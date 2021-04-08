Общество
48 минут назад
Липчане стали тратить в магазинах на 3,3% меньше денег
Регион оказался на 65 строчке рейтинга динамики оборота розничной торговли.
В большинстве субъектов РФ по итогам января-февраля 2021 года произошло падение оборота розничной торговли, рост показателя отмечается только в 30 регионах, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. По итогам 2020 года сокращение оборота розничной торговли составило 4,1% после роста на 1,9% в 2019 году. В начале 2021 года, несмотря на снятие ограничений, фактор пандемии коронавируса продолжает оказывать свое влияние на торговую сферу.
По данным авторов исследования, траты липчан в начале 2021 года в магазинах упали на 3,3% по сравнению с январе-февралем 2020 года. Оборот розничной торговли на душу населения в Липецкой области упало до 39 100 рублей. Самая высокая строчка в рейтинге динамики оборота розничной торговли среди регионов Центрального Черноземья оказалась у Белгородской области — 57 место при спаде на 1,9% до 38 700 рублей. На 59 строчке оказалась Тамбовская область, спад на 2,2% до 33 700 рублей. Курская область оказалась на 67 строке, спад на 3,6% до 34 200 рублей. Воронежская область заняла 71 позицию, спад на 5,6% до 41 100 рублей.
Наиболее существенно оборот розничной торговли за первые два месяца текущего года снизился в Свердловской области (-13,2%), Омской области (-9,9%), Самарской области (-8,5%), Нижегородской области (-8,5%) и в Мурманской области (-7,6%). Увеличение розничного товарооборота произошло в 30 субъектах РФ. При этом лишь в двух регионах оно составило 5% и более. Лидерами по положительной динамике стали Краснодарский край (+9,1%), Камчатский край (+5,0%), г. Москва (+4,0%), Чеченская Республика (+3,8%), а также Волгоградская область (+3,4%) и Магаданская область (+3,4%).
Лидерами по объему оборота розничной торговли на душу населения являются г. Москва (70,3 тыс. руб.), Московская область (57,6 тыс. руб.), Сахалинская область (57,5 тыс. руб.), г. Санкт-Петербург (46,9 тыс. руб.) и Краснодарский край (45,2 тыс. руб.). При этом во всех этих регионах, кроме Сахалинской области, оборот розничной торговли за первые два месяца года вырос.
Наиболее низкие значения оборота розничной торговли на душу населения в Республике Ингушетия (8,3 тыс. руб.), Республике Тыва (12,5 тыс. руб.), Карачаево-Черкесской Республике (14,5 тыс. руб.), Республике Калмыкия (14,6 тыс. руб.) и в Чеченской Республике (19,9 тыс. руб.).
По данным авторов исследования, траты липчан в начале 2021 года в магазинах упали на 3,3% по сравнению с январе-февралем 2020 года. Оборот розничной торговли на душу населения в Липецкой области упало до 39 100 рублей. Самая высокая строчка в рейтинге динамики оборота розничной торговли среди регионов Центрального Черноземья оказалась у Белгородской области — 57 место при спаде на 1,9% до 38 700 рублей. На 59 строчке оказалась Тамбовская область, спад на 2,2% до 33 700 рублей. Курская область оказалась на 67 строке, спад на 3,6% до 34 200 рублей. Воронежская область заняла 71 позицию, спад на 5,6% до 41 100 рублей.
Наиболее существенно оборот розничной торговли за первые два месяца текущего года снизился в Свердловской области (-13,2%), Омской области (-9,9%), Самарской области (-8,5%), Нижегородской области (-8,5%) и в Мурманской области (-7,6%). Увеличение розничного товарооборота произошло в 30 субъектах РФ. При этом лишь в двух регионах оно составило 5% и более. Лидерами по положительной динамике стали Краснодарский край (+9,1%), Камчатский край (+5,0%), г. Москва (+4,0%), Чеченская Республика (+3,8%), а также Волгоградская область (+3,4%) и Магаданская область (+3,4%).
Лидерами по объему оборота розничной торговли на душу населения являются г. Москва (70,3 тыс. руб.), Московская область (57,6 тыс. руб.), Сахалинская область (57,5 тыс. руб.), г. Санкт-Петербург (46,9 тыс. руб.) и Краснодарский край (45,2 тыс. руб.). При этом во всех этих регионах, кроме Сахалинской области, оборот розничной торговли за первые два месяца года вырос.
Наиболее низкие значения оборота розничной торговли на душу населения в Республике Ингушетия (8,3 тыс. руб.), Республике Тыва (12,5 тыс. руб.), Карачаево-Черкесской Республике (14,5 тыс. руб.), Республике Калмыкия (14,6 тыс. руб.) и в Чеченской Республике (19,9 тыс. руб.).
Артурчик
кит
Гость