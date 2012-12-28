Липецкая вечЁрка: погибший мальчик, пьяный отец с коляской и очередь за детскими путевками

Сегодня, 26 мая, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика во дворе, у пьяного отца отобрали сына, и липчане жалуются на очереди при оформлении путевок в детские лагеря.