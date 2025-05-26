Владимир Сериков: «Липецкая область в лидерах по внедрению ИИ в разных отраслях экономики»

Спикер областного Совета принял активное участие в работе выездного заседания комитета Государственной Думы по экономической политике.

В Липецке прошло выездное заседание комитета Государственной Думы по экономической политике на тему «Синхронизация поддержки резидентов особых экономических зон с отраслевыми программами развития как инструмент привлечения инвестиций на примере ОЭЗ ППТ «Липецк». На встрече говорили о перспективах развития экономики, которые открывают роботизация и искусственный интеллект.— Мы периодически проводим в регионах выездные заседания комитетов. Липецкую область выбрали потому, что здесь одна из ведущих экономических зон страны и создаются самые выгодные условия для инвесторов и резидентов. Захотелось своими глазами посмотреть, как работает этот инструмент развития региональной промышленности, — сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.Действительно, гости Липецка попали в лучшую в стране на сегодняшний день экономическую зону промышленно-производственного типа. Ее управляющая компания стала центром компетенций, центром корпоративной культуры. Сейчас в экономзоне зарегистрировано 65 резидентов с объемом заявленных инвестиций в 224 млрд рублей. Деятельность уже ведут 34 предприятия, на которых создано шесть тысяч рабочих мест. По словам вице-губернатора Сергея Курбатова, федеральные расходы на ОЭЗ «Липецк» уже окупились пять раз, а региональные — полтора раза. Однако правительство области продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры ОЭЗ: в 2022-2024 годах в экономзону вложено 3,5 млрд рублей, планами 2025 года предусмотрены еще 1,9 миллиарда. «Это позволяет предоставлять нам резидентам все необходимые энергетические ресурсы и подключать к ним резидентов за год с того момента, как мы пожали друг другу руки».Так как Грязинская промплощадка занята почти вся, управляющая компания ОЭЗ делает упор на развитие елецкой площадки, находящейся на трассе «Дон». От нее до Москвы — 400 километров, что делает ее крайне интересной для бизнеса логистически. Сергей Курбатов сообщил о задаче развивать третью площадку зоны, находящуюся на территории бывшего тракторного завода в Липецке. «Нам предстоит колоссальная работа по созданию инфраструктуры и наполнению ее резидентами. Мы смотрим на эту площадку как на кластер сельхозмашиностроения и, возможно, робототехники».С большим интересом гости Липецка осмотрели цеха ООО «Эгида», где выпускается пенополиуретан для мебельной, текстильной, строительной и автомобильной промышленности.— Каждый второй матрас и каждый второй диван в стране сделаны из нашего поролона, — с гордостью заявил директор компании «Эгида-Липецк» Дмитрий Жданов.Предприятие запущено в конце 2022 года при четырех миллиардах рублей инвестиций. Завод производит более 2 000 тонн поролона в месяц. На нем работают 250 человек. Гости прошлись по всей производственной цепочке: от хранения сырья, мест смешивания ингредиентов и вспенивания поролона, его созревания, транспортировки, нарезки на пласты. Спрос на эту продукцию большой, поэтому казанская компания «Эгида» и решила открыть в Липецке свое четвертое производство. «Мы потому и выбрали эту площадку, что она комфортна для ведения бизнеса. Это и позволило построить мощности с нуля в пандемию ковида, когда в общем многие производства были приостановлены или работали не в полную силу», — сказал Дмитрий Жданов.Депутатам Госдумы было интересно побывать на самом передовом в Европе производстве пенополиуретана, оснащенное высокотехнологичным компьютеризированным оборудованием. Конечно, менеджмент столкнулся с отказом части своих западных поставщиков в программном обеспечении, но на заводе самостоятельно наладили все автоматизированные процессы.На пленарном заседании председатель Липецкого областного Совета и недавний промышленник Владимир Сериков рассказал членам Комитета Госдумы том, насколько создание рабочих мест, производительность труда и в итоге улучшение качества продукции и увеличение выручки зависит от роботизации производства и внедрения искусственного интеллекта. На примере работы предприятий Елецкого, Грязинского и Лебедянского округов спикер облсовета показал, что «бережливое производство», основанное на современных технологиях позволяет сэкономить трудовые ресурсы, сохранить рабочие места и уменьшить производственные потери.— Липецкая область в лидерах по внедрению ИИ в медицину, сельское хозяйство, дорожное строительство и госуправление, — подчеркнул Владимир Сериков. — Пять инновационных проектов региона вошли в число победителей III ннациональной премии за вклад в цифровизацию городской среды «Умный город».После выступления председателя облсовета Максим Топилин призвал бизнес активнее внедрять ИИ для решения производственных задач. Более того, председатель профильного комитета Госдумы заявил, что скоро федеральным органам власти и региональным заксобраниям предстоит решить задачу, за которую еще не брались в мире: переписать законы под современные реалии, в которых все больше места занимает ИИ. По словам Топилина, это просто еще один инструмент для принятия решений, которому бессмысленно сопротивляться. Кто первым овладеет искусственным интеллектом, тот получит колоссальный эффект.— Нам было очень важно видеть, что происходит в регионах. Отрадно было услышать от руководства Липецкой области и руководства ОЭЗ важный посыл: желание обсуждать не новые преференции для бизнеса, а иные возможности для экономического роста в сегодняшних реалиях. То, что дает результат естественным способом. А это «бережливое производство», роботизация, внедрение элементов искусственного интеллекта, о чем мы ранее говорили с губернатором Игорем Артамоновым во время экскурсии в «Школу 21». Сейчас управленцам крайне важно искать точки роста не за счет льгот, а за счет применения новых технологий. Еще одна серьезная проблема — нехватка квалифицированного персонала при низкой безработице. Ее можно решить за счет повышения эффективности производства и снижения издержек.В свою очередь, Владимир Сериков поблагодарил комитет Госдумы за прекрасную возможность обмена опытом, рекомендации по стимулированию бизнеса. «Наши коллеги вплотную работают с правительством и с президентом и могут помочь регионам донести до федерального центра их проблемы с получением обратной связи в виде изменений законодательства», — отметил спикер областного Совета.