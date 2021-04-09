С начала года цены на еду выросли в Липецкой области на 5,6%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в регионе только за март возросла на 2,1%.

Сегодня федеральные СМИ сообщили о том, что уже в этом месяце отпускные цены на майонез и соусы вырастут в среднем на 10%. Производители этой продукции под брендами «Слобода», «Ряба», «Скит» сообщили, что причиной повышения цен стало подорожавшее с начала года на 59% подсолнечное масло и на 20-40% - пальмового жира и его фракций. Дополнительные издержки производители майонеза несут на росте цен на упаковку, ГСМ и логистику.



Между тем стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Липецкой области в марте выросла на 2,1%, составив 4148 рублей. По данным Липецкстата, стоимость минимальной продовольственной корзины в регионе с начала года выросла на 5,6%.



В такой набор входят говядина, свинина, баранина на кости, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар-песок, соль, чай черный байховый, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста белокочанная, репчатый лук, морковь и яблоки.