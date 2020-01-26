Еще не вечер, а уже как утром

Итоги недели

На этой неделе главной новостью стал визит главы государства в нашу Усмань. В этом мнение редакции GOROD48 совпало с мнением горожан.От Путина ждали объявления действенных мер по борьбе с бедностью - помимо грядущих изменений Конституции, объявленных им на прошлой неделе во время выступления перед Федеральным Собранием, президент сообщил, что государство готово материально помочь семьям с детьми. Конституция Конституцией (как там, у Леонида Филатова: «Коли ты в России власть, так и правь Россией всласть!»), а четверти россиян банально нечего есть (по данным РАНХиГС, за чертой бедности живет 36 миллионов жителей страны). В такой ситуации народ имеет тенденцию к ропоту (см.- пик митинговой активности пришелся у нас 2005 год, время так называемой монетизации льгот). Вот с этой темы и начнем.«В городе введены жесткие меры безопасности: пикеты из сотрудников ГИБДД и ФСО стоят уже на въезде в Усмань со стороны Липецка. Они направляют автомобильный поток в объезд города. В центре Усмани сегодня только пешеходное движение: люди в форме останавливают автомобили на подъезде и предлагают дальше идти пешком. У здания районного Дворца культуры, где Владимир Путин будет встречаться с общественниками, большая толпа. Все эти люди пришли, чтобы встретить президента. Полицейские просят их отойти от ограждения на противоположную сторону дороги… (см.).Главе государства все в Усмани понравилось (а может, на президента благотворно влияли новости из Москвы, где Конституционный суд, Госдума, новое правительство и общественники спешно соглашались со всеми его предложениями о новом будущем России). Так, в районной школе искусств. Потом Владимир Владимирович побывал в новой детской поликлинике и реконструированной школе искусств. И мы не ошиблись - на встрече с привезенными со всей страны общественниками президент предстал настоящим Отцом нации: он много и с удовольствием говорил о новых мерах по поддержке семей, медиков и учителей (см.).Учитель обществознания усманской школы №3 Дмитрий Демихов спросил у главы государства о возможности переходе страны к к парламентской республике.- В Европе партии существуют столетиями, с у нас ассоциируются с конкретным человеком. Самый яркий пример - Жириновский. Но и в Европе это дает сбой. Бывает, по полгода не могут сформировать правительство. Представляете, это у нас? Это катастрофа! Для России с ее огромной территорией, с её многонациональностью нужна крепкая президентская власть! - сказал учителю Владимир Путин.Зачем же тогда в своем послании от 15 января Путин так много говорил о Госсовете как надстройке над российской вертикалью власти? Ответа на этот вопрос сам президент пока не дал, чем вызвал брожение умов российского политикума.Чем запомнились предыдущие визиты Владимира Путина в Липецкую область? Смотрите видеоподборку от GOROD48Сказано - сделано! В Липецкой области тут же отреагировали на заявления главы государства (см.). Новые меры социальной поддержки введут в действие задним числом - с 1 января этого года. Наибольшей в регионе величина прожиточного минимума обычно была во втором квартале года. В 2019 году - 9840 рублей. С 2021 года потребительская корзина в регионе и в целом по стране будет пересмотрена в большую сторону.Ученица гимназии села Боринское, одиннадцатиклассница Софья Ефанова накануне визита Путина в регион обратилась с вопросом-просьбой к президенту России Владимиру Путину, попросив помочь с помещением для их семейного проекта «Маленькие домики для большой семьи» (кроме нее, у Сергея и Валентины Ефановых в семье еще 20 детей, родных и приемных).Просьбы детей к Путину редко остаются без внимания. И на следующий деньВ регионе начали одобрять социальные контракты на 250 000 рублей - такие деньги могут получить через новую форму бюджетной поддержки, социальный контракт. Через социальный контракт власти желают помочь малоимущим гражданам выйти из трудной жизненной ситуации.. Деньги нельзя потратить на ежедневные расходы. Цель такой помощи - приобретение новой профессии, открытие своего дела, покупка инструментов самозанятыми. То есть власть решила вместо рыбы раздать народу удочки. Смелый эксперимент для нашего государства (которое считают экстрактивным, а не инклюзивным, два современных экономиста - Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон)!