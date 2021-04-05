Политика

сегодня, 15:37

В Липецкой области случился массовый исход из ЛДПР

52 3188
#ЛДПР
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В Липецкой области случился массовый исход из ЛДПР

Депутат Госдумы, куратор липецкого регионального отделения ЛДПР Никита Березин дал нелицеприятную оценку липецким однопартийцам, сегодня сложившим свои партийные билеты: «Эти люди предали интересы партии»!

Сегодня сразу 25 членов ЛДПР, преимущественно жители Ельца и Елецкого района, сложили свои партбилеты. Среди них - депутат Елецкого горсовета Михаил Чижиков, а также два депутата областного Совета Павел Евграфов и Андрей Кочеров.

- Это финальная точка наших трений с руководством Липецкого регионального отделения ЛДПР и депутатом Госдумы, нашим куратором Никитой Березиным. Мы готовились к выборам в областной Совет и в Госдуму. Хотели в них участвовать. Но на последнем заседании регионального координационного Совета партии Никита Березин вдруг заговорил о финансовой цене выборов. Но как можно брать деньги со своих однопартийцев? Я обо всех такие делах написал письмо лидеру партии Жириновскому, но мне сказали, что до Владимира Вольфовича оно не дойдет. А потом мы узнали, что меня, Андрея Кочерова, вашего Александра Попова, экс-депутата Липецкого горсовета вывели из регионального координационного Совета партии, набрав туда каких-то ребятишек. Поэтому 25 членов ЛДПР ушли сегодня из партии. И уверен, что партбилеты сдадут еще и другие члены ЛДПР, не согласные с тем, что происходит, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Павел Евграфов.

Таким образом, фракция ЛДПР в областном Совете, в которую де-юре входили Павел Евграфов и Андрей Кочеров, прекратила свое существование (ранее из партии «за двурушничество» изгнали Максима Халимончука и Олега Хомутинникова).

GOROD48 попытался получить комментарий у единственно оставшегося депутата от ЛДПР в Елецком горсовете, координатора Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолия Емельянова, но его телефон был недоступным.

А вот депутат Госдумы, куратор липецкого регионального отделения ЛДПР Никита Березин откликнулся на звонок:

- Ни о каких деньгах на выборы в облсовет и в Госдуму не было речи! Эти люди предали интересы партии. Выход из партии говорит о политической несостоятельности этих людей. Мы, кстати, предлагали Кочерову свою поддержку на выборах, но он отказался. Такое же предложение получил и Евграфов. Действия наших бывших однопартийцев - чистой воды провокация. Это было сделано специально. Ни одна партия не потерпит предателей! Уверен, что мы еще увидим их в составе других партий.

Относительно ротации в региональном координационном Совете ЛДПР депутат Госдумы сказал, что это - обычная практика в партии, что, по словам ее лидера, надо двигать молодежь.
52 3188
#ЛДПР
9

Комментарии (52)

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Звездочет

3 минуты назад
Все порядочные ребята уходят из липецкого лдпр. Координатор там ужасного вида охряпок всё развалил
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Дядя Вася

4 минуты назад
Выходец, у меня вопрос напрашивается... Вас исключили из-за того, что вы теряли обращения граждан? Судя по рассказу в комментах вы четко знаете как и куда, что теряется и как действует. Так может передать информацию только человек, который так действует...
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Дядя Вася

10 минут назад
Горожанин, обнародуйте пожалуйста сказку. Если это не клевета, то благодаря вам многие студенты будут знать на что вестись не стоит...
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цирк

11 минут назад
наконец то прозрели, может им попробовать с ряженными клоунами казаками найти контакт-142 проц
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Выходец

19 минут назад
Да уж скоро все нормальные люди поуходят ,так как невозможно смотреть на одно безразличие ,и пиар больше нечего сказать . Обращения граждан теряются , или людям дают ответ не в срок ,а уже тогда когда человек сам разрешил данную проблему
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Дядя Вася

30 минут назад
Всезнающий липчанин, когда грянет уже будет поздно...
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Липчанин

32 минуты назад
Проще всего объявить всех в предательстве, что выставить себя,белым и пушистым.
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Кандидат

44 минуты назад
По чем кресло в облсовете? Кто там главный в Лдпр, рассказывай честному люду, может соберем всем миром
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И смех, и грех

54 минуты назад
Какие "партии", какие "выборы"?! Хватить бредить! Всё спектакль, причем коммерческий, под чутким(и ч0тким) руководством АП :)))
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Всезнающий липчанин

54 минуты назад
Дядя Вася, пока гром не грянет, мужик не перекреститься.
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