Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
У браконьеров конфисковали лодку, мотор и аккумулятор: сами мужчины отделались условным сроком
Общество
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сегодня, 18:39
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С чёрного ассенизатора взыскали более 130 тысяч рублей
Нарушение было зафиксировано на фото и видео.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина попался на несанкционированном сливе жидких отходов в канализационный люк централизованной системы водоотведения. При этом он использовал бочку, установленную на автомобиле, и сливной рукав. Нарушение было зафиксировано, но добровольно возместить стоимость незаконного использования системы водоотведения ассенизатор отказался.
В суде были предоставлены документальные подтверждения факта сброса жидких бытовых отходов из машины грязинца в канализационный колодец централизованной системы водоотведения, в том числе акт, фото- и видеоматериалы. Помимо средств за незаконное использование системы водоотведения с мужчины взыскали судебные расходы.
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