Узнать подробности оформления социального контракта можно в управлении соцзащиты населения Липецкой области и его территориальных отделениях. ТакжеПока областная власть запускает социальные контракты, их коллеги по администрации Липецка бьют палкой самозанятых. Так,. Чиновники считают, что продавцы не убирают после себя торговые места, а потому число точек для трехдневной уличной торговли первоцветами решили сократить до 59-ти, а места на них - продать с аукционов. Те, кто предложат чиновникам больше денег, чем конкуренты, получат право продать тюльпаны, выращивать которые цветочники начали еще осенью прошлого года. В то же время в администрации Липецка годами не знали о том, что. А это муниципальное предприятие, кстати, всегда было убыточно!- Разовые выплаты производились за многолетнюю работу, за участие в субботниках, за успешное проведение отопительного сезона. Лишь бы только найти причину! Ежемесячная премия «за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей и отсутствие нарушений трудовой дисциплины» была выплачена бухгалтеру, которую в следующем месяце уволили по результатам проверки Государственной инспекции труда, - рассказала депутатам горсовета об итогах проверки МУП «Горэлектросеть» главный аудитор Липецка Марина Зиборова.В свою очередь, GOROD48 спросил у горожанОказалось, что многие предпочли не удочку, а рыбу.По итогам Сочинского фестиваля «КиВиН». «Громокошек» будут показывать по «Первому каналу». Однако сатиры а-ля Жванецкий в исполнении липчан в шоу Александра Маслякова мы не дождемся. Ведь в одном интервью капитан «Громокошек» Никита Никитин честно сказал, что в КВН есть запретные темы - религия и власть.Почему бы не посмеяться, например, над тем, что? Из бюджета на удлинение взлетно-посадочной полосы на 150 метров было потрачено свыше 63 млн рублей, но, по экспертному заключению ОГУП «Липецкдоравтоцентр», на исправление строительных недостатков нужно еще 19,7 млн рублей. Препятствием к исполнению решения суда о компенсации ущерба является то, что исполнитель работ - уже банкрот.А вот еще один повод для смеха: работы по удлинению ВПП аэропорта начались в 2015 году и обошлись бюджету в 655,5 миллиона рублей. Новая шутка: ВПП аэропорта можно нарастить еще на 450 метров, и сюда смогут прилетать самые современные тяжелые самолеты типа «Боинга-737-800». Может, тогда наш аэропорт, наконец-то, станет международным по сути, а не по вывеске?Если в Питере - пить, то в Липецке - ржать! Неожиданным юмористом вдруг оказался председатель постоянной комиссии Липецкого горсовета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике ее председатель Александр Афанасьев. Чего стоит только одна его фраза:, адресованную депутатам от оппозиционных парламентских партий, выступивших против изменения порядка формирования Липецкого горсовета (депутаты-«единороссы» решили уйти от смешанной системе выборов к мажоритарной: в горсовете нового созыва не будет 12-ти парламентариев, получивших мандаты по партийным спискам). Публичные слушания по изменению Устава Липецка пройдут 13 февраля.. У пятиметрового монстра даже сфотографировался глава района. Но сенсацией стала другая новость:. Главу Тербунского района обвиняют в превышении должностных полномочий и в нанесении бюджету ущерба на три миллиона рублей. По информации СУ СК РФ пор Липецкой области, экс-мэр Липецка допустил возможность незаконного вывоза местными предпринимателем с территории одного из сельсоветов 14 тысяч тонн песка, что сопоставимо с вместимостью тысячи «КамАЗов». Имея возможность пресечь незаконное предпринимательство, Сергей Иванов, по мнению стороны обвинения, смотрел на происходящее сквозь пальцы.