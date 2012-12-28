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У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
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19 минут назад

У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына

Проводится доследственная проверка по распространенной в соцсетях информации о противоправных действиях в отношении ребенка.

Накануне в одной из лебедянских групп «ВКонтакте» появилось сообщение очевидцев, в котором говорилось о гулявшем с ребёнком в коляске пьяном отце, который сам еле стоял на ногах.

«За пять минут он перевернул коляску с малышом несколько раз, мальчик вываливался из коляски. После очередного падения и переворачивания коляски на дороге «папа» не смог даже подняться (...) Мы забрали малыша у него, спасибо отдельное ребятам, которые усмиряли пыл этого алкаша. Ребенок был весь в ссадинах, испуганный, голодный (это надо было просто видеть, как он за считанные секунды съел пачку детской пюрешки с творогом и детскую кашку). Малышу всего около полутора лет, мы умыли его и вызвали полицию. У ребенка огромное количество ссадин и шишек, может, у него уже сотрясение после нескольких вываливаний из коляски», — говорилось в сообщении очевидцев.

— Сотрудники полиции установили личность мужчины и изъяли ребёнка. Сейчас ребенок помещен в медицинское учреждение. Отцу 67 лет, ребёнку — полтора года, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

«Следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению в социальных медиа о противоправных действиях жителя Лебедянского района в отношении его малолетнего сына. Информация сопровождается видеозаписями, снятыми камерой мобильного телефона очевидцев, зафиксировавшими противоправные действия нетрезвого мужчины, роняющего коляску с малолетним ребёнком. Следователем регионального СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, в рамках которых будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, осуществляющих полномочия в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», —  сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Фото - vk.com/potrebitellebedyan48
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