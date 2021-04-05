В Липецкой области случился массовый исход из ЛДПР

Депутат Госдумы, куратор липецкого регионального отделения ЛДПР Никита Березин дал нелицеприятную оценку липецким однопартийцам, сегодня сложившим свои партийные билеты: «Эти люди предали интересы партии»!

Сегодня сразу 25 членов ЛДПР, преимущественно жители Ельца и Елецкого района, сложили свои партбилеты. Среди них - депутат Елецкого горсовета Михаил Чижиков, а также два депутата областного Совета Павел Евграфов и Андрей Кочеров.



- Это финальная точка наших трений с руководством Липецкого регионального отделения ЛДПР и депутатом Госдумы, нашим куратором Никитой Березиным. Мы готовились к выборам в областной Совет и в Госдуму. Хотели в них участвовать. Но на последнем заседании регионального координационного Совета партии Никита Березин вдруг заговорил о финансовой цене выборов. Но как можно брать деньги со своих однопартийцев? Я обо всех такие делах написал письмо лидеру партии Жириновскому, но мне сказали, что до Владимира Вольфовича оно не дойдет. А потом мы узнали, что меня, Андрея Кочерова, вашего Александра Попова, экс-депутата Липецкого горсовета вывели из регионального координационного Совета партии, набрав туда каких-то ребятишек. Поэтому 25 членов ЛДПР ушли сегодня из партии. И уверен, что партбилеты сдадут еще и другие члены ЛДПР, не согласные с тем, что происходит, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Павел Евграфов.



Таким образом, фракция ЛДПР в областном Совете, в которую де-юре входили Павел Евграфов и Андрей Кочеров, прекратила свое существование (ранее из партии «за двурушничество» изгнали Максима Халимончука и Олега Хомутинникова).



GOROD48 попытался получить комментарий у единственно оставшегося депутата от ЛДПР в Елецком горсовете, координатора Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолия Емельянова, но его телефон был недоступным.



А вот депутат Госдумы, куратор липецкого регионального отделения ЛДПР Никита Березин откликнулся на звонок:



- Ни о каких деньгах на выборы в облсовет и в Госдуму не было речи! Эти люди предали интересы партии. Выход из партии говорит о политической несостоятельности этих людей. Мы, кстати, предлагали Кочерову свою поддержку на выборах, но он отказался. Такое же предложение получил и Евграфов. Действия наших бывших однопартийцев - чистой воды провокация. Это было сделано специально. Ни одна партия не потерпит предателей! Уверен, что мы еще увидим их в составе других партий.



Относительно ротации в региональном координационном Совете ЛДПР депутат Госдумы сказал, что это - обычная практика в партии, что, по словам ее лидера, надо двигать молодежь.