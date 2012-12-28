«Металлург» идёт на взлёт: команда не проигрывает и не пропускает уже второй месяц

Голы-красавцы в Москве позволили «сталеварам» вплотную приблизиться к лидерам.

- Я сказал, что тройку центральных защитников будет встречать наша тройка нападающих, - так после матча Киракосян описал свою реакцию на сюрприз липецких коллег.











Операторы снимали футболистов, но режиссёром победы стал главный тренер липчан Дмитрий Бугаков





В вашем браузере отключен JavaScript

При этом «Родина-М» продолжала больше владеть мячом, но пространство впереди им почти всегда умело перекрывали, благодаря чему дальше пресловутых «подходов к воротам» дело не заходило. За исключением момента на 37-й минуте, когда почти двухметровый форвард Максим Белковский чуть было ударом головой не поймал Александра Кобзева на противоходе, но наш голкипер кончиками пальцев всё же достал мяч.











Жест Кирилла Донцова: "Только не в моём доме". В обороне у нас царил преимущественно строгий порядок





Но в целом логика матча оставалась прежней: «Родина-2» владела территорией, а «Металлург» убегал в быстрые атаки, пользуясь свободными зонами впереди. В одной из них на 74-й минуте форвард Михаил Агеев могучим ударом чуть не сломал перекладину.











Тактика "Металлурга" в двух фотографиях: перетерпеть в защите....









... А затем умчаться в собственную резвую атаку





В вашем браузере отключен JavaScript

«Родина-М»: 35. Р.Тарасов. 71. Н.Постников (к). 4. П.Баранов. 93. Евстратов. 3. Колобов. 17. Пастушков (21. Белохонов, 67). 7. Трапицын. 70. Атаманский. 62. Берзегов. 11. Белковский. 23. А.Газиев.



«Металлург»: 16. А.Кобзев (74. Яворский, 80). 67. Р.Ткачук. 76. Ананьев. 80. Донцов. 27. И.Коротких. 8. Д.Пахомов (к). 28. Кононенко. 87. Рощин (31. Гайдук, 73). 14. Гордиенко. 91. Кашмин (11. Н.Панов, 88). 13. М.Агеев (22. Бушуев, 73).

Липецкий «Металлург» в столице уверенно переиграл «Родину-М» - 2:0.«Сталевары» потихоньку наверстывают упущенное на старте сезона. Беспроигрышная серия достигла шести матчей (5 побед и 1 ничья), а «сухая» - шести. Не проигрывал «Металлург» с 27 апреля, когда в концовке домашнего матча с «Динамо» из Санкт-Петербурга пропустил нелепый гол (0:1), а последний мяч липецкие голкиперы вынимали из своих ворот больше месяца назад – 4 мая в Туле, но он не помешал победе над «Арсеналом-2» - 2:1.Тренерский штаб Дмитрия Бугакова в Москве удивил соперников расстановкой. Впервые в сезоне липчане вышли на матч с тремя центральными защитниками по системе 3-2-3-2. Тренер «Родины-М» Барсег Киракосян, по его словам, заметил необычную тактику во время предматчевой разминки, но что-то менять в своих построениях было уже поздно, оставалось «принять карму».Тактика с тремя защитниками изменчива в процессе игры, словно бывалый хамелеон: при обороне фланговые футболисты отходят назад и защитников становится пятеро, при атаке «крайки» бегут вперёд. И хотя Киракосян после матча заявил, что «Металлург» чуть ли не все 90 минут играл в 5 игроков обороны, видимо, в нём говорили эмоции.Действовавший на месте правого линейного (или по другому – латераля, прим.) Вячеслав Гордиенко провёл чуть ли не лучшую игру в сезоне и запомнился прежде всего атакующими действиями. Уже на 5-й минуте он вывел вышедшего на этот раз в опорной зоне Никиту Кононенко на удар – вратарю Роману Тарасову пришлось тащить мяч из-под перекладины.А ещё через 3 минуты связка сработала вновь: Гордиенко бросил в прорыв Кононенко и тот, едва войдя в штрафную, хлестко пробил. Небольшой рикошет окончательно дезориентировал вратаря, мяч вонзился в дальнюю «девятку» - 1:0!В первом тайме «Металлург» создал достаточно моментов, чтобы быстрее решить исход матча. На 17-й минуте Рощин ворвался в штрафную, убрал мяч под себя и пробил – Тарасов выручил, а Даниил Кашмин не успел на добивание.На 22-й минуте Гордиенко вновь вспорол свой фланг и прострелил на Кашмина, который пытался забить пяткой – гол вышел бы на загляденье.Мы видели и попытку Романа Ткачука пробить в падении через себя «ножницами», и ещё один коварный удар Рощина, после которого голкипер с трудом выудил мяч из нижнего угла.Второй тайм начался с нетипичной ошибки Кобзева – вратарь неожиданно выронил мяч из рук, но ситуацию помогли разрядить защитники, вовремя выбившие мяч.Остроты стало ещё больше, когда на замену вышел Сергей «Лёгкие ноги» Гайдук. На 84-й минуте он создал идеальный момент для другого «джокера» Дмитрия Бушуева, но тот не использовал выход один на один.А уже в компенсированное время Бушуев исправился. Сначала на пару с капитаном команды Дмитрием Пахомовым, который «выжег» всю середину поля (не забыв при этом получить дежурную жёлтую карточку, прим.), организовал молниеносный переход из обороны в атаку, затем получил очередной гроссмейстерский пас от Гайдука и во второй попытки реализовал «футбольный буллит» - 2:0.Омрачила радость только травма вратаря Александра Кобзева, который за 13 минут до финального свистка выцарапал мяч у игрока «Родины-М», но после злополучного эпизода два пальцав у голкипера торчали в обратную сторону. Есть подозрение на перелом, «сухую» серию команды пришлось продолжать Никите Яворскому.«Металлург» остался на 6-м месте, но почти уже вплотную подобрался к лидерам. От идущего во главе таблицы брянского «Динамо» липчан отделяют всего 4 очка.Первый круг липчане завершаь серией из трёх домашних матчей, в ближайшем из которых 21 июня нам будет противостоять принципиальный соперник и сосед по турнирной таблице «Спартак» (Тамбов). Начало матча в 19:00.0:1 – Кононенко, 8. 0:2 – Бушуев, 90+3.Д.Пахомов, 74. А.Кобзев, 77 - А.Газиев, 30. Н.Постников, 43.Д.Крайнов (Тверь), А.Голубев (Санкт-Петербург), К.Бронзов (Тула).Р.Усачёв (Ростов-на-Дону).15 июня. Москва. Стадион «Родина». 75 зрителей.