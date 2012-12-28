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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: погибший мальчик, пьяный отец с коляской и очередь за детскими путевками

Сегодня, 26 мая, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика во дворе, у пьяного отца отобрали сына, и липчане жалуются на очереди при оформлении путевок в детские лагеря.

Жуткая история произошла накануне на проспекте Победы. Во дворе дома №118 семилетний мальчик получил смертельную травму, выбежав под 4«Ауди Q5» 44-летнего водителя.

Трагедию записала камера наблюдения. Видно, что водитель ехал медленно, а мальчик внезапно выбежал из-за мусорки и ударился о машину. Малыш умер в карете скорой помощи по дороге в больницу, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Хороший вопрос: почему мусорные баки закрывают проезжую часть? Из-за них не видно ни машин, ни людей», — заметил Мда.

«Я думаю, винить некого — это трагическое стечение обстоятельств, но упорядочить расположение мусорных баков, парковку и детские площадки нужно, а то понаставили детских площадок: с одной стороны машины едут, с другой — клумбы. Детям не развернуться. По хорошему, дорогу огородить сеткой надо от детских площадок для общей безопасности и сохранности», — считает Ольга.

«Это жестокое стечение обстоятельств, в новых реалиях нельзя отвлекаться даже на секунду иначе беда», — считает Мистер очевидность.

«Тут сложно обвинить в чем-то водителя. Соболезную», — добавил Житель.

«Ребёнок погиб. Какого теперь матери? Больше не обнять, не поцеловать! Вещи на месте, а детского смеха нет. Вы нормальные? Что здесь можно столько обсуждать? Кроме сочувствия, здесь нечего писать! Бедные родители, бедный малыш. Да и водителю не завидую. Искренние соболезнования родным погибшего мальчика! Господи, дай им сил, чтобы смириться!», — написала Тоже мать.

Сегодня днем на перекрестке улиц Гагарина и Товарного проезда автомобиль скорой помощи столкнулся с «Опелем».



Судя по записи авторегистратора, водитель «скорой» перед выездом на перекресток с Товарного проезда включил сирену и проблесковые маячки. Первый автомобиль, которые ехал в этот момент со стороны улицы Гагарина остановился, водитель второй машины не успел сориентироваться — карета скорой помощи въехала ему в правый бок.

«Они так часто стали делать, прям на красный или перед потоком включают сирену и люстру, чтобы проехать побыстрей, хотя должен это делать с начала движения, если везет срочно больного. А здесь явно хотел проскочить на халяву», — сообщил Владимир.

За выходные на дорогах Липецкой области в авариях погибли четыре человека и 13 пострадали.

Органы опеки забрали у 58-летнего лебедянца полуторагодовалого сына и отвезли малыша в больницу. Это произошло после того, как прогулка отца с ребенком попала на видео. Мужчина был пьян и несколько раз умудрился перевернуть коляску с малышом.



Региональный следком начал доследственную проверку.

«Очень жалко малыша. Надеюсь, он больше не вернётся к такому горе-папашке. Мать, наверное, тоже пьющая. Спасибо огромное неравнодушным прохожим», — поблагодарила Лиза.

«Улучшает демографию», — съязвил Задолбали.

В региональном министерстве образования пообещали разобраться с очередями за путевками в детские лагеря.

Дело в том, что в этом году изменился способ получения путевок. Забронировать и оплатить их можно на сайте Центра развития детского отдыха. Но при этом все равно надо прийти в офис Центра с оригиналами документов, чтобы подписать договор об организации отдыха и оздоровления ребенка. А там огромные очереди. Принимают родителей только в одном кабинете.

«Данная ситуация сложилась по причине большого количества липчан, которые планируют отправить ребенка в лагерь. На первую смену поедут около двух тысяч детей. В ближайшее время будут приняты меры для предотвращения повторения подобных ситуаций. Центр развития детского отдыха скорректирует график приема граждан и увеличит время приема, чтобы обеспечить комфортный и эффективный процесс оформления путевок для детей», — сообщили GOROD48 в региональном министерстве образования.

«Сразу-то сложно догадаться, что к вам в первый же поток 2000 семей придет оформляться», — удивился Житель.

«Пробовали попасть в лагерь «Лукоморье» в позапрошлом году на третий заезд. Сбор документов должен был быть в апреле всего одну неделю, естественно, нам позвонили и сказали — мест нет. Через пару недель звонят и говорят, есть места, но документы нужно принести в течение часа, учитывая, что справка с работы подписана за час быть никак не могла», — пожаловалась Липа.

И еще новости из сферы образования. В ЛГТУ у становили дресс-код. В вузе запрещено ношение пляжной одежды и обуви, спортивных шорт, мужских шорт выше колен, одежды бельевого, пижамного типа, чрезмерно декольтированных платьев и блузок, одежды, открывающей части живота или спины, мини-юбок, одежды с оскорбительными надписями, призывами к насилию, религиозной, межрасовой и межнациональной вражде.

Пожалуй, странновато в этом списке смотрятся мини-юбки. Когда же их носить, как не в студенческие годы?!

На здании ЦУМа вывеска заменена на РУМ. А вместо надписи «Универмаг» теперь красуется вывеска «Росунимед», что означает Российский университет медицины. Филиал именно этого вуза заработает в Липецке.


Комментаторы GOROD48 не упустили возможности посмеяться.

«РУМ?! Рыбный Универсальный Магазин?» — предположил Николай Николаевич.

«Нет. Лучше: «Ценный университет медицины»», — написал Прутик.

«Можно было и не менять, а оставить старую аббревиатуру ЦУМ — Центральный Университет Медицины», — предложение от Головой думать надо.

«Хоть какой-то позитив в этом городе. Здорово, что здание ЦУМа пошло в хорошее дело!» — уверены Великие Октябри.

Завтра в Липецке — жара. По прогнозам синоптиков,  в городе будет от+26 до +28 градусов. И это даже не рекорд! Самым жарким день 27 мая был в Липецке в 2007 году, тогда столбики термометра поднялись до +33. А в 1953 году было 2 градуса мороза.
вечЁрка
ДТП
родительские права
детский отдых
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
В городе много
9 минут назад
мест где обзорность мешают кустарники на Сырском к примеру да и вообще не думают о последствиях трагедия с мальчиком соболезнование родным и близким пусть так же ответят кто поставил вопреки злосчастные контейнеры
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Электорат
сегодня, 20:47
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Захарова
сегодня, 20:35
Если скорая везла инсульт, то почему врач вышла из кабины, а не в салоне была?
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