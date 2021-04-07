В Липецкой области реже рожают

Естественная убыль населения Липецкой области в январе-феврале выросла в два раза.





В январе-феврале в Липецкой области родились 1348 малышей – на 11% меньше, чем год назад. Среди них родились первыми 440 младенцев (32%), вторыми – 533 (40%), третьими и последующими – 375 младенцев (28%), сообщает Липецкстат. 17 женщин стали мамами до 18 лет, кроме того, на свет появились 11 пар близнецов.



По данным статистики, умерли за два месяца 3832 человека (в январе-феврале 2020 – 2760 человек) – число умерших увеличилось на 39%. Естественная убыль населения выросла в регионе в два раза и составила в январе 2021 года 2484 человека, или 13,6 человека на 1000 человек населения.



Также Росстат обнародовал данные о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за февраль 2021 года. В Липецкой области основной причиной смерти коронавирус стал у 71 липчанина (в январе – у 110). Кроме того, в одном случае коронавирусная инфекция указана как возможная причина смерти - возбудитель COVID-19 на момент подсчета статистики не был идентифицирован. Пять человек умерли, имея положительный анализ на коронавирус — но не от него. В одном случае летальный исход произошел от иного заболевания, на которое коронавирусная инфекция оказала существенное влияние, в четырех случаях заражение им было диагностировано, но никак не повлияло на наступление смерти.



Липчане чуть реже вступали в брак – за два месяца отношения зарегистрировали 793 пары, на 20 пар, или 2% меньше, чем год назад. Разводов оказалось на 14% меньше – в январе-феврале официально распались 711 семей против 829 разводов год назад.

