Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Дмитрий Бугаков: «Мы правильно отреагировали на неудачи в первых турах и футбол нас вознаградил»
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Происшествия
860
53 минуты назад
1
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Среди жертв аварий — 7-летний мальчик, в числе пострадавших — шестеро детей и подростков.
Как сообщает Госавтоинспекция, 23 мая в селе Измалково столкнулись автомобиль «Вольво» 33-летнего водителя и мопед с 13-летним подростком за рулём. В аварии пострадал подросток, его госпитализировали.
Ночью 24 мая на грунтовой дороге в Липецком районе 56-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, и машина перевернулась. От полученных травм водитель погиб на месте.
В селе Преображеновка Добровского района столкнулись мотоцикл с 17-летним водителем и «Киа» с 21-летней девушкой за рулем. Мотоциклиста и его 17-летнего пассажира доставили в больницу.
Тогда же в Ельце на улице Орджоникидзе 66-летняя женщина за рулем «Тойоты» совершила наезд на 5-летнюю девочку, которую с травмами госпитализировали.
В Добринском районе на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка столкнулись автомобили «Митсубиси» с 34-летним мужчиной за рулем и «Опель» под управлением 30-летнего водителя. Водитель «Митсубиси» и 30-летняя пассажирка «Опеля» от полученных травм погибли на месте. Водитель «Опеля» и два его пассажира, мальчики 8-ми и 4-х лет с госпитализированы.
25 мая в Липецке во дворе на проспекте 60 лет СССР 44-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу.
0
6
0
1
1
Комментарии (1)