С чёрного ассенизатора взыскали более 130 тысяч рублей

Нарушение было зафиксировано на фото и видео.

Грязинский городской суд взыскал с чёрного ассенизатора неосновательное обогащение в 131 252 рубля за несанкционированное использование канализации. В суд с иском к мужчине обратилось ОО РВК.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина попался на несанкционированном сливе жидких отходов в канализационный люк централизованной системы водоотведения. При этом он использовал бочку, установленную на автомобиле, и сливной рукав. Нарушение было зафиксировано, но добровольно возместить стоимость незаконного использования системы водоотведения ассенизатор отказался.В суде были предоставлены документальные подтверждения факта сброса жидких бытовых отходов из машины грязинца в канализационный колодец централизованной системы водоотведения, в том числе акт, фото- и видеоматериалы. Помимо средств за незаконное использование системы водоотведения с мужчины взыскали судебные расходы.