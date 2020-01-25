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Мэрия Липецка не отказалась от идеи продажи тюльпанов на 8 марта с аукционов
Чиновники считают, что продавцы не убирали после себя торговые места, что вызывает недовольство граждан и добавляет работы муниципальным коммунальщикам.
В свою очередь, некоторые липецкие цветочники воспротивились такому способу получения права на продажу выращенных ими же цветов. Они считают, что для города-полумиллионника 59 мест для уличной торговли - крайне мало. Обратившиеся в GOROD48 цветочники не против таких торгов в принципе. Они против того, что узнали о них только в январе, в то время как потратились на приобретение луковиц, торфа, удобрений (одна луковица стоит 12 рублей и больше, и часть их них не дает всходов) еще в прошлом году. Вопрос у цветочников один: почему в мэрии не объявили аукционы на уличную торговлю цветами, например, в сентябре?
- И что теперь делать тем, кто не будет в силу разных причин допущен к торгам или тем, кто их не выиграет? Думаю, нам будет трудно конкурировать с абхазами, которые привезут в Липецк мимозу. Кстати, мусор на улицах города остается после гостей из Абхазии, торгующих мимозой, цветком, который сильно осыпается. Но в мэрии считают, что без мимозы в Липецке никак нельзя - это, мол, символ 8 марта, ностальгия по СССР! Но в мусоре обвиняют почему-то нас, - обижаются цветочницы.
Итак, 8 марта в Липецке может возникнуть по причине искусственно созданного дефицита нехватка недорогих тюльпанов от местных производителей. А что думают на этот счет в администрации Липецка?
- Форма аукционов для Липецка не новинка. Она действует с 2015 года. Таким способом продают новогодние ели, овощи и живую рыбу. С этого года новый метод было решено распространить и на продажу цветов. Всех заинтересованных об этом уведомляли заранее, в том числе еще год назад при выдаче разрешений на торговлю, - говорит и.о. начальника городского управления потребительского рынка Алексей Ларин.
По словам чиновника, переход на аукционное право приобретения разрешений на торговлю живыми цветами обусловлен требованием нормативных актов в целях совершенствования разрешительных процедур. Когда администрация выдавала безвозмездные разрешения, предприниматели жаловались на нездоровую конкуренцию, так как один человек мог подать несколько заявлений, указать неограниченное количество самых привлекательных мест, в том числе несколько точек по одному адресу, что приводило к ограничению конкуренции. Также нередко продавцы, оставляя место торговли, не убирали за собой, что вызывало недовольство граждан и добавляло работы городским службам. Новый порядок должен решить эти проблемы.
- Принять участие в аукционе могут все желающие. Им представлено на выбор 59 мест, как в центре, так и в отдалённых районах города. Стоимость права на заключение договора стартует с 350 рублей. До проведения аукциона администрация не видит необходимости отказываться от нововведения, - резюмировал Алексей Ларин.