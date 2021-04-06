Пешеходы вытесняют велосипедистов с их дорожек

В мэрии Липецка предупреждают: в случае наезда велосипедиста на пешехода на отмеченной знаками велодорожке виновным будет пеший человек, которого оштрафуют на тысячу рублей.





Но вот в чем беда: на существующих участках такой сети пешеходы мешают велосипедистам! Например, на новых велодорожках на проспекте Победы полно прохожих. Такое впечатление, что по асфальтированному проезду метровой ширины липчанам куда удобнее идти, чем по вымощенному плиткой широченному тротуару.







обратите внимание: по велодорожке идут, как минимум, пятеро, а по тротуару - всего один человек



А кто будет виноват, если на выделенной дорожке велосипедист наедет на пешехода?







в Дании, как и везде в Скандинавии, велосипедист на своей полосе находится в приоритете по отношению к автомобилю и пешеходу, и при любом инциденте виноватым будет или автомобилист, или пеший человек



- Велосипед - новый для нас вид транспорта. И в Липецке пока не сложилось культуры пользования велодорожками, - сетуют в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Липецка.



Чиновники пояснили, что «велосипедная дорожка» – это конструктивно-отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1 ПДД. При движении по ней на велосипеде ездок обязан при возникновении препятствия со стороны пешехода снизить скорость и остановиться, а затем объяснить пешеходу, где его дорога.



- В случае наезда велосипедиста на пешехода на велодорожке виновен будет пеший человек. Он будет наказан по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ за создание помех для движения. Пешеходу будет выписан штраф в размере одной тысячи рублей, - сказали в мэрии.

В Липецке становится все больше велодорожек. Осенью прошлого года в мэрии даже создали рабочую группу по реализации проекта безопасного веломаршрута , который бы связал проспект Мира, набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны. Также поставлена задача соединить разрозненные участки таких дорожек. Предполагается, что они будут давать возможность велосипедистам добраться из одной точки города в другую, не мешая при этом пешеходам.Но вот в чем беда: на существующих участках такой сети пешеходы мешают велосипедистам! Например, на новых велодорожках на проспекте Победы полно прохожих. Такое впечатление, что по асфальтированному проезду метровой ширины липчанам куда удобнее идти, чем по вымощенному плиткой широченному тротуару.А кто будет виноват, если на выделенной дорожке велосипедист наедет на пешехода?- Велосипед - новый для нас вид транспорта. И в Липецке пока не сложилось культуры пользования велодорожками, - сетуют в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Липецка.Чиновники пояснили, что «велосипедная дорожка» – это конструктивно-отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1 ПДД. При движении по ней на велосипеде ездок обязан при возникновении препятствия со стороны пешехода снизить скорость и остановиться, а затем объяснить пешеходу, где его дорога.- В случае наезда велосипедиста на пешехода на велодорожке виновен будет пеший человек. Он будет наказан по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ за создание помех для движения. Пешеходу будет выписан штраф в размере одной тысячи рублей, - сказали в мэрии.