Общество

14 минут назад

Липецкий политик пожаловался на действия Евгении Уваркиной в прокуратуру

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#Евгения Уваркина #благоустройство #мусор
Липецкий политик пожаловался на действия Евгении Уваркиной в прокуратуру

Координатор местного отделения ЛДПР Денис Власов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям главы администрации Липецка Евгении Уваркиной. В мэрии обращение либерал-демократа назвали политическим пиаром.

После просмотра видеоролика, в котором мэр Липецка  Евгения Уваркина срывала рекламные баннеры и звонила владельцам гаражей и стоянок, юрист и координатор ЛДПР Денис Власов счелл, что глава городской администрации занималась самоуправством.

— Срывать баннеры, которые не факт, что установлены незаконно, нельзя. Соответствующие органы должны были предупредить предпринимателей, если те что-то нарушили. Мне нравится Евгения Уваркина, как женщина. Она красивая, хорошая. Но не ее методы работы, — пояснил GOROD48 Денис Власов.

Юрист направил заявление через сайт генпрокуратуры и уже получил уведомление о том, что оно зарегистрировано. Ответить заявителю прокуратура должна в течение месяца.

Начальник управления внутренней политики администрации Липецка Иван Терехов заявление Дениса Власова назвал пиаром ЛДПР.
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#Евгения Уваркина #благоустройство #мусор

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