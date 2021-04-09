Общество

57 минут назад

Городские архитекторы ищут граффити-художников

10 931
#граффити
2
Городские архитекторы ищут граффити-художников

Что и где будут рисовать – пока секрет.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка кинул клич по Сети в поисках талантливых граффити-художников. Их ищут для реализации нескольких проектов в черте города. Что и где будут украшать – пока держат в секрете. Впрочем, сейчас у горожан на слуху два потенциальных полотна – стена энергопредприятия на Лебедянском шоссе и забор бывшего цветочного рынка на проспекте Победы.

- Мы планируем реализовать несколько новых крупных проектов стрит-арта в Липецке! Сегодня граффити становятся все более популярными, а вместе с ними и стрит-арт развивается как вид искусства. Он взаимодействует не только с жителями, но и с архитектурой города. Мы знаем, что в Липецке много талантливой молодежи, которая увлекается стрит-артом, поэтому ищем художников и райтеров, а также всех, кто поможет в реализации наших планов, - указано в обращении городских архитекторов.

Эскизы, идеи, их описание и предполагаемое место размещения в городе ждут на почту mail@depgrad48.ru.
10 931
#граффити
2

Комментарии (10)

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111111

3 минуты назад
Все в меру должно быть. Лучше постройте в городе туалеты, что бы в подворотнях не гадили.
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Артурчик

10 минут назад
Так вот оказывается почему наш областной центр в свино- колхоз превратился. У нас ... граффити не хватает.
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Обезьяна с гранатой

17 минут назад
Какой ужас, этому уродству не будет конца....
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Слепой зритель

17 минут назад
Когда проблем в городе не осталось
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ВИЦИН

20 минут назад
ТАКИХ МАЛЕВИЧЕЙ НУЖНО ИСКАТЬ ...НА " СТАРОМ АРБАТЕ " - В МОСКВЕ !!! ВОТ ТАК .
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Ленин

23 минуты назад
Нужен * -марксист
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А если его завтра снесут ? )))

29 минут назад
забор бывшего цветочного рынка на проспекте Победы.
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Гоша

35 минут назад
Сейчас их перепишут и на учёт.
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Могучий рывок

39 минут назад
Это архиважно!
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Ентот

42 минуты назад
Где вы таланты ! (Но с начала оштрафуют немножко )
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