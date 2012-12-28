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сегодня, 18:39
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С чёрного ассенизатора взыскали более 130 тысяч рублей

Нарушение было зафиксировано на фото и видео.

Грязинский городской суд взыскал с чёрного ассенизатора неосновательное обогащение в 131 252 рубля за несанкционированное использование канализации. В суд с иском к мужчине обратилось ОО РВК.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина попался на несанкционированном сливе жидких отходов в канализационный люк централизованной системы водоотведения. При этом он использовал бочку, установленную на автомобиле, и сливной рукав. Нарушение было зафиксировано, но добровольно возместить стоимость незаконного использования системы водоотведения ассенизатор отказался.

В суде были предоставлены документальные подтверждения факта сброса жидких бытовых отходов из машины грязинца в канализационный колодец централизованной системы водоотведения, в том числе акт, фото- и видеоматериалы. Помимо средств за незаконное использование системы водоотведения с мужчины взыскали судебные расходы. 
ЖКХ
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Комментарии (2)

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Сначала новые
На Ковалёва
27 минут назад
Каждый день сливают. И никто это не может остановить и типа не видят. Власть называется.
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Теперь
55 минут назад
Будут в лесополосы,или в лесах сливать.Да и нам цену повысят частники,если будут возить по закону.
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