Происшествия

сегодня, 09:13

На Петровском спуске в Липецке орудовали вандалы

16 912
#вандализм #хулиганство
1

Разбиты несколько урн.

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На Петровском спуске накануне орудовали вандалы. Они сняли урны с креплений, разбросали их и повалили несколько лавочек, отдельные урны даже разбили.

По информации GOROD48, вандалы в районе фонтанов на Петровском спуске побывали вчера вечером, около полуночи поступили жалобы в полицию, но хулиганов на месте уже не было.

На место выезжал наряд ППС.
16 912
#вандализм #хулиганство
1

Комментарии (17)

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Версия полковника Зорина

13 минут назад
как Уваркина приехала из Дубая, так сразу началось
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Липчанин

17 минут назад
Где наша доблестная полиция, неужели в таких местах нет видео наблюдения, так скоро и памятник Ленину свалят.
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лес

21 минуту назад
Достаточно поставить видеокамеры и ввести штрафы на нарушителей чистоты. И урны не нужны будут, установить как крайность и только. Почему салфетку и фантик не положить в карман и не выкинуть её дома в ведро? Что такого? Мой 6-летний ребёнок всегда в карман кладёт, а нет его ко мне положит. Урны забиты пластиковыми бутылками???? Либо пиво глушат, либо колу баклашками, хрень всякую пьют и не понимают, что урны не для этого. Честно, говоря в селах приятнее находится, чем здесь. Столько нечистоплотных людей и душой и телом....
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я

26 минут назад
на место выезжал наряд ППС :) смех, может чтобы такого не происходило нужно патрулировать а не выезжать, а то только по магазинам могут ходить да за маски детей и баб штрафовать. смешно
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Гостья

30 минут назад
Как приятно, когда возле дома цветники и территория благоустроена. А когда молодые люди с колясочкой, с детками выходят из грязного подъезда и идут в другие дворы, чтобы погулять с детьми , это просто ...... Соберитесь и сделайте своими руками все, что возможно. А потом и просите помощи. Это ваше отношение к себе, к детям. Не мешайте отдыхать тем, кто для своих детей постарался. В селах с спозаранку около дома порядок наводили, чтобы перед соседом не стыдно было. А чем город отличается? Забыли , что чисто там, где не сорят.
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гость

32 минуты назад
Банда. Заказная. Кем?????
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гость

37 минут назад
Получается, в Липецке орудует банда, которая рушит всё ? Остановки, урны, сиделки. Всё, что очень дорого обошлось городской казне? И не дёшево обойдётся при восстановлении?
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Околоточный

37 минут назад
Таки прям и не знаю что буду сказать
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вся надежда на казачество

39 минут назад
почему казака не патрулируют город?
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житель

40 минут назад
вчера одна вандалиха тоже в октябрьском районе дебоширила, не она ли?
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