На Петровском спуске в Липецке орудовали вандалы

Разбиты несколько урн.

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На Петровском спуске накануне орудовали вандалы. Они сняли урны с креплений, разбросали их и повалили несколько лавочек, отдельные урны даже разбили.



По информации GOROD48, вандалы в районе фонтанов на Петровском спуске побывали вчера вечером, около полуночи поступили жалобы в полицию, но хулиганов на месте уже не было.



На место выезжал наряд ППС.