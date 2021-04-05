Общество
сегодня, 09:26
В Липецке, Ельце и Грязях жить хорошо
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Городскую среду в Липецке, Ельце и Грязях признали благоприятной для жизни.
Минстрой России опубликовал « Индекс качества городской среды городов Российской Федерации за 2020 год». В категории «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате» Липецк занял 13-е место и набрал 210 баллов — столько же, сколько Вологда.
В категории «Большие города, находящиеся в условно комфортном климате» 190 баллов набрал Елец. В категории «Малые города (25 – 50 тысяч человек), находящиеся в условно комфортном климате» 204 балла у Грязей.
Как пишет ТАСС, по итогам 2020 года комфортными для жизни признаны 375 из 1116 российских городов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.
Индекс состоит из 36 параметров, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.
Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества.
В категории «Большие города, находящиеся в условно комфортном климате» 190 баллов набрал Елец. В категории «Малые города (25 – 50 тысяч человек), находящиеся в условно комфортном климате» 204 балла у Грязей.
Как пишет ТАСС, по итогам 2020 года комфортными для жизни признаны 375 из 1116 российских городов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.
Индекс состоит из 36 параметров, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.
Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества.
15 1231
Комментарии (15)
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Жизнь хороша
Гостья
!!!
Андрей
Сергей V
Алькаш
Сергей V
Аркадий
Жители Липецка, Ельца и Грязей
Максим