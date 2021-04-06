Происшествия
сегодня, 09:13
На Петровском спуске в Липецке орудовали вандалы
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Разбиты несколько урн.
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На Петровском спуске накануне орудовали вандалы. Они сняли урны с креплений, разбросали их и повалили несколько лавочек, отдельные урны даже разбили.
По информации GOROD48, вандалы в районе фонтанов на Петровском спуске побывали вчера вечером, около полуночи поступили жалобы в полицию, но хулиганов на месте уже не было.
На место выезжал наряд ППС.
По информации GOROD48, вандалы в районе фонтанов на Петровском спуске побывали вчера вечером, около полуночи поступили жалобы в полицию, но хулиганов на месте уже не было.
На место выезжал наряд ППС.
16 912
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