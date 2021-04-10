Общество
10 минут назад
На площади Победы начался ремонт
80
Фирма «Инфинити Групп», которая выиграла торги, приступила к работам.
На площади Победы сейчас демонтируют старые бордюры, рабочим предстоит заменить порядка 950 погонных метров. Потом начнется фрезеровка почти восьми тысяч квадратных метров дорожного полотна и укладка верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Помимо этого, на всем протяжении ремонтируемого участка специалисты приведут в порядок дождеприемные колодцы и канализационные люки. Завершить работы на объекте должны уже к осени.
— В прошлом году мы проводили диагностику дорожного полотна, которая показала, что покрытие нуждается в ремонте, и это неудивительно, ведь ежедневно здесь проезжает огромное количество машин, — отметили в городском управлении главного смотрителя.
Работы по ремонту проезжей части на площади Победы ведутся по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта порядка 15 млн рублей. Перекрывать дорогу не планируется. Работы должны завершить к концу лета.
Фото: пресс-служжбы администрации Липецка
— В прошлом году мы проводили диагностику дорожного полотна, которая показала, что покрытие нуждается в ремонте, и это неудивительно, ведь ежедневно здесь проезжает огромное количество машин, — отметили в городском управлении главного смотрителя.
Работы по ремонту проезжей части на площади Победы ведутся по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта порядка 15 млн рублей. Перекрывать дорогу не планируется. Работы должны завершить к концу лета.
Фото: пресс-служжбы администрации Липецка
80