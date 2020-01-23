Общество
сегодня, 16:34
Семье Ефановых уже выделили место под детскую площадку
Теперь они надеются на мастерскую.
Большая липецкая семья Ефановых, которая прославилась после обращения дочери Софьи к президенту России Владимиру Путину, уже получила звонок из областной администрации – им пообещали, что подыщут помещение под проект «Маленькие домики для большой семьи». Об этом GOROD48 рассказала мать Софьи Валентина Ефанова.
По словам Валентины Ефановой, сколько на самом у неё детей – вопрос «риторический». Это смотря как считать. Сама женщина говорит, что для неё и её мужа Сергея у них как минимум 20 детей. То есть вместе с родителями в семье 22 человека.
- Но, как ни считать, семья мы всё равно многодетная, - говорит Валентина Ефанова. – У меня только 8 «нарождённых» детей в возрасте до 18 лет (термин «нарождённые» предпочитают в семье), а родные – все! Еще двое несовершеннолетних находятся под нашей опекой – то есть только несовершеннолетних у нас в семье 10 человек. У меня есть и совершеннолетние дети – и приёмные, и дети, которые были под временной опекой, приезжали к нам в семью на каникулы, выходные, и потом, когда выпустились из детского дома, остались у нас и так и живут по 3-4 года. Юридически они нам никто, но для нас с мужем - наши дети. 15 детей с нами постоянно (из них 10 - несовершеннолетние), остальные приезжают на выходные и каникулы. Если честно, детей, которые называют нас «мама и Папа» гораздо больше. Но с теми мы редко видимся, в основном, помогаем. То навещаем, то денег на телефон положим, иногда в гости, иногда гостинцы привезём или там на батуты свозим. Но уж их мы не считаем тут естественно: только тех, кого родила или тех, кто под опекой, кто живёт дома. Да, многим 18, но это не значит, что они мне не дети. В рамках проекта «Маленькие домики для большой семьи» мы делаем с детьми деревянные изделия: кормушки, лавочки, стенды, мольберты, вазоны, которые дарили в детский дом, колледж дизайна, в школы – музыкальную и обычную, в монастырь, в дом культуры. Эти вещи разошлись по разным городам – Лебедянь, Тамбов.
По словам Валентины Ефановой, в этом году администрация села Крутые Хутора выделила им в конце улицы Ленина место под строительство детской площадки. Детскую площадку Ефановы будут строить не для себя – для всех ребятишек в округе. Валентина говорит, что малолетние дети в их селе живут через дом, а на улице Ленина и вовсе очень много многодетных семей. С материалом для площадки помог один из сотовых операторов.
Сейчас Сергей Ефанин мастерит всё в своём гараже у дома, переоборудованном под мастерскую. Там поставили печку, купили вытяжку. Но больше 2-3 человек в такой мастерской никак не помещаются. А учеников всё больше и больше. Ефановы даже давали мастер-классы в колледже дизайна, в техникуме и на мероприятии ассоциации приёмных родителей. Ребятишки из детских школ-интернатов и приёмных семей охотно включаются в такую работу и с удовольствием проводят время с многодетным отцом Ефановым. Но не только они хотят перенять навыки Сергея – то и дело к нему в подмастерья просятся местные жители – и дети, и взрослые. Поэтому сейчас главная мечта – хорошая мастерская, в которой можно было бы создать мини-школу по плотницкому делу или кружок.
Валентина Ефанова говорит, что обижать районные власти своим обращением к Владимиру Путину и необращением к ним их семья уж точно не собиралась. Просто, когда их дочь Софью пригласили на встречу с президентом, у девочки поинтересовались, может, она вопрос какой хочет задать, может, ей что-то нужно для реализации своих добровольческих проектов и инициатив. Вот девочка не растерялась и попросила помещение.
По словам Валентины Ефановой, сколько на самом у неё детей – вопрос «риторический». Это смотря как считать. Сама женщина говорит, что для неё и её мужа Сергея у них как минимум 20 детей. То есть вместе с родителями в семье 22 человека.
- Но, как ни считать, семья мы всё равно многодетная, - говорит Валентина Ефанова. – У меня только 8 «нарождённых» детей в возрасте до 18 лет (термин «нарождённые» предпочитают в семье), а родные – все! Еще двое несовершеннолетних находятся под нашей опекой – то есть только несовершеннолетних у нас в семье 10 человек. У меня есть и совершеннолетние дети – и приёмные, и дети, которые были под временной опекой, приезжали к нам в семью на каникулы, выходные, и потом, когда выпустились из детского дома, остались у нас и так и живут по 3-4 года. Юридически они нам никто, но для нас с мужем - наши дети. 15 детей с нами постоянно (из них 10 - несовершеннолетние), остальные приезжают на выходные и каникулы. Если честно, детей, которые называют нас «мама и Папа» гораздо больше. Но с теми мы редко видимся, в основном, помогаем. То навещаем, то денег на телефон положим, иногда в гости, иногда гостинцы привезём или там на батуты свозим. Но уж их мы не считаем тут естественно: только тех, кого родила или тех, кто под опекой, кто живёт дома. Да, многим 18, но это не значит, что они мне не дети. В рамках проекта «Маленькие домики для большой семьи» мы делаем с детьми деревянные изделия: кормушки, лавочки, стенды, мольберты, вазоны, которые дарили в детский дом, колледж дизайна, в школы – музыкальную и обычную, в монастырь, в дом культуры. Эти вещи разошлись по разным городам – Лебедянь, Тамбов.
По словам Валентины Ефановой, в этом году администрация села Крутые Хутора выделила им в конце улицы Ленина место под строительство детской площадки. Детскую площадку Ефановы будут строить не для себя – для всех ребятишек в округе. Валентина говорит, что малолетние дети в их селе живут через дом, а на улице Ленина и вовсе очень много многодетных семей. С материалом для площадки помог один из сотовых операторов.
Сейчас Сергей Ефанин мастерит всё в своём гараже у дома, переоборудованном под мастерскую. Там поставили печку, купили вытяжку. Но больше 2-3 человек в такой мастерской никак не помещаются. А учеников всё больше и больше. Ефановы даже давали мастер-классы в колледже дизайна, в техникуме и на мероприятии ассоциации приёмных родителей. Ребятишки из детских школ-интернатов и приёмных семей охотно включаются в такую работу и с удовольствием проводят время с многодетным отцом Ефановым. Но не только они хотят перенять навыки Сергея – то и дело к нему в подмастерья просятся местные жители – и дети, и взрослые. Поэтому сейчас главная мечта – хорошая мастерская, в которой можно было бы создать мини-школу по плотницкому делу или кружок.
Валентина Ефанова говорит, что обижать районные власти своим обращением к Владимиру Путину и необращением к ним их семья уж точно не собиралась. Просто, когда их дочь Софью пригласили на встречу с президентом, у девочки поинтересовались, может, она вопрос какой хочет задать, может, ей что-то нужно для реализации своих добровольческих проектов и инициатив. Вот девочка не растерялась и попросила помещение.
Лиса Алиса
Дети,это счастье
истина
КАМАЗ
моё мнение
госпожа Беладонна
С. В.
приятно читать
Зоя
Перри Мейсон