Владимир Бондарев предложил предоставлять липчанам отгулы для вакцинации от коронавируса

Сегодня на заседании оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев рассказал о ситуации с COVID-19 в стране и в регионе.



Из информации главного государственного санитарного врача области следовало, что в России наблюдается замедление темпов заболеваемости ковидом. Липецкая область не входит в число субъектов РФ, где растет заболеваемость. В России в целом соответствующий показатель составляет 5,65 заболевших на 100 тысяч человек населения, у нас - 7,18.



- Мы относимся к числу 37 регионов, где показатели заболеваемости выше среднероссийских. Но мы входим в число четырех регионов, где темпы снижения заболеваемости незначительны, - отметил Владимир Бондарев.



Руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области попросил штаб ужесточить меры по контролю над соблюдением масочного режима в транспорте, в магазинах и в общественных местах, где все больше липчан появляется без такой защиты.



- Ни в коем случае нельзя снимать существующие ограничительные меры по 159-му постановлению администрации области. Поводов для успокоения нет.



Владимир Бондарев не рекомендует липчанам посещать Египет и ОАЭ, где выявлены британский и южноафриканский штаммы COVID-19 (официального запрета на турпоездки в эти страны нет).



Когда же в регионе инфекция пойдет на спад? Тогда, когда, по мнению Владимира Бондарева, появится 600 тысяч липчан с антителами к ковиду. Сейчас же такая внутренняя защита имеется, по его подсчетам, у 200 тысяч жителей области:



- 29 тысяч человек переболело коронавирусом. Плюс бессимптомные. Плюс привитые. Мы дотянули до 200 тысяч липчан с иммунитетом.



В инфекционных госпиталях сегодня занято 1086 коек из 1480 существующих. Треть пациентов - тяжелые. На аппаратах кислородной поддержки и на ИВЛ находятся 56 больных.



Говоря о текущей ситуации, Владимир Бондарев сообщил, что на этой неделе зафиксировано некоторое снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей, когда было выявлено 594 случаев заболеваемости. В стране в разрезе профессий на первом месте по инфицированию стоят медики, на втором - чиновники, третье и четвертое делят работники промышленных предприятий и сферы АПК. В Липецкой области значительного прироста коронавирусных больных среди медиков не наблюдается. А вот заболеваемость среди кабинетных и офисных работников имеет тенденцию к росту. По возрастной структуре в регионе пошел резкий рост заболеваемости людей старше 60 лет.



По мнению Владимира Бондарева, необходимо увеличить темпы вакцинации пенсионеров. Руководитель областного управления Роспотребнадзора предложил управлению Пенсионного Фонда России обзавестись мобильными бригадами для вакцинации пожилых людей. Также Владимир Бондарев предложил обязать работодателей предоставлять для вакцинации отгулы сотрудникам, приведя в пример ПАО «НЛМК».



- Летом было затишье, а потом рванул так, что нам мало не показалось. А сейчас все специалисты говорят о третьей волне коронавируса. Нам нужно защитить все профессии, которые активно работают с населением, а также пенсионеров, - сказал глава региона Игорь Артамонов.



Губернатор попросил своего заместителя Александра Ильина оказать всю необходимую помощь медикам для вакцинации пожилого населения и инвалидов по месту их жительства. В свою очередь, Александр Ильин сообщил членам штаба о необходимости вакцинирования половины взрослого населения региона. Вице-губернатор сообщил, что 87 тысяч липчан привито однократно. Это - 16% от плана. 53 тысячи человек (11% от плана) получили две аппликации. Хуже всего дела с вакцинацией обстоят в Лев-Толстовском районе.



- Если прививается глава районной администрации и другие руководители, то процесс вакцинации хорошо идет и среди населения. Если руководство органов местного самоуправления само не идет впереди процесса, то и население района не спешит на прививку, - резюмировал Владимир Бондарев.



В свою очередь, губернатор попросил не допускать перегибов в этой кампании:



- Не должно так быть: типа не привьешся, уволю!



Как выяснилось, запрет РПЦ и церквям иных концессий на проведение массовых мероприятий остается действующим. Поэтому Игорь Артамонов попросил усилить информационную работу с церковнослужителями. На днях состоится встреча Игоря Артамонова с клириками накануне Пасхи.



