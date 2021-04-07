14 минут назад
Липецкий политик пожаловался на действия Евгении Уваркиной в прокуратуру
Координатор местного отделения ЛДПР Денис Власов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям главы администрации Липецка Евгении Уваркиной. В мэрии обращение либерал-демократа назвали политическим пиаром.
— Срывать баннеры, которые не факт, что установлены незаконно, нельзя. Соответствующие органы должны были предупредить предпринимателей, если те что-то нарушили. Мне нравится Евгения Уваркина, как женщина. Она красивая, хорошая. Но не ее методы работы, — пояснил GOROD48 Денис Власов.
Юрист направил заявление через сайт генпрокуратуры и уже получил уведомление о том, что оно зарегистрировано. Ответить заявителю прокуратура должна в течение месяца.
Начальник управления внутренней политики администрации Липецка Иван Терехов заявление Дениса Власова назвал пиаром ЛДПР.