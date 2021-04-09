Общество
57 минут назад
Городские архитекторы ищут граффити-художников
Что и где будут рисовать – пока секрет.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка кинул клич по Сети в поисках талантливых граффити-художников. Их ищут для реализации нескольких проектов в черте города. Что и где будут украшать – пока держат в секрете. Впрочем, сейчас у горожан на слуху два потенциальных полотна – стена энергопредприятия на Лебедянском шоссе и забор бывшего цветочного рынка на проспекте Победы.
- Мы планируем реализовать несколько новых крупных проектов стрит-арта в Липецке! Сегодня граффити становятся все более популярными, а вместе с ними и стрит-арт развивается как вид искусства. Он взаимодействует не только с жителями, но и с архитектурой города. Мы знаем, что в Липецке много талантливой молодежи, которая увлекается стрит-артом, поэтому ищем художников и райтеров, а также всех, кто поможет в реализации наших планов, - указано в обращении городских архитекторов.
Эскизы, идеи, их описание и предполагаемое место размещения в городе ждут на почту mail@depgrad48.ru.
- Мы планируем реализовать несколько новых крупных проектов стрит-арта в Липецке! Сегодня граффити становятся все более популярными, а вместе с ними и стрит-арт развивается как вид искусства. Он взаимодействует не только с жителями, но и с архитектурой города. Мы знаем, что в Липецке много талантливой молодежи, которая увлекается стрит-артом, поэтому ищем художников и райтеров, а также всех, кто поможет в реализации наших планов, - указано в обращении городских архитекторов.
Эскизы, идеи, их описание и предполагаемое место размещения в городе ждут на почту mail@depgrad48.ru.
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