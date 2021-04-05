Коронавирус

сегодня, 21:29

В Липецке начали делать прививки от коронавируса на дому

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#вакцинация #коронавирус
В Липецке начали делать прививки от коронавируса на дому

Бригады будут ездить к тем, кто из-за ограничений по здоровью не может пойти в поликлинику.

В Липецкой области начали делать прививки от коронавируса на дому. Пока услуга работает только в Липецке в пилотном режиме. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов.

- Бригады будут ездить к тем, кто из-за ограничений по здоровью не может пойти в поликлинику (маломобильные категории граждан), - отметил Игорь Артамонов. - В остальном процедура та же: запись по телефону ЕДС или на портале Госуслуг, осмотр врачом-терапевтом перед прививкой, рекомендации, что делать после. Используют Спутник V. 

7 792
#вакцинация #коронавирус

Комментарии (7)

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1

19 минут назад
план горит?
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113

36 минут назад
Смертный приговор на дому
ответить

Елена

41 минуту назад
Доктор, защищает от тяжелого течения болезни
ответить

Доктор

56 минут назад
Прививка не защищает от заражения. Не вводите в заблуждееие людей.
ответить

хихи

сегодня, 21:51
Ужасть
ответить

Как жаль

сегодня, 21:47
Пенсионеров, которым врут
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Вера

сегодня, 21:35
Вот это сервис.
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