В свою очередь, Сергей Иванов заявил GOROD48 о том, что его прессуют уже давно, но «ничего основательного», за что его можно было бы привлечь к уголовной ответственности, он за собой не знает.. Самый старый и большой липецкий парк возглавил депутат областного совета Дмитрий Аксенов, который последние три года возглавлял ГДМ «Октябрь». Как сообщил GOROD48 новый директор парка, его главная задача - продолжение работы по реконструкции Нижнего, строительство второй его очереди, в которой глава Липецка Евгения Уваркина желала бы сделать самый большой в Центральном Черноземье парк аттракционов (за последние несколько лет в Нижнем парке сменилось несколько директоров, для двух из них эта работа закончилась уголовными делами)., 55-летнего директора предприятия «НПП Валок-Чугун». Напомним, что должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области остается вакантной с весны прошлого года. Ни один из кандидатов, в числе которых был бывший первый вице-губернатор Юрий Божко, не смог пройти все необходимые для утверждения бизнес-омбудсменом процедуры.На этой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин обнародовал новый состав Кабмина.. Это - Константин Чуйченко, родившийся 12 июля 1965 года в Липецке. А вот еще один «липецкий» министр, бывший депутат Госдумы РФ от Липецкой области Владимир Мединский, лишился своего портфеля.В минувшее воскресенье. Занятия в школе №47 вначале отменили на два дня (см.). А в среду в департаменте образования мэрии сообщили, что. Такое решение сегодня приняла межведомственная комиссия по ситуации в пятиэтажке, в которой еще 1 ноября ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (в «хрущевке» «устали» межэтажные железобетонные плиты перекрытия - они провисли на 15 см). Аварийно-восстановительные работы успехом не увенчались. Впрочем,- в Липецке на очереди под расселение и снос уже стоят 122 таких дома, в которых живут более 4500 человек.в переулке Яблочкина. Мэрия обратилась с соответствующим иском в отношении ООО «Строймастер» в суд. Однако конфликт собственников домов и квартир, проживающих в квартале, ограниченного проспектом Победы, улицами Юных Натуралистов, Папина, Союзная, переулком Яблочкина, перерос из противостояния с застройщиком к противостоянию с мэрией. Люди возмутились переводом без учета общественного мнения этой территории в зону «Ж-2», предусматривающую возможность строительства зданий высотой до четырех этажей. В другом случае власти уже пошли на уступку общественным активистам -Все новостные агентства пестрят информацией о новом китайском коронавирусе, который уже стал причиной смерти более 40 человек. А какие барьеры новому виду пневмонии поставлены в Липецкой области? Главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов заверил GOROD48:Опасность коронавируса в том, что он маскируется под ОРВИ и грипп. У заболевшего появляется высокая температура, насморк, кашель. Беда в том, что, в отличие от гриппа, коронавирус размножается не в верхних дыхательных путях, а сразу в легких. Этот штамм сразу приводит к пневмонии. В группе риска - люди с избыточным весом, больные хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом, пенсионеры в возрасте от 60 лет. Если у человека кашель, высокая температура, если он болен хроническими заболеваниями или мог контактировать с китайцами, если был незадолго до болезни в Москве или Санкт-Петербурге, где много туристов из Китая, то обо всем этом нужно сообщить врачу. В таком случае необходим рентген легких. Если на снимке пневмония, следовательно, возникает подозрение на коронавирус. Анализ крови даст окончательный ответ на вопрос, чем болен человек.Андрей Филатов считает, что у медиков есть все необходимое, чтобы выявлять новый коронавирус и лечить больных.А как там, в Китае? На этот вопрос GOROD48 ответил 28-летний цирковой артист из Липецка Андрей Коровин, который находится в Поднебесной на гастролях (см.).На прошлой неделе GOROD48 сообщил, что. А на этой выяснилось, что. Маркетинговое исследовательское агентство Zoom Market провело опрос в 23 городах РФ по методу личных интервью. Кстати, наши соседи, воронежцы, попали на третье место этого рейтинга.