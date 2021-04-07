Евгения Уваркина разобралась с вьетнамским рынком

Глава Липецка дала начальнику управления Правобережным округом мэрии Вячеславу Погорелову неделю для приведение в порядок выезда на Лебедянское шоссе.

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В этот понедельник, как уже писал GOROD48, Евгения Уваркина на объезде Октябрьского района города лично срезала рекламные баннеры и звонила владельцам гаражей и стоянок с требованием покрасить ворота и убрать мусор, так как с наведением порядка не смогли справиться сотрудники территориального управления, которых мэр назвала бесхребетными. Сегодня глава Липецка так же, с пристрастием, проинспектировала Лебедянский выезд, находящийся на территории Правобережного района.К 09.00 на первой точке объезда мэра рабочие муниципального коммунального предприятия вымыли остановку «Липецкое станкостроительное предприятия». Они пожаловались корреспонденту GOROD48, что никакая химия не берет граффити нанесенные на металлические профлисты, которыми обшит остановочный павильон, но соскребли со стен все объявления. Однако Евгения Уваркина на остановку даже не посмотрела, а сразу зашла в здание на углу Лебедянского шоссе и улицы Опытной здания, занимаемого дилером «Автоваза», и пожала руку директору организации за чистоту и порядок на прилегающей к автосалону территории. Действительно, ее можно назвать открыточной, настолько тут хорошо. За несколько лет тут выпестовали прекрасный газон, который в теплую пору года орошается из форсунок-разбрызгивателей, сберегли туи, которые уже превратились в крепкие деревья. Этот объект Евгения Уваркина сочла эталонным в плане отношения бизнеса к благоустройству и, к сожалению, это был единственный такого рода положительный пример.Лебедянский выезд - это дорога со стороны международного аэропорта «Липецк». То есть иностранцы и гости города первым делом видят дорогу в промзоне, по обе стороны которой - неухоженные территории, занимаемые бизнесом (сегодня внимательный глаз туриста остановился бы еще на трупе собаки на обочине моста по Товарному проезду). И кроме этого автосалона тут ничто не радует глаз.Поэтому Евгения Уваркина тут же предъявила соответствующие претензии сотрудникам управления Правобережным округом мэрии. Глава города убедительно попросила их выйти из кабинетов и перестать ждать письменных отписок от субъектов хозяйственной деятельности. Никаких оправданий от начальника управления Вячеслава Погорелова на то, что очень трудно выйти на контакт с собственниками предприятий и организаций она не принимала.- Не верю, Вячеслав, не верю! Какие собственники? Вы уделяете их поискам слишком много времени! Разговаривайте и договаривайтесь о субботниках, о приведении территорий в порядок с теми, кто работает. И не надо никаких запросов! Заходите на объекты и общайтесь с администраторами!В управлениях округами сетуют на то, что принятые несколько лет назад Правила благоустройства Липецка, регламентирующие ответственность бизнеса за чистоту и порядок на прилегающей территории, с недавних пор де-факто не работают. Оказывается, на сторону коммерсантов встала прокуратура, требующая от чиновников согласования всех их действий с малым и средним бизнесом. Получилось, что сотрудникам округов связали руки.Евгения Уваркина же считает, что с бизнесом нужно перестать разговаривать на языке циркуляров, а стоит наладить личное общение. Сегодня она поставила задачу управлениям округов закрепить хозяйствующие субъекты за каждым сотрудником персонально, и тогда появится результат. Глава Липецка считает, что в своем большинстве предприниматели - люди вменяемые. Им нужно просто что-то подсказать или чем-то помочь.Так, директор ООО «Техноинжиниринг» Алексей Кирпич, который недавно стал собственником трансформаторной подстанции напряжением 110 кВ у ТЦ «Добрострой», как оказалось, не против приведения в порядок прилегающей территории и преображения построенного из шлакоблоков старого забора вокруг объекта.Забор можно закрыть профлистом или же нанести на него какое-то тематическое граффити, убрать три мусорных кучи и регулярно косить бурьян. Евгения Уваркина тут же нашла с предпринимателем Кирпичом общий язык, чего, как выяснилось, не смогло сделать управление Правобережным округом.- Я работаю, получается, старшим секретарем Погорелова. А мой первый заместитель Востриков - его младшим секретарем. У нас выходит очень дорогой мэр Правобережного округа. Ненадолго, правда, где-то на полтора месяца. Если он за это время не исправит ситуацию, я буду искать на этот округ нового мэра, - то ли пошутила, то ли на что-то нехорошее намекнула Вячеславу Погорелову глава Липецка.Этот треугольный земельный участок, расположенный между Лебедянским шоссе, подстанцией и «Добростроем», как оказывается, управляющий торговым центром Юрий Москалев, по его словам, захотел взять в аренду у областной администрации. Однако Евгения Уваркина попросила его прежде навести порядок на этой территории.Ткнув Юрия Москалева носом в кучу окурков под входом в один из торговых павильонов на территории «Добростроя», мэр потребовала у него до следующего вторника провести настоящий субботник «с грабельками» и вычистить участок от мусора.На противоположной стороне Лебедянского шоссе глава Липецка окончательно закипела. Ее вывела из себя грязь вдоль забора здания, занимаемого «Почтой России», а также то, что сотрудники управления округа ни разу не зашли на объект и не навели мосты с его администрацией. Старые шины, ветки деревьев, гнилую листву Евгения Уваркина нашла на территории мелких автомагазинчиков рядом с «Почтой России».- Сходите к своему соседу, в «Ладу», научитесь у него! Прилегающая территория должна быть в порядке. Если будет чисто, то ваши клиенты не будут бросать тут бычки и мусорить. У вас же тут годами никто не убирал! Вам всего и надо-то всем вместе собраться и тут убрать.- Я согласен, - вздохнул работник шиномонтажа, которого пристыдила мэр.Но больше всего Евгению Уваркину вывел из себя так называемый вьетнамский рынок на Универсальном проезде. Ржавые вывески, истлевшие от времени баннеры, проросший деревьями забор из сетки-рабицы у площадки напротив…- Кто тут занимается бизнесом? - спросила глава города у Вячеслава Погорелова.- Забор Двугрошева (Николая Двугрошева, депутата Липецкого горсовета)…- Тебе два дня! Заходи и занимайся! Вместе со своими сотрудниками, с управлением потребительского рынка, с МБУ «Управление благоустройства Липецка». И не в кабинете, а здесь, на месте, с собственниками и арендаторами! И во вторник мне отчет. И именами, с тем, о чем говорили о чем договорились!Для подтверждения своих намерений навести тут порядок глава Липецка надорвала один из приколоченных к забору вьетнамского рынка рекламных баннеров, после чего дала команду Вячеславу Погорелову довершить демонтаж.Указав на ржавый забор у стройплощадки, Евгения Уваркина заявила, что в этом случае есть кому предъявить претензии:- Покажи мне количество предъявленных штрафов! Если не окажется ни одного штрафа… Вячеслав, ты знаешь решение!- Команды управлений округами пока не начали работать с бизнесом так, как надо, - резюмировала мэр.А между тем уже в мае должен начать работу новый департамент в составе городской администрации - развития территорий. В него войдут штаты всех четырех управлений округами. Видеть в новой структуре бездельников Евгения Уваркина не намерена.