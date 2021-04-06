Общество
50 минут назад
Проспект Победы до сих пор официально не принят в эксплуатацию
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Подрядчик, ООО ТК «Руслан-1», обещает устранить строительный брак летом.
На проспекте Победы до сих стоят предупреждающие о ремонтных работах дорожные знаки. Как сообщили GOROD48 сегодня в мэрии, они напоминают подрядчику и липчанам о том, что дорога по проспекту еще не принята заказчиком у столичной ООО ТК «Руслан-1».
- В октябре прошлого года во время комиссионной приемки объекта были обнаружены недостатки строительных работ. В конце ноября глава Липецка Евгения Уваркина приняла решение не оплачивать полностью работы по реконструкции проспекта Победы по причине недостаточного качества выполненных работ, которое не устраивали ни жителей, ни заказчика. Но после завершения работ по строительству проезжей части и размещению необходимой инфраструктуры, специализированные службы согласовали открытие автомобильного движения по проспекту для снижения нагрузки на дороги-дублеры, сокращения времени горожан в пути. В настоящее время дорога эксплуатируется в тестовом режиме. До окончания действия разрешения на строительство подрядная организация обязана устранить все выявленные замечания. Как только это случится, знаки 1.25 «Дорожные работы» будут убраны с проспекта при вводе дороги в эксплуатацию. Случится это, ориентировочно, в июле, - прокомментировали формально нелепую ситуацию в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что реновация проспекта Победы продолжалась два года и обошлась бюджетам всех уровней в 1,1 млрд рублей.
- В октябре прошлого года во время комиссионной приемки объекта были обнаружены недостатки строительных работ. В конце ноября глава Липецка Евгения Уваркина приняла решение не оплачивать полностью работы по реконструкции проспекта Победы по причине недостаточного качества выполненных работ, которое не устраивали ни жителей, ни заказчика. Но после завершения работ по строительству проезжей части и размещению необходимой инфраструктуры, специализированные службы согласовали открытие автомобильного движения по проспекту для снижения нагрузки на дороги-дублеры, сокращения времени горожан в пути. В настоящее время дорога эксплуатируется в тестовом режиме. До окончания действия разрешения на строительство подрядная организация обязана устранить все выявленные замечания. Как только это случится, знаки 1.25 «Дорожные работы» будут убраны с проспекта при вводе дороги в эксплуатацию. Случится это, ориентировочно, в июле, - прокомментировали формально нелепую ситуацию в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что реновация проспекта Победы продолжалась два года и обошлась бюджетам всех уровней в 1,1 млрд рублей.
9 533
У.Е.Ю.
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