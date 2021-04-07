Общество

сегодня, 16:19

В Липецкой области реже рожают

5 657
#демография #рождаемость
В Липецкой области реже рожают

Естественная убыль населения Липецкой области в январе-феврале выросла в два раза. 

В январе-феврале в Липецкой области родились 1348 малышей – на 11% меньше, чем год назад. Среди них родились первыми 440 младенцев (32%), вторыми – 533 (40%), третьими и последующими – 375 младенцев (28%), сообщает Липецкстат. 17 женщин стали мамами до 18 лет, кроме того, на свет появились 11 пар близнецов.  

По данным статистики, умерли за два месяца 3832 человека (в январе-феврале 2020 – 2760 человек) – число умерших увеличилось на 39%. Естественная убыль населения выросла в регионе в два раза и составила в январе 2021 года 2484 человека, или 13,6 человека на 1000 человек населения.  

Также Росстат обнародовал данные о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за февраль 2021 года. В Липецкой области основной причиной смерти коронавирус стал у 71 липчанина (в январе – у 110). Кроме того, в одном случае коронавирусная инфекция указана как возможная причина смерти - возбудитель COVID-19 на момент подсчета статистики не был идентифицирован. Пять человек умерли, имея положительный анализ на коронавирус — но не от него. В одном случае летальный исход произошел от иного заболевания, на которое коронавирусная инфекция оказала существенное влияние, в четырех случаях заражение им было диагностировано, но никак не повлияло на наступление смерти. 

Липчане чуть реже вступали в брак – за два месяца отношения зарегистрировали 793 пары, на 20 пар, или 2% меньше, чем год назад. Разводов оказалось на 14% меньше – в январе-феврале официально распались 711 семей против 829 разводов год назад. 
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#демография #рождаемость

Комментарии (5)

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ПРАВДА

33 минуты назад
Скоро вообще никто рожать не захочет, у молодого поколения отняли всякую надежду на будущее. А смертность наоборот увеличится, но не из-за ковида, а потому что врачи деградировали, соревнуются кто больше поставил галочек о количестве принятых пациентов, о количестве выздоровевших пациентов никто не думает, всем наплевать.
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Внушаемый

47 минут назад
Так женщины не от святого духа рожают! А мужчины умнеют ,у кого лишний ЛЯМ за алименты? И кому охота за алименты сидеть два года!
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Липчанин

50 минут назад
Сегодняшая власть войдёт в историю,как могли сделать страну процветающей,а они смогли сделать наоборот.Сейчас уже и сказки про 90 не получаются,так как раз подходит возраст нулевых,когда уже начал руководить тандем прорывателей
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28

сегодня, 16:40
"По данным статистики, умерли за два года 3832 человека (в январе-феврале 2020 – 2760 человек) – число умерших увеличилось на 39%. " А что такого за год случилось, что так резко выросла смертность? Аж чуть ни в полтора разика? Ведь коронавирус победили, считай?
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Гы

сегодня, 16:38
И неудивительно, Марк Аронович. Самим денег не хватает, куда ж о детях думать. Ну, разве только смску послать на 100 рублей в защиту ЕР.
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