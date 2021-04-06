Общество

40 минут назад

Пешеходы вытесняют велосипедистов с их дорожек

8 505
#велодорожки
Пешеходы вытесняют велосипедистов с их дорожек

В мэрии Липецка предупреждают: в случае наезда велосипедиста на пешехода на отмеченной знаками велодорожке виновным будет пеший человек, которого оштрафуют на тысячу рублей.

В Липецке становится все больше велодорожек. Осенью прошлого года в мэрии даже создали рабочую группу по реализации проекта безопасного веломаршрута, который бы связал проспект Мира, набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны. Также поставлена задача соединить разрозненные участки таких дорожек. Предполагается, что они будут давать возможность велосипедистам добраться из одной точки города в другую, не мешая при этом пешеходам.

Но вот в чем беда: на существующих участках такой сети пешеходы мешают велосипедистам! Например, на новых велодорожках на проспекте Победы полно прохожих. Такое впечатление, что по асфальтированному проезду метровой ширины липчанам куда удобнее идти, чем по вымощенному плиткой широченному тротуару.

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обратите внимание: по велодорожке идут, как минимум, пятеро, а по тротуару - всего один человек

А кто будет виноват, если на выделенной дорожке велосипедист наедет на пешехода?

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в Дании, как и везде в Скандинавии, велосипедист на своей полосе находится в приоритете по отношению к автомобилю и пешеходу, и при любом инциденте виноватым будет или автомобилист, или пеший человек

- Велосипед - новый для нас вид транспорта. И в Липецке пока не сложилось культуры пользования велодорожками, - сетуют в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Липецка.

Чиновники пояснили, что «велосипедная дорожка» – это конструктивно-отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1 ПДД. При движении по ней на велосипеде ездок обязан при возникновении препятствия со стороны пешехода снизить скорость и остановиться, а затем объяснить пешеходу, где его дорога.

- В случае наезда велосипедиста на пешехода на велодорожке виновен будет пеший человек. Он будет наказан по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ за создание помех для движения. Пешеходу будет выписан штраф в размере одной тысячи рублей, - сказали в мэрии.
8 505
#велодорожки

Комментарии (8)

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Турист

8 минут назад
В Дании, как и везде в Скандинавии велосипедная дорожка - это действительно КОНСТРУКТИВНО-ОТДЕЛЕННЫЙ от проезжей части и ОТ ПЕШЕХОДНОГО ТРОТУАРА элемент дороги (либо отдельная дорога)! Смотрите свое же фото вверху, слышали звон да не знете где он. Посмотрите как испортили ПЕШЕХОДНЫЙ тротуар на ул. Неделина, который был задуман и используется как прогулочная зона, где гуляют мамы с детьми, пожилые люди. Взяли нарисоваали белой краской полосу посередине и это и есть проект БЕЗОПАСНОГО ВЕЛОМАРШРУТА? С ума совсем сошли что ли! Идут дети, а рядом проносится транспортное сретство то бишь велосипед, ребонок чуть в сторону и все трагедия! Слов нет - бараны кто это все придумал. Лично бывал в Греции, Турции, Кипре, но такого колхоза нигде не видел. Исправляйте свою КОНСТРУКТИВНУЮ ОШИБКУ пока не произошел несчастный случай или того хуже!
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А как с детскими колясками?

13 минут назад
Они что?!!! Не могут проехать по РОВНОЙ дорожке? Обязательно дребезжать по кривой плитке?!!
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мама, дорогая

13 минут назад
В Липецке всё через одно место делают, но штрафы этим делальщикам никто не выписывает. Велосипедную дорожку изначально построили неправильно, а выноваты пешеходы. Велосипедная дорожка на фото Дании, а в Липецке - обочина тротуара. Даже по технике безопасности велосипедную дорожку нужно было построить с другой стороны тротуара, ближе к автодороге. Велосипед- это опасный элемент движения для пешеходов. Например, ситуация6 идет семья по плитке с 3 -х летним ребенком, ребенок побежал и тут летит на велосипеде недоумок , которому на велодорожке никаких штрафов не грозит, сбивает ребенка-- в результате трагедия, возможно со смертельным исходом.... Или другая ситуация- два велосепидиста, едущих на встречу друг другу- лобовой удар...
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Вопрос

22 минуты назад
зачем сделали такие широкие тротуары? Лучше бы на их месте были ПЛАТНЫЕ парковочные места (сотка-полторы рублей в час в бюджет города были бы не лишними)
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жителю

23 минуты назад
так ходите по трассе, там вообще гладко, может даже не собьют
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Это культура

27 минут назад
Колхоз он и в Африке колхоз. Взаимоуважения нет и не предвидется
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Гость

30 минут назад
Из-за трех покатушников надо кругом велодорожки делать!? Люди хотят так, потому как им комфортней по асфальту, а не по вашей веселенькой плиточке!
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Житель

32 минуты назад
Ходить удобнее по велосипедной дорожке. Чиновник пройди по этой тротуарной дорожке сам. Плитка вся на разном уровне, ямы, провалы полотна вдоль 20 микрорайона.
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