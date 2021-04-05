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сегодня, 09:26

В Липецке, Ельце и Грязях жить хорошо

15 1231
#благоустройство
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В Липецке, Ельце и Грязях жить хорошо

Городскую среду в Липецке, Ельце и Грязях признали благоприятной для жизни.

Минстрой России опубликовал « Индекс качества городской среды городов Российской Федерации за 2020 год». В категории «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате» Липецк занял 13-е место и набрал 210 баллов — столько же, сколько Вологда.

В категории «Большие города, находящиеся в условно комфортном климате» 190 баллов набрал Елец. В категории «Малые города (25 – 50 тысяч человек), находящиеся в условно комфортном климате» 204 балла у Грязей.

Как пишет ТАСС, по итогам 2020 года комфортными для жизни признаны 375 из 1116 российских городов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.

Индекс состоит из 36 параметров, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества.
15 1231
#благоустройство
2

Комментарии (15)

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Жизнь хороша

4 минуты назад
и жить хорошо ,а жить хорошо ,еще лучше !Но мне такая стабильная жизнь не нравится ,хотя многим и нравится есть пальмовое масло ! Каждый раз захожу в магазин и не знаю что купить без пальмы !
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Гостья

14 минут назад
Что за представители оценивали? Загазованность от транспорта, выбросы от предприятий это учитывалось?
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!!!

18 минут назад
Не удивительно что признали лучшими для комфортного проживания, только наверно для корупцеонеров и их свиты с братьями, кумовьями видимо не плохо денег отстегнули, чтоб рейтинг поднять, где достойная жизнь в этих городах? Где соблюдение прав и свобод граждан? Обеспечение работой? Прозрачность жкх?
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Андрей

23 минуты назад
Аркадий, а те кто бухает им везде будет плохо
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Сергей V

38 минут назад
В болоте тихо, да жить там лихо!!!
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Алькаш

49 минут назад
Райская благодать!
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Сергей V

сегодня, 10:37
Это что за очередное очковтирательство? ? Пускай сами тут поживут, а потом посмотрим какой рейтинг присвоят. Из командировки приезжаешь и слезы наворачиваются от сельских ухабов с подходами и т.д. ЕЩЕ НЕМНОГО И НАШ СЕЛЬСОВЕТ БУДЕТ СВЕКЛУ ВЫРАЩИВАТЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
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Аркадий

сегодня, 10:19
Не уточнили, кому хорошо
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Жители Липецка, Ельца и Грязей

сегодня, 10:10
Спасибо депутатам облсовета за нашу счастливую жизнь! Чтобы мы без вас делали)
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Максим

сегодня, 10:02
Ооооочковтирательствооооо! Всех минстроевцев посилить здесь жить!
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