многоэтажки победила наглость «управляшки»
#коммунальные войны
13
Воля жильцов многоэтажки победила наглость «управляшки»

сегодня, 10:52

Общество
Липецкие лётчики приступили к репетиции воздушной части парада Победы
#День Победы #Липецкий авиацентр
14
Липецкие лётчики приступили к репетиции воздушной части парада Победы

сегодня, 10:46

Общество