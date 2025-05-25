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53 минуты назад
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Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших

Среди жертв аварий — 7-летний мальчик, в числе пострадавших — шестеро детей и подростков.

Череда дорожных аварий произошла в пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области. 

Как сообщает Госавтоинспекция, 23 мая в селе Измалково столкнулись автомобиль «Вольво» 33-летнего водителя и мопед с 13-летним подростком за рулём. В аварии пострадал подросток, его госпитализировали.

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Ночью 24 мая на грунтовой дороге в Липецком районе 56-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, и машина перевернулась. От полученных травм водитель погиб на месте.

В селе Преображеновка Добровского района столкнулись мотоцикл с 17-летним водителем и «Киа» с 21-летней девушкой за рулем. Мотоциклиста и его 17-летнего пассажира доставили в больницу.

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Тогда же в Ельце на улице Орджоникидзе 66-летняя женщина за рулем «Тойоты» совершила наезд на 5-летнюю девочку, которую с травмами госпитализировали.

В Добринском районе на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка столкнулись автомобили «Митсубиси» с 34-летним мужчиной за рулем и «Опель» под управлением 30-летнего водителя. Водитель «Митсубиси» и 30-летняя пассажирка «Опеля» от полученных травм погибли на месте. Водитель «Опеля» и два его пассажира, мальчики 8-ми и 4-х лет с госпитализированы.


25 мая в Липецке во дворе на проспекте 60 лет СССР 44-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу.

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Комментарии (1)

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Тома
31 минуту назад
Одна молодежь гибнет, это очень печально грустно.
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