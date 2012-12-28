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Бугаков досконально разобрал соперника, Киракосяну не хватило инстинкта убийцы
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129
сегодня, 20:01

Бугаков досконально разобрал соперника, Киракосяну не хватило инстинкта убийцы

Послематчевая пресс-конференция тренеров.

В победной игре в гостях у столичной «Родины-М» - 2:0 главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков огорошил соперников, применив расстановку, которую «Металлург» до этого не использовал в сезоне – 3-2-3-2.

- Мы подробно разобрали соперника, знали его сильные стороны, - объяснил наставник, - Поэтому искали «противоядие». К тому же после травмы выздоровел наш третий центральный защитник Кирилл Донцов и мы решились на «ноу-хау». В целом, план нашего тренерского штаба на матч сработал: победили мы абсолютно по делу.

У тренера спросили прорвёт ли теперь «спящего гиганта» форварда Дмитрия Бушуева, который наконец-то забил свой первый гол в чемпионате; о состоянии вратаря Александра Кобзева, у которого подозревают перелом двух пальцев. Ответы ы видеофайле.

Наставник «Родины-М» Барсег Киракосян отметил:

- Было видно, что липчане тщательно проанализировали нашу игру. Они насытили игроками именно те зоны, в которых мы особенно сильны. Плюс, Липецку удалось забить быстрый первый мяч, что облегчило им задачу. Моментов у нас было немного, но подходы к воротам имелись. Не хватило «инстинкта убийцы» в завершающей стадии, скажем так. Радует пока одно – что такие мастеровитые команды, как «Металлург» в матчах с нами подстраиваются под наш стиль, под нашу тактику игры. Это приятно.

Полностью ответы тренера москвичей на видео ниже.


«Металлург» остался на 6-м месте, но отставание от лидирующего брянского «Динамо» сократилось всего до 4-х очков. При этом наша команда не проигрывает уже 6 матчей кряду и не пропускает голы в 5-ти играх – с 4 мая. Второй круг «сталевары» завершат серией из трёх игр на своём поле, ближайшая – 21 июня с тамбовским «Спартаком», начало в 18:00.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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