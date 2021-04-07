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Переболевшим COVID-19 рекомендуют воздержаться от вакцинации
Возможно, перенесшим коронавирусную инфекцию придется делать всего одну прививку. Но точной схемы вакцинации для переболевших – пока нет.
В Управлении здравоохранения региона GOROD48 рекомендовали руководствоваться последними данными по этому поводу с федерального информационного ресурса Стопкоронавирус РФ. Наибольшую ясность в этот вопрос внес иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
- В течение шести-семи месяцев после заболевания делать прививку от COVID-19 особого смысла нет, считает Николай Крючков.
"В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма. Какое это время, сказать сложно, обычно фигурирует цифра в 6–7 месяцев. То есть в течение этого периода после заболевания смысла большого в вакцинации нет для подавляющего большинства людей, у которых формируется эффективный специфический иммунитет", – уточнил Николай Крючков.
По прошествии времени у переболевших возникает потребность снова усилить специфический иммунитет, отметил врач-иммунолог. Пока утвержденных схем применения вакцин для таких случаев нет, однако, по мнению специалистов, после перенесенного COVID-19 может быть достаточно только одной инъекции.
"Не существует ни одной зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для этих случаев, такие исследования только начались. Изменения в инструкции по применению будут вноситься позже. По мнению многих специалистов, через 6–9 месяцев после заболевания необходимо будет пройти вакцинацию. По всей видимости, реальный интервал будет немножко выше – до 10 месяцев после заболевания. Скорее всего, чтобы эффективно усилить специфический иммунитет, достаточно будет всего одной инъекции, а не двух. Врач посоветовал исследовать уровень специфических антител не ранее чем через 6 месяцев после вакцинации и не ранее чем через 4 недели после перенесенного COVID-19", – считает Николай Крючков, давший интервью Радио «Спутник», которое опубликовал сайт Стопкоронавирус.рф.