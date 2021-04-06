Общество

50 минут назад

Проспект Победы до сих пор официально не принят в эксплуатацию

9 533
#проспект Победы
2
Проспект Победы до сих пор официально не принят в эксплуатацию

Подрядчик, ООО ТК «Руслан-1», обещает устранить строительный брак летом.

На проспекте Победы до сих стоят предупреждающие о ремонтных работах дорожные знаки. Как сообщили GOROD48 сегодня в мэрии, они напоминают подрядчику и липчанам о том, что дорога по проспекту еще не принята заказчиком у столичной ООО ТК «Руслан-1».

- В октябре прошлого года во время комиссионной приемки объекта были обнаружены недостатки строительных работ. В конце ноября глава Липецка Евгения Уваркина приняла решение не оплачивать полностью работы по реконструкции проспекта Победы по причине недостаточного качества выполненных работ, которое не устраивали ни жителей, ни заказчика. Но после завершения работ по строительству проезжей части и размещению необходимой инфраструктуры, специализированные службы согласовали открытие автомобильного движения по проспекту для снижения нагрузки на дороги-дублеры, сокращения времени горожан в пути. В настоящее время дорога эксплуатируется в тестовом режиме. До окончания действия разрешения на строительство подрядная организация обязана устранить все выявленные замечания. Как только это случится, знаки 1.25 «Дорожные работы» будут убраны с проспекта при вводе дороги в эксплуатацию. Случится это, ориентировочно, в июле, - прокомментировали формально нелепую ситуацию в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что реновация проспекта Победы продолжалась два года и обошлась бюджетам всех уровней в 1,1 млрд рублей.
9 533
#проспект Победы
2

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

У.Е.Ю.

25 минут назад
Наталья. Сначала баннеры, потом Баумана..
ответить

Вова отдых в Сибири

27 минут назад
В июле, Карл! Какого года!?!
ответить

Митрич

27 минут назад
А почему не в ноябре? Где озеленение? Деревья?
ответить

Наталья

32 минуты назад
А что про ул баумана уже забыли??? Или и так сойдет?
ответить

Гость

33 минуты назад
Руслан уехал, а клоуны остались.
ответить

Ванья

35 минут назад
На эти деньги Котэ можно было столько много раз на довольствие поставить
ответить

Витек

39 минут назад
Вечерами на четной стороне не работает освещение.
ответить

Как так?

41 минуту назад
Если до сих пор не приняли в эксплуатацию... почему открыто движение? Какой на.. тестовый режим? Там уже всё начинает разваливаться. Кто ответит?
ответить

Липчанин

43 минуты назад
Ни чего ещё чуть и можно по новому начинать капремонт
ответить

Еще в рубрике

Усердные коммунальщики повредили плитку в Верхнем парке
#коммунальщики #благоустройство
6
Усердные коммунальщики повредили плитку в Верхнем парке

44 минуты назад

Общество
Провал на проспекте 60-летия СССР засыпали щебнем
#благоустройство #дороги
5
Провал на проспекте 60-летия СССР засыпали щебнем

сегодня, 14:30

Общество
На «бандитском рынке» появится ярмарка
#незаконная торговля
16
На «бандитском рынке» появится ярмарка

сегодня, 13:31

Общество
Липчанин отсудил более 450`000 рублей за сорванный отдых в Турции
#отдых #туризм
6
Липчанин отсудил более 450`000 рублей за сорванный отдых в Турции

сегодня, 13:07

Общество
Липецкие чиновники сэкономили 1,37 млрд рублей
#экономия #закупки
17
Липецкие чиновники сэкономили 1,37 млрд рублей

сегодня, 12:48

Общество
Ремонт Дома культуры в Ельце оценили в 49 млн рублей
#тендер #капитальный ремонт
Ремонт Дома культуры в Ельце оценили в 49 млн рублей

сегодня, 12:05

Общество