Евгения Уваркина срывала рекламные баннеры и лично звонила владельцам гаражей и стоянок

В ходе объезда Октябрьского округа Евгения Уваркина обнаружила, что во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими – тоже.

Сегодня на странице в Инстаграм главы Липецка Евгении Уваркиной появился гневный пост с требованием навести порядок. На объезде Октябрьского округа города мэр лично срывала рекламные баннеры и звонила владельцам гаражей и стоянок с требованием покрасить ворота и убрать мусор. А своих подчинённых мэр назвала бесхребетными.- У каждой территории должен быть хозяин, ответственный, с которого можно спросить, - отмечает Евгения Уваркина на своей странице в Инстаграм. - По-другому порядок нам навести не удастся. Поэтому мы наделили полномочиями контроля сотрудников территориальных управлений округами. И в их бумагах появились изменения. А сегодня я решила проверить, как обстоят дела на самом деле, – выехала с проверкой в Октябрьской округ. Результат – тот же бардак, что и полгода назад. Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими – тоже, предприниматели вывешивают баннеры, которые не соответствуют правилам, но им никто даже пальцем не грозит! Мы хотим, чтобы в первую очередь округа наладили взаимодействие с бизнесом, управляющими компаниями и городскими службами, чтобы специалисты стали контролёрами – поставили задачу и проверили, как её выполнили. Не понимаю, почему для того, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, в объезд нужно обязательно выезжать мэру или моему первому заместителю. Такое отношение к городу недопустимо. Мы продолжим внезапные проверки. Это позволит выявить самые проблемные места и покажет, кто действительно готов включаться в работу по наведению порядка. По результатам буду принимать решения, в том числе кадровые.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, поводом для объезда стали жалобы липчан на некачественную уборку придомовых территорий, контейнерных площадок и общественных пространств. На примере Октябрьского округа мэр Евгения Уваркина решила проверить, как городские службы, УК и бизнесмены следят за содержанием территорий. Участие в выезде также приняли первый заместитель главы администрации Липецка Константин Востриков и представители профильных подразделений мэрии.

В ходе объезда возле дома №№32 и 40 на улице Катукова был разбросан мусор, контейнерная площадка не покрашена, а автомобили припаркованы на газоне.Возле дома №7А на улице Кривенкова глава города обратила внимание на остановку – в эти выходные вандалы разбили здесь стекло, новое сотрудники муниципального управления благоустройства еще не вставили. На доме №39 на улице Катукова глава города заметила баннер, несоответствующий правилам размещения и содержания информационных элементов. По словам Алексея Погорелова, на прошлой неделе собственнику должны были вручить предписание на демонтаж, однако он проигнорировал встречу. Несанкционированную вывеску Евгения Уваркина ликвидировала лично.

Такая же участь постигла и баннеры пивного ларька, расположенного по адресу: Кривенкова, 6 строение 4. Вывески информировали о том, что здесь продают алкоголь, при этом продавец отказалась предъявлять документы, подтверждающие право на торговлю и законность установки киоска. Собственник помещения также не пошел на контакт – ему неоднократно пытались дозвониться. В результате на место вызвали полицию.

Проверили в ходе выезда на соответствие правилам благоустройства и расположенные на Кривенкова шиномонтажные мастерские. Здесь собственники заявили о готовности к сотрудничеству – покрасить входные группы и убрать прилегающую территорию от мусора обещают уже к концу недели.

Также глава города отметила, что проверки работы УК, предпринимателей, городских служб и территориальных управлений округами продолжатся.



Фото - скриншот с видео instagram.com

