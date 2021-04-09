Восстанавливать Липецк начнут на следующей неделе

В ресурсоснабжающих организациях отсутствие работ объясняют мерзлой землей.

Сколько образовалось в Липецке этой зимой раскопок на месте ремонтных работ «Квадры» и ЛГЭКа, не знают даже в муниципальном управлении главного смотрителя. Между тем ситуация с восстановленным энергетиками благоустройством после ремонтных работ весной только усугубилась: промерзший грунт оттаял и на наспех заделанных тротуарах и дорогах появились провалы.Характерный пример - пешеходная дорожка у дома по улице Стаханова, 61. Зимой там ремонтировали трубы, ООО «Ситистройсервис» восстановило после раскопок плитку на тротуаре, а недавно вся эта работа пошла под хвост мартовскому коту.- Зимой в этом месте восстановили тротуар и газон. И все было хорошо, пока не потеплело. Подрядная организация по гарантийному письму должна восстановить пешеходную зону у дома по улице Стаханова, 61 до 20 апреля. Если этого не случится, то руководитель организации будет вызван на заседание административной комиссии и оштрафован, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.В городской администрации говорят, что ресурсоснабжающие организации и их подрядчики начнут восстанавливать элементы муниципального благоустройства на следующей неделе, когда среднесуточная температура воздуха будет выше 5-10 градусов тепла. Начать эту работу раньше мешали ночные заморозки и мерзлый грунт. На следующей неделе, кстати, заработает асфальтобетонный завод МБУ «Управление благоустройства Липецка», и в городе начнется ремонт дорог большими картами.