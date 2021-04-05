В Липецке начали делать прививки от коронавируса на дому

Бригады будут ездить к тем, кто из-за ограничений по здоровью не может пойти в поликлинику.

В Липецкой области начали делать прививки от коронавируса на дому. Пока услуга работает только в Липецке в пилотном режиме. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов.- Бригады будут ездить к тем, кто из-за ограничений по здоровью не может пойти в поликлинику (маломобильные категории граждан), - отметил Игорь Артамонов. - В остальном процедура та же: запись по телефону ЕДС или на портале Госуслуг, осмотр врачом-терапевтом перед прививкой, рекомендации, что делать после. Используют Спутник V.