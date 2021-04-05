Общество

сегодня, 10:30

За полёты из Липецка в Турцию собирают подписи

11 752
#туризм
2
За полёты из Липецка в Турцию собирают подписи

Петицию подписали уже около тысячи человек.

На платформе change.org появилась петиция «Отмените ограничения на вылеты в Турцию из 13 новых регионов!». Её подписали уже около тысячи человек.

Напомним, Ассоциация туроператоров России сообщила, что из открытых с 1 апреля для международного сообщения 13 городов России не будет рейсов в Турцию. Это следует из извещений, полученных авиакомпаниями.

- Планы туроператоров по чартерам в Турцию по-прежнему ограничены разрешенными до этого 21 аэропортом России, - отмечают в АТОР. - В телеграмме, разосланной Росавиацией 29 марта авиакомпаниям, говорится, что согласно решениям правительства России, вступающим в силу с 1 апреля 2021 года, возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

«Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», - отмечается в NOTAM — это оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации.

Авторы петиции требуют снять ограничения на вылеты из 13 городов.

- Дайте людям воспользоваться, наконец, своим оплаченным отдыхом без дискриминации по территориальному признаку! - Говорится в петиции. - Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 25 марта разрешил авиакомпаниям выполнять международные рейсы с 1 апреля ещё из 13 российских городов: Краснодара, Тюмени, Сочи, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова и Южно-Сахалинска. Туристы, у которых с прошлого года отменены туры, перенесены на год, ждали возможность вылететь на оплаченный (у некоторых еще в 2019 году!) отдых из своего города. Обрадовались и сами туристы, и турагенты, туроператоры (необходимо же выполнить свои обязательства), начались и новые бронирования на майские праздники. И вдруг вечером 29 марта выходит распоряжение Росавиации, что из этих 13 городов запрещено лететь в Великобританию... и Турцию. С Британией понятно, с ней полный запрет на федеральном уровне. Но почему лететь в Турцию из Волгограда или Краснодара нельзя, а из соседнего Ростова-на-Дону или Астрахани — можно? Зачем тогда Оперштаб разрешал открытие, не договорившись с Росавиацией? Почему Росавиация сразу не озвучила свою позицию? Почему, условно, в ту же Грецию можно лететь отовсюду, в том числе и из этих дополнительных 13 городов, а в Турцию только из ранее открытых 21 города? Это дискриминация по территориальному признаку и издевательство над теми, кто так долго ждал открытия своего города - им придется или совсем отказываться от отдыха (и неизвестно сколько ждать возврата денег), либо доплачивать за поездку до места вылета. И никого, похоже, не волнует, что безопаснее вылетать из своего города, чем ехать за сотни километров до чужого аэропорта. При этом, весьма странно выглядят сообщения о том, что Росавиация тут же планирует увеличивать частоты вылетов в Турцию из Москвы и Новосибирска. Откройте регионы вместо этого расширения!
11 752
#туризм
2

Комментарии (11)

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Я против.

7 минут назад
Пусть летают через Мюнхен. И от туда на автобусах до Липецка вот тогда и покажет у кого есть зараза или нет её.
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Житель

11 минут назад
Да какой нормальный человек в здравом уме полетит из Липецка, когда Москва под боком и билет в Стамбул из Москвы стоит в 3 раза дешевле?
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прежде чем

24 минуты назад
собираться в турцию поинтересуйтесь на яндекс кароновирус статистика эпидем ситуацией. Там 3я волна в разгаре. не заболеете сами-привезете сувенирчик на родину.
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Гостья

28 минут назад
Недельный отдых -это экскурсионная прогулка, и выезжать в страны где не благополучная эпидемиологическая ситуация не безопасно.
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Гостья

38 минут назад
Хватит завозить заморские инфекции из-за рубежа. Как просили не выезжать когда коронавирус на курортах заграничных выявили. Но Вам все равно ... А теперь вся страна, весь народ страдает. За новыми приключениями езжайте самостоятельно, а нам (подарки) не везите.
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Вова отдых в Сибири

38 минут назад
Кому сахар дорог, кому - Турцию подавай.
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1

39 минут назад
А почему не в крим? Мэрша своим примером заразила?
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YES

44 минуты назад
Да пусть летят, лишь бы не вернулись... На тысяча чертей меньше будет
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Инсайд

55 минут назад
В ангаре , в котором украли металлолом стояли самолёты ,которые должны были полететь в Турцию, но бомжи с соседних садоводств уже давно распилили их на металлолом и на санках на скупку по зиме отвезли, откат Молоку тоже не забыли)))
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Алкаш с Соборной

сегодня, 10:39
наивные люди.....это вам не времена перестройки.тогда хоть была иллюзия